Без территории мира не будет: Путин поставил точку в переговорах с США. Итоги 3 декабря - 03.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251203/bez-territorii-mira-ne-budet-putin-postavil-tochku-v-peregovorakh-s-ssha-itogi-3-dekabrya-1072589209.html
Без территории мира не будет: Путин поставил точку в переговорах с США. Итоги 3 декабря
Без территории мира не будет: Путин поставил точку в переговорах с США. Итоги 3 декабря - 03.12.2025 Украина.ру
Без территории мира не будет: Путин поставил точку в переговорах с США. Итоги 3 декабря
Пятичасовая встреча Владимира Путина с эмиссаром США подтвердила: Вашингтону пришлось столкнуться с реальностью. Российская позиция непреклонна — урегулирование на Украине невозможно без признания территориальных итогов и полных гарантий безопасности для России. Киевское руководство оказалось в роли статиста
2025-12-03T18:00
2025-12-03T18:00
новости
россия
москва
украина
стив уиткофф
юрий ушаков
владимир путин
financial times
bild
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/08/1066666122_0:70:1344:826_1920x0_80_0_0_97f45fb17bde0fd37ac892a41a54adde.jpg
Пятичасовая встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом стала значимым дипломатическим событием, подтвердившим ключевые позиции Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Как заявил помощник президента Юрий Ушаков, российская сторона получила пакет американских предложений, включающий первоначальный план и четыре дополнительных документа, к ряду которых у Москвы имеется "критическое и даже отрицательное отношение". Территориальный вопрос — основа урегулирования Ушаков особо подчеркнул, что без обсуждения территориальных проблем кризис не решить. Это полностью соответствует многократным заявлениям российской стороны о том, что защита суверенитета и территориальной целостности России, включая новые регионы, является безусловным приоритетом. Как отмечает британское издание Financial Times, Москва последовательно настаивает на решении этого фундаментального вопроса. Стратегические цели СВО выходят за рамки территорий Как справедливо отмечает аналитик Дмитрий Ковалевич, цели специальной военной операции включают не только освобождение российских территорий, но и устранение глубинных причин конфликта. Достижение этих целей должно создать надежные гарантии против превращения Украины в антироссийский плацдарм Запада. "Если Украина останется антироссийской, со своей армией и своими разработками отдельных видов вооружений на западные кредитные средства, для России это тоже будет проблемой", — цитирует источники автор. Смещение центра принятия решений Показательным сигналом стала отмена запланированной встречи Уиткоффа с Владимиром Зеленским в Брюсселе после московских переговоров. Как пояснил политолог Александр Асафов, это демонстрирует, что реальные дискуссии по урегулированию происходят между Вашингтоном и Москвой, что отражает фактическое положение дел. Киевский режим, полностью зависимый от западной помощи, не является самостоятельным субъектом переговорного процесса. Военная реальность на земле О тяжелом положении украинских сил свидетельствуют сообщения из зоны проведения СВО. Немецкое издание Bild со ссылкой на украинских военных сообщает, что более тысячи солдат ВСУ оказались в окружении в Димитрове Донецкой Народной Республики. "Вытащите нас отсюда или снабжайте! Если нет, мы останемся здесь навсегда", — заявил один из военных, что красноречиво свидетельствует о критической ситуации, в которой оказались украинские формирования. Московские переговоры подтвердили, что Россия последовательно отстаивает свои национальные интересы и безопасность. Российская позиция остается принципиальной и неизменной: урегулирование возможно только при учете территориальных реалий и обеспечении гарантий, что Украина не будет использоваться как инструмент враждебной политики против России. Военные успехи ВС РФ создают прочную основу для дипломатических решений, соответствующие новым геополитическим реалиям.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
москва
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Эдуард Рштуни
Эдуард Рштуни
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/08/1066666122_75:0:1270:896_1920x0_80_0_0_20abcd9d6b65b09ff1b7da9fd4ca4ed1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, москва, украина, стив уиткофф, юрий ушаков, владимир путин, financial times, bild, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Москва, Украина, Стив Уиткофф, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Financial Times, Bild, Вооруженные силы Украины

Без территории мира не будет: Путин поставил точку в переговорах с США. Итоги 3 декабря

18:00 03.12.2025
 
© Фото : POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Эдуард Рштуни
автор Украина.ру
Все материалы
Пятичасовая встреча Владимира Путина с эмиссаром США подтвердила: Вашингтону пришлось столкнуться с реальностью. Российская позиция непреклонна — урегулирование на Украине невозможно без признания территориальных итогов и полных гарантий безопасности для России. Киевское руководство оказалось в роли статиста
Пятичасовая встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом стала значимым дипломатическим событием, подтвердившим ключевые позиции Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
Как заявил помощник президента Юрий Ушаков, российская сторона получила пакет американских предложений, включающий первоначальный план и четыре дополнительных документа, к ряду которых у Москвы имеется "критическое и даже отрицательное отношение".
Территориальный вопрос — основа урегулирования
Ушаков особо подчеркнул, что без обсуждения территориальных проблем кризис не решить.
Это полностью соответствует многократным заявлениям российской стороны о том, что защита суверенитета и территориальной целостности России, включая новые регионы, является безусловным приоритетом.
Как отмечает британское издание Financial Times, Москва последовательно настаивает на решении этого фундаментального вопроса.
Стратегические цели СВО выходят за рамки территорий
Как справедливо отмечает аналитик Дмитрий Ковалевич, цели специальной военной операции включают не только освобождение российских территорий, но и устранение глубинных причин конфликта.
Достижение этих целей должно создать надежные гарантии против превращения Украины в антироссийский плацдарм Запада.
"Если Украина останется антироссийской, со своей армией и своими разработками отдельных видов вооружений на западные кредитные средства, для России это тоже будет проблемой", — цитирует источники автор.
Смещение центра принятия решений
Показательным сигналом стала отмена запланированной встречи Уиткоффа с Владимиром Зеленским в Брюсселе после московских переговоров.
Как пояснил политолог Александр Асафов, это демонстрирует, что реальные дискуссии по урегулированию происходят между Вашингтоном и Москвой, что отражает фактическое положение дел. Киевский режим, полностью зависимый от западной помощи, не является самостоятельным субъектом переговорного процесса.
Военная реальность на земле
О тяжелом положении украинских сил свидетельствуют сообщения из зоны проведения СВО. Немецкое издание Bild со ссылкой на украинских военных сообщает, что более тысячи солдат ВСУ оказались в окружении в Димитрове Донецкой Народной Республики.
"Вытащите нас отсюда или снабжайте! Если нет, мы останемся здесь навсегда", — заявил один из военных, что красноречиво свидетельствует о критической ситуации, в которой оказались украинские формирования.
Московские переговоры подтвердили, что Россия последовательно отстаивает свои национальные интересы и безопасность.
Российская позиция остается принципиальной и неизменной: урегулирование возможно только при учете территориальных реалий и обеспечении гарантий, что Украина не будет использоваться как инструмент враждебной политики против России.
Военные успехи ВС РФ создают прочную основу для дипломатических решений, соответствующие новым геополитическим реалиям.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияМоскваУкраинаСтив УиткоффЮрий УшаковВладимир ПутинFinancial TimesBildВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:30Вадим Трухачев: Европа поймет, что терпит поражение на Украине, когда Россия возьмет Запорожье и Харьков
19:22Украинские нардепы увеличили себе выплаты в 3 раза до 200 тысяч гривен
19:16Киев готовится к капитуляции: украинский нардеп признал неизбежность сокращения армии
19:08Без Зеленского: Судьбу Киева теперь решают в Москве и Вашингтоне. Итоги 3 декабря
18:58Румыния предотвратила провокацию: уничтожен украинский дрон в Чёрном море
18:46Наступление на Константиновском направлении: ВС РФ уверенно расширяют зону контроля
18:43Верховная Рада проголосовала за отмену особого статуса русского языка — Вятрович
18:30Рада приняла бюджет на 2026 год, закладывая мину под экономику Украины
18:17"Дальневосточный экспресс" на подступах к Гуляйполю: бойцы готовятся к решающему штурму крепости
18:00Без территории мира не будет: Путин поставил точку в переговорах с США. Итоги 3 декабря
17:50Влияние успехов на фронте на переговоры, Путин и Симоньян запустят RT India. Главные новости к этому часу
17:37Дифференцированный прагматизм Путина. Россия втянула США в переговоры вместо эскалации
17:28Обстановку на Северском направлении докладывает "Дневник десантника"
17:22Парламент Украины удвоил налоги на банки
17:11Взрыв в Харькове произошел на территории гаражного кооператива — "Хроники Гераней"
17:01Зеленский обсудил с Кабмином "кадровую перезагрузку в энергетической сфере"
16:57О промежуточных итогах мирных переговоров и почему война идет к завершению
16:54Дмитрий Суслов о переговорах Уиткоффа в Москве: Россия дала понять США, каких уступок ждет от Украины
16:49Военный эксперт Александр Полищук: России надо выдавить ВСУ за Оскол, а потом нанести удар на Запорожье
16:47The генерал: шансы Залужного стать президентом после "контрнаступа" в Лондон
Лента новостейМолния