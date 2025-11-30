"Шкурный интерес и ничего больше": Зубец расшифровал истинные цели Запада в переговорах с Москвой - 30.11.2025 Украина.ру
"Шкурный интерес и ничего больше": Зубец расшифровал истинные цели Запада в переговорах с Москвой
"Шкурный интерес и ничего больше": Зубец расшифровал истинные цели Запада в переговорах с Москвой - 30.11.2025 Украина.ру
"Шкурный интерес и ничего больше": Зубец расшифровал истинные цели Запада в переговорах с Москвой
План США по возвращению России в мировую экономику на деле преследует сугубо меркантильные цели. Запад стремится получить доступ к дешевым энергоресурсам и рынку сбыта, не отказываясь от колониальной модели. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
2025-11-30T05:00
2025-11-30T05:00
Отвечая на вопрос о плане президента США Дональда Трампа, который предполагает возвращение России в мировую экономику, Зубец пояснил, о чем идет речь: "Прежде всего это топливно-энергетический комплекс. То есть поставки топлива в Европу и закупки европейской и американской продукции для нужд внутреннего рынка". По мнению экономиста, Запад стремится получить дешевое топливо и продавать в Россию свою продукцию. "Именно это они подразумевают под эвфемизмом "возврат России в мировую экономику"", — заявил эксперт.Экономист также указал на ключевую тему замороженных активов РФ. "И тема, которая сразу возникает, это судьба замороженных активов России, которые они хотят получить назад, но по ценам 2022 года, чтобы дисконты, которые Россия применяла к западным компаниям не действовали. Это шкурный интерес Европы и США и больше ничего", — пояснил Зубец."Они живут за счет эксплуатации всего остального мира уже несколько столетий. Это единственный способ существования для Запада, поэтому он постарается, чтобы такая экономическая модель сосуществования с Россией продолжилась и дальше", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Зубец: План Трампа по Украине — получить в распоряжение 400 млрд долларов и Нобелевскую премию" на сайте Украина.ру.О новых пунктах в мирной инициативе США — в материале Анны Черкасовой "В пользу Украины, но с оглядкой на Россию. Олег Барабанов о новых пунктах в мирном плане Трампа" на сайте Украина.ру.
"Шкурный интерес и ничего больше": Зубец расшифровал истинные цели Запада в переговорах с Москвой

05:00 30.11.2025
 
План США по возвращению России в мировую экономику на деле преследует сугубо меркантильные цели. Запад стремится получить доступ к дешевым энергоресурсам и рынку сбыта, не отказываясь от колониальной модели. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
Отвечая на вопрос о плане президента США Дональда Трампа, который предполагает возвращение России в мировую экономику, Зубец пояснил, о чем идет речь: "Прежде всего это топливно-энергетический комплекс. То есть поставки топлива в Европу и закупки европейской и американской продукции для нужд внутреннего рынка".
По мнению экономиста, Запад стремится получить дешевое топливо и продавать в Россию свою продукцию. "Именно это они подразумевают под эвфемизмом "возврат России в мировую экономику"", — заявил эксперт.
Экономист также указал на ключевую тему замороженных активов РФ. "И тема, которая сразу возникает, это судьба замороженных активов России, которые они хотят получить назад, но по ценам 2022 года, чтобы дисконты, которые Россия применяла к западным компаниям не действовали. Это шкурный интерес Европы и США и больше ничего", — пояснил Зубец.
"Они живут за счет эксплуатации всего остального мира уже несколько столетий. Это единственный способ существования для Запада, поэтому он постарается, чтобы такая экономическая модель сосуществования с Россией продолжилась и дальше", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Зубец: План Трампа по Украине — получить в распоряжение 400 млрд долларов и Нобелевскую премию" на сайте Украина.ру.
О новых пунктах в мирной инициативе США — в материале Анны Черкасовой "В пользу Украины, но с оглядкой на Россию. Олег Барабанов о новых пунктах в мирном плане Трампа" на сайте Украина.ру.
