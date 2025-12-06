https://ukraina.ru/20251206/ukraina-atakuet-tankery-rossii-o-transformatsii-terrorizma-i-piratakh-s-chelovecheskim-litsom--baklanov-1072739279.html
Украина атакует танкеры России: о трансформации терроризма и пиратах с человеческим лицом — Бакланов
Украина атакует танкеры России: о трансформации терроризма и пиратах с человеческим лицом — Бакланов - 06.12.2025 Украина.ру
Украина атакует танкеры России: о трансформации терроризма и пиратах с человеческим лицом — Бакланов
Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Андрей Бакланов в... Украина.ру, 06.12.2025
2025-12-06T15:40
2025-12-06T15:40
2025-12-06T15:40
видео
украина
сша
венесуэла
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина.ру
дипломаты
дипломатия
коррупция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/06/1072739135_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_598a4e1a5a8c5323400c39346d12c24e.png
Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Андрей Бакланов в студии Украина.ру прокомментировал коррупционный скандал на Украине, агрессию США против Венесуэлы, терроризм ВСУ в Чёрном море, а также реальные перспективы украинского мирного процесса: 00:42 – Коррупционные скандалы на Украине и отношение к режиму Зеленского; 04:46 – Агрессия США против Венесуэлы; 08:43 – Порядок и принципы в международных отношениях; 10:12 – Атаки ВСУ на танкеры в Чёрном море; 12:56 – Мирный процесс по Украине.
украина
сша
венесуэла
латинская америка
черное море
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/06/1072739135_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_43ad1dc79a515af239bfa9b69abda979.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, сша, венесуэла, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, дипломаты, дипломатия, коррупция, агрессия, латинская америка, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, черное море, танкер, мир, сво, видео
Видео, Украина, США, Венесуэла, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, дипломаты, дипломатия, коррупция, агрессия, Латинская Америка, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, Черное море, танкер, мир, СВО
Украина атакует танкеры России: о трансформации терроризма и пиратах с человеческим лицом — Бакланов
Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Андрей Бакланов в студии Украина.ру прокомментировал коррупционный скандал на Украине, агрессию США против Венесуэлы, терроризм ВСУ в Чёрном море, а также реальные перспективы украинского мирного процесса:
00:42 – Коррупционные скандалы на Украине и отношение к режиму Зеленского;
04:46 – Агрессия США против Венесуэлы;
08:43 – Порядок и принципы в международных отношениях;
10:12 – Атаки ВСУ на танкеры в Чёрном море;
12:56 – Мирный процесс по Украине.