https://ukraina.ru/20251201/1-dekabrya-2025-goda-utrenniy-efir-1072457633.html

1 декабря 2025 года, утренний эфир

1 декабря 2025 года, утренний эфир - 01.12.2025 Украина.ру

1 декабря 2025 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 01.12.2025

2025-12-01T13:57

2025-12-01T13:57

2025-12-01T13:57

новороссия сегодня

россия

новороссия

донецкая народная республика

михаил павлив

иван лизан

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072457513_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_14857496671b1e99e109cd7484d1e686.jpg

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Лектор из ДНР стал победителем Всероссийского конкурса Знание.Лектор. Гость: Алексей Олегович Якель, лектор Российского общества "Знание", доцент кафедры журналистики Донецкого государственного университета, кандидат филологических наук.* Культурное обозрение. Репортаж о спектакле “Новороссия”.* Знакомьтесь, Россия. Сталинградский элеватор. Гость: Артём Чунихин - экскурсовод, исследователь Сталинградской битвы* Понедельник начинается в субботу. Переговорный процесс на Украине и атака на главу офиса Зеленского Ермака. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог* Экономика и жизнь. Экономические приобретения Россия за время проведения СВО. Гость: Иван Лизан - экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"* Большое интервью. "Мирный план Трампа" и надежды Зеленского. Гость: Дмитрий Бавырин - политический обозреватель

россия

новороссия

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новороссия сегодня, россия, новороссия, донецкая народная республика, михаил павлив, иван лизан, владимир зеленский, видео