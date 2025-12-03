Возгорание на нефтебазе. ПВО за ночь сбила более сотни вражеских дронов над Россией - 03.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251203/vozgoranie-na-neftebaze-pvo-za-noch-sbila-bolee-sotni-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1072554819.html
Возгорание на нефтебазе. ПВО за ночь сбила более сотни вражеских дронов над Россией
Возгорание на нефтебазе. ПВО за ночь сбила более сотни вражеских дронов над Россией - 03.12.2025 Украина.ру
Возгорание на нефтебазе. ПВО за ночь сбила более сотни вражеских дронов над Россией
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 102 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны, передает 3 декабря телеграм-канал Украина.ру
2025-12-03T07:41
2025-12-03T07:41
новости
россия
белгородская область
брянская область
вооруженные силы украины
минобороны
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Из них 26 беспилотников сбили над территорией Белгородской области, 22 – над Брянской областью, 21 над Курской областью, 16 над Ростовской, семь над Астраханской, шесть над Саратовской и четыре над Воронежской областью.Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов рассказал, что на нефтебазе в регионе произошло возгорание после падения обломков БПЛА. Губернатор отметил, что на место оперативно прибыли пожарные расчеты и представители правоохранительных органов, привлечены все необходимые силы и средства.Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале уточнил, что беспилотники ликвидировали над Петровским районом, пострадавших, предварительно, нет. На месте работают все экстренные службы.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил уничтожение дронов в Каменске, Мясниковском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах. По его словам, "главное, что никто из людей не пострадал".О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России на сайте Украина.ру.
россия
белгородская область
брянская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, белгородская область, брянская область, вооруженные силы украины, минобороны, украина.ру
Новости, Россия, Белгородская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Украина.ру

Возгорание на нефтебазе. ПВО за ночь сбила более сотни вражеских дронов над Россией

07:41 03.12.2025
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 102 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны, передает 3 декабря телеграм-канал Украина.ру
Из них 26 беспилотников сбили над территорией Белгородской области, 22 – над Брянской областью, 21 над Курской областью, 16 над Ростовской, семь над Астраханской, шесть над Саратовской и четыре над Воронежской областью.
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов рассказал, что на нефтебазе в регионе произошло возгорание после падения обломков БПЛА. Губернатор отметил, что на место оперативно прибыли пожарные расчеты и представители правоохранительных органов, привлечены все необходимые силы и средства.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале уточнил, что беспилотники ликвидировали над Петровским районом, пострадавших, предварительно, нет. На месте работают все экстренные службы.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил уничтожение дронов в Каменске, Мясниковском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах. По его словам, "главное, что никто из людей не пострадал".
О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияБелгородская областьБрянская областьВооруженные силы УкраиныМинобороныУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:50ВС РФ освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
11:35Прокуратура ЕС предъявила обвинения бывшей главе евродипломатии Могерини и двум другим евробюрократам
11:28Ситуация на Гуляйпольском направлении для ВСУ выглядит опаснее, чем под Покровском
11:10ВС РФ начали бои за Варваровку - Радов
11:00Член банды Басаева и Хаттаба получил приговор, ЕС не гарантирует конфискацию активов РФ. Новости к 11.00
10:42Президент Финляндии заявил о гибели либерального миропорядка
10:35ВСУ перебросили к Старому Салтову карателей из 63-й бригады ВСУ
10:18Опубликованы кадры прилета и мощного пожара в районе газохранилища Днепропетровской области
10:00Итоги встречи Путина с Уиткоффом, паника ВСУ, важность диалога с РФ. Хроника событий на утро 3 декабря
09:57Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 3 декабря
09:54Уиткофф и Кушнер должны были сегодня встретиться с Зеленским в Брюсселе, но отменили встречу
09:48Министр войны США желает встречи Путина с Трампом и Зеленским
09:43ВС РФ атакуют ВСУ на Рубцовском направлении
09:00Новогоднее перемирие не обсуждалось, ООН информирована о военных преступлениях ВСУ. Новости к 9.00
08:37Сумское направление: ВС РФ наступают
08:31ЕС принял предварительное соглашение об отказе от газа из России
08:05Рубио объяснил, кто в итоге примет решение о завершении украинского конфликта
07:41Возгорание на нефтебазе. ПВО за ночь сбила более сотни вражеских дронов над Россией
07:20Трамп выступит с объявлением в среду - Белый дом
07:20Ростислав Антонов: Люди, которые на Украине ждут Россию, совершают гражданский подвиг
Лента новостейМолния