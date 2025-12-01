https://ukraina.ru/20251201/1-dekabrya-2025-goda-utrenniy-efir-1072457633.html
1 декабря 2025 года, утренний эфир
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Лектор из ДНР стал победителем Всероссийского конкурса Знание.Лектор. Гость: Алексей Олегович Якель, лектор Российского общества "Знание", доцент кафедры журналистики Донецкого государственного университета, кандидат филологических наук.* Культурное обозрение. Репортаж о спектакле “Новороссия”.* Знакомьтесь, Россия. Сталинградский элеватор. Гость: Артём Чунихин - экскурсовод, исследователь Сталинградской битвы* Понедельник начинается в субботу. Переговорный процесс на Украине и атака на главу офиса Зеленского Ермака. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог* Экономика и жизнь. Экономические приобретения Россия за время проведения СВО. Гость: Иван Лизан - экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"* Большое интервью. "Мирный план Трампа" и надежды Зеленского. Гость: Дмитрий Бавырин - политический обозреватель
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Лектор из ДНР стал победителем Всероссийского конкурса Знание.Лектор. Гость: Алексей Олегович Якель, лектор Российского общества "Знание", доцент кафедры журналистики Донецкого государственного университета, кандидат филологических наук.
* Культурное обозрение. Репортаж о спектакле “Новороссия”.
* Знакомьтесь, Россия. Сталинградский элеватор. Гость: Артём Чунихин - экскурсовод, исследователь Сталинградской битвы
* Понедельник начинается в субботу. Переговорный процесс на Украине и атака на главу офиса Зеленского Ермака. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог
* Экономика и жизнь. Экономические приобретения Россия за время проведения СВО. Гость: Иван Лизан - экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"
* Большое интервью. "Мирный план Трампа" и надежды Зеленского. Гость: Дмитрий Бавырин - политический обозреватель