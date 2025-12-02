https://ukraina.ru/20251202/2-dekabrya-2025-goda-utrenniy-efir-1072519276.html

2 декабря 2025 года, утренний эфир

2 декабря 2025 года, утренний эфир - 02.12.2025 Украина.ру

2 декабря 2025 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 02.12.2025

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Нам есть, чем гордиться. Стадион "Донбасс Арена" Гость: Герман Родионов - журналист Оплот-ТВ* Экономика Новороссии. Итоги переходного периода в экономике Новороссии. Гость: Владислав Мицкевич - инвестиционный банкир, автор телеграм-канала "Новороссия – инвест"* Лица Новороссии. Премьера литературно-музыкального спектакля "Новороссия" в театре "Мастерская "12" Никиты Михалкова". Гость: Елена Заславская, луганская поэтесса.* Время Новороссии. Масштабное событие – Всероссийский патриотический форум в Москве. Гость: Елена Александровна Беликова, директор Роспатриотцентра Росмолодежи.

