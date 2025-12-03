https://ukraina.ru/20251203/vozgoranie-na-neftebaze-pvo-za-noch-sbila-bolee-sotni-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1072554819.html

Возгорание на нефтебазе. ПВО за ночь сбила более сотни вражеских дронов над Россией

Возгорание на нефтебазе. ПВО за ночь сбила более сотни вражеских дронов над Россией

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 102 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны, передает 3 декабря телеграм-канал Украина.ру

Из них 26 беспилотников сбили над территорией Белгородской области, 22 – над Брянской областью, 21 над Курской областью, 16 над Ростовской, семь над Астраханской, шесть над Саратовской и четыре над Воронежской областью.Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов рассказал, что на нефтебазе в регионе произошло возгорание после падения обломков БПЛА. Губернатор отметил, что на место оперативно прибыли пожарные расчеты и представители правоохранительных органов, привлечены все необходимые силы и средства.Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале уточнил, что беспилотники ликвидировали над Петровским районом, пострадавших, предварительно, нет. На месте работают все экстренные службы.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил уничтожение дронов в Каменске, Мясниковском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах. По его словам, "главное, что никто из людей не пострадал".О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России на сайте Украина.ру.

