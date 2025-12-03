https://ukraina.ru/20251203/bez-territorii-mira-ne-budet-putin-postavil-tochku-v-peregovorakh-s-ssha-itogi-3-dekabrya-1072589209.html

Без территории мира не будет: Путин поставил точку в переговорах с США. Итоги 3 декабря

Пятичасовая встреча Владимира Путина с эмиссаром США подтвердила: Вашингтону пришлось столкнуться с реальностью. Российская позиция непреклонна — урегулирование на Украине невозможно без признания территориальных итогов и полных гарантий безопасности для России. Киевское руководство оказалось в роли статиста

2025-12-03T18:00

Пятичасовая встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом стала значимым дипломатическим событием, подтвердившим ключевые позиции Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Как заявил помощник президента Юрий Ушаков, российская сторона получила пакет американских предложений, включающий первоначальный план и четыре дополнительных документа, к ряду которых у Москвы имеется "критическое и даже отрицательное отношение". Территориальный вопрос — основа урегулирования Ушаков особо подчеркнул, что без обсуждения территориальных проблем кризис не решить. Это полностью соответствует многократным заявлениям российской стороны о том, что защита суверенитета и территориальной целостности России, включая новые регионы, является безусловным приоритетом. Как отмечает британское издание Financial Times, Москва последовательно настаивает на решении этого фундаментального вопроса. Стратегические цели СВО выходят за рамки территорий Как справедливо отмечает аналитик Дмитрий Ковалевич, цели специальной военной операции включают не только освобождение российских территорий, но и устранение глубинных причин конфликта. Достижение этих целей должно создать надежные гарантии против превращения Украины в антироссийский плацдарм Запада. "Если Украина останется антироссийской, со своей армией и своими разработками отдельных видов вооружений на западные кредитные средства, для России это тоже будет проблемой", — цитирует источники автор. Смещение центра принятия решений Показательным сигналом стала отмена запланированной встречи Уиткоффа с Владимиром Зеленским в Брюсселе после московских переговоров. Как пояснил политолог Александр Асафов, это демонстрирует, что реальные дискуссии по урегулированию происходят между Вашингтоном и Москвой, что отражает фактическое положение дел. Киевский режим, полностью зависимый от западной помощи, не является самостоятельным субъектом переговорного процесса. Военная реальность на земле О тяжелом положении украинских сил свидетельствуют сообщения из зоны проведения СВО. Немецкое издание Bild со ссылкой на украинских военных сообщает, что более тысячи солдат ВСУ оказались в окружении в Димитрове Донецкой Народной Республики. "Вытащите нас отсюда или снабжайте! Если нет, мы останемся здесь навсегда", — заявил один из военных, что красноречиво свидетельствует о критической ситуации, в которой оказались украинские формирования. Московские переговоры подтвердили, что Россия последовательно отстаивает свои национальные интересы и безопасность. Российская позиция остается принципиальной и неизменной: урегулирование возможно только при учете территориальных реалий и обеспечении гарантий, что Украина не будет использоваться как инструмент враждебной политики против России. Военные успехи ВС РФ создают прочную основу для дипломатических решений, соответствующие новым геополитическим реалиям.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

