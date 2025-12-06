https://ukraina.ru/20251206/amerikanskoe-izdanie-zelenskiy-priobrl-nyu-yorkskiy-osobnyak-skandalnogo-amerikanskogo-aktra-1072732657.html
Американское издание: Зеленский приобрёл нью-йоркский особняк скандального голливудского актёра
Владимир Зеленский приобрел нью-йоркский таунхаус актера Билла Косби, обвиняемого в серийных сексуальных преступлениях, за сумму, близкую к 30 миллионам долларов. Об этом говорится в публикации американского издания Page Six.
В публикации подробно описывается, как просторный нью-йоркский таунхаус Билла Косби ушел с молотка менее чем через месяц после выставления на продажу за 29 миллионов долларов. Авторы статьи отмечают, что покупателем, согласно имеющимся данным, стал Владимир Зеленский, а сделку оформили через офшорную компанию Film Heritage Inc. Окончательная сумма сделки не разглашается, однако, как сообщает New York Post, она ставит точку в неприятной финансовой истории опозоренного актера и его супруги Камиллы Косби.
Момент приобретения особняка, подчеркивают журналисты, совпал с громким коррупционным скандалом в окружении Зеленского: ряд его ближайших сподвижников обвиняется в участии в грандиозной схеме по вымогательству откатов на сумму около 100 миллионов долларов. В статье говорится, что это добавляет интриги к покупке, особенно учитывая репутацию продавца.
Далее авторы подробно разбирают финансовые проблемы Косби. Еще в начале этого года чета Косби предстала перед судом по обвинению в невозврате кредитов на сумму 17,5 миллионов долларов, взятых под залог этого особняка. Биллу Косби, которого более 60 женщин обвинили в сексуальных посягательствах, изнасилованиях и преследовании — требовались наличные; по имеющимся данным, супруги перестали платить по ипотеке еще в июне 2024 года. Городские записи свидетельствуют о том, что Косби купил дом через своего юриста в 1987-м, когда был на пике славы. Впечатляющая резиденция с шестью спальнями, по слухам, стала сюрпризом для его супруги Камиллы.
Авторы статьи уделяют значительное внимание описанию имущества. Таунхаус площадью 1200 м² (или около 13 000 квадратных футов, как уточняется в источниках), построенный в 1899 году архитектором Джоном Дунканом, расположен недалеко от Центрального парка и обладает изысканным фасадом из известняка и медной крышей на мансарде. Внутри — впечатляющий парадный холл, художественный паркет, 11 каминов и огромный сад на крыше площадью 500 квадратных футов. В публикации подчеркивает роскошь объекта, который стал символом былого успеха Косби.
Особняк находится в двух шагах от бывшей резиденции Джеффри Эпштейна, главного фигуранта педофильского скандала, в который оказалосвь вовлечено множество представителей западной элиты. Резиденция была продана в 2021 году за 51 миллион долларов. Приобретение Зеленского, которого преследуют масштабные коррупционные скандалы, связало две громкие истории в эпицентре одного из самых престижных кварталов Манхэттена, отмечают журналисты, добавляя, что офис Зеленского от комментариев по поводу сделки отказался.