Украина атакует танкеры России: о трансформации терроризма и пиратах с человеческим лицом — Бакланов
Украина атакует танкеры России: о трансформации терроризма и пиратах с человеческим лицом — Бакланов
Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Андрей Бакланов в... Украина.ру, 06.12.2025
2025-12-06T15:40
2025-12-06T15:40
Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Андрей Бакланов в студии Украина.ру прокомментировал коррупционный скандал на Украине, агрессию США против Венесуэлы, терроризм ВСУ в Чёрном море, а также реальные перспективы украинского мирного процесса: 00:42 – Коррупционные скандалы на Украине и отношение к режиму Зеленского; 04:46 – Агрессия США против Венесуэлы; 08:43 – Порядок и принципы в международных отношениях; 10:12 – Атаки ВСУ на танкеры в Чёрном море; 12:56 – Мирный процесс по Украине.
15:40 06.12.2025
 
Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Андрей Бакланов в студии Украина.ру прокомментировал коррупционный скандал на Украине, агрессию США против Венесуэлы, терроризм ВСУ в Чёрном море, а также реальные перспективы украинского мирного процесса:
00:42 – Коррупционные скандалы на Украине и отношение к режиму Зеленского;
04:46 – Агрессия США против Венесуэлы;
08:43 – Порядок и принципы в международных отношениях;
10:12 – Атаки ВСУ на танкеры в Чёрном море;
12:56 – Мирный процесс по Украине.
Лента новостейМолния