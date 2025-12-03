https://ukraina.ru/20251203/vozgoranie-na-neftebaze-pvo-za-noch-sbila-bolee-sotni-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1072554819.html
Возгорание на нефтебазе. ПВО за ночь сбила более сотни вражеских дронов над Россией
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 102 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны, передает 3 декабря телеграм-канал Украина.ру
Из них 26 беспилотников сбили над территорией Белгородской области, 22 – над Брянской областью, 21 над Курской областью, 16 над Ростовской, семь над Астраханской, шесть над Саратовской и четыре над Воронежской областью.Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов рассказал, что на нефтебазе в регионе произошло возгорание после падения обломков БПЛА. Губернатор отметил, что на место оперативно прибыли пожарные расчеты и представители правоохранительных органов, привлечены все необходимые силы и средства.Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале уточнил, что беспилотники ликвидировали над Петровским районом, пострадавших, предварительно, нет. На месте работают все экстренные службы.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил уничтожение дронов в Каменске, Мясниковском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах. По его словам, "главное, что никто из людей не пострадал".О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России на сайте Украина.ру.
Из них 26 беспилотников сбили над территорией Белгородской области, 22 – над Брянской областью, 21 над Курской областью, 16 над Ростовской, семь над Астраханской, шесть над Саратовской и четыре над Воронежской областью.
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов рассказал, что на нефтебазе в регионе произошло возгорание после падения обломков БПЛА. Губернатор отметил, что на место оперативно прибыли пожарные расчеты и представители правоохранительных органов, привлечены все необходимые силы и средства.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале уточнил, что беспилотники ликвидировали над Петровским районом, пострадавших, предварительно, нет. На месте работают все экстренные службы.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил уничтожение дронов в Каменске, Мясниковском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах. По его словам, "главное, что никто из людей не пострадал".