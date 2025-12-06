https://ukraina.ru/20251206/ukraina-atakuet-tankery-rossii-o-transformatsii-terrorizma-i-piratakh-s-chelovecheskim-litsom--baklanov-1072739279.html

Украина атакует танкеры России: о трансформации терроризма и пиратах с человеческим лицом — Бакланов

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Андрей Бакланов в... Украина.ру, 06.12.2025

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/06/1072739135_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_598a4e1a5a8c5323400c39346d12c24e.png

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Андрей Бакланов в студии Украина.ру прокомментировал коррупционный скандал на Украине, агрессию США против Венесуэлы, терроризм ВСУ в Чёрном море, а также реальные перспективы украинского мирного процесса: 00:42 – Коррупционные скандалы на Украине и отношение к режиму Зеленского; 04:46 – Агрессия США против Венесуэлы; 08:43 – Порядок и принципы в международных отношениях; 10:12 – Атаки ВСУ на танкеры в Чёрном море; 12:56 – Мирный процесс по Украине.

