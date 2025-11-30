https://ukraina.ru/20251130/ermak-v-otstavke-chto-budet-delat-zelenskiy-1072406538.html

Ермак в отставке, что будет делать Зеленский

Утром двадцать восьмого ноября Украину всколыхнула новость о том, что сотрудники НАБУ прибыли с обысками к Андрею Ермаку, причем не в рабочий кабинет, а в его личное жилище, что сразу придало происходящему характер "налетевшей на небесную ось Земли".

Широкой аудитории необходимо напомнить, что Ермак фактически является вторым центром власти в системе киевского режима и выполняет (или правильнее сказать выполнял) роль соправителя Зеленского. Просроченный годами прикрывал его и защищал от любых рисков (чего только стоит сказанная когда-то публично фраза о том, что уйдут из власти они вместе), даже включил его в состав переговорной группы, отправленной в Женеву обсуждать план Трампа, рассчитывая таким образом укрыть своего ближайшего соратника (или даже больше чем соратника?) от готовящихся антикоррупционных действий, о которых в Офисе знали заранее. Но такая страховка оказалась бесполезной. Мне уже доводилось рассказывать о подготовленном НАБУ подозрении Ермаку по делу "Мидаса" Миндича. Даже рассказывал инсайдерскую информацию о наличии двух вариантов этого подозрения. Да, под угрозой также оказывается и нынешний секретарь СНБО Умеров, который присутствовал в женевской делегации и, как теперь становится очевидно, также входил в круг лиц, которых Зеленский пытался защитить общей политической ширмой от надвигающихся следственных действий. Но с ним другое "кино". Он уже сотрудничает с НАБУ и, как поговаривают, с ФБР. А главное демонстрирует, в отличии от Аллы Борисовны (так до недавнего времени называли в узких кругах Ермака), максимальный конструктив по части "плана Трампа".Ну и, очевидно и закономерно, что украинские медиа немедленно связали обыски у Ермака с его недавним интервью журналисту Саймону Шустеру, где глава Офиса заявил о полном отказе выполнять пункт плана Трампа, предусматривающий вывод украинских войск из части Донецкой области. Впрочем, тут скорее не вопрос подготовки подозрения и обысков в ответ на слова бывшего "серого кардинала". О том, что Ермак, как говорится, под огнем было понятно еще пару недель назад. И следственные мероприятия так и так готовились. Но, вот длинный язык Алибабы (Еще одно прозвище Ермака), точно стал триггером его проблем. На самом деле дело затрагивает широкий спектр вопросов, среди которых упорство Киева в вопросе мирного плана является лишь одним элементом. Гораздо важнее для Белого дома стала его не просто недоговороспособность, а откровенные хамство и чванство в адрес Вашингтона, помноженные на не иллюзорный статус британского агента. И это с учетом его доминирующего влияние особенно на силовые структуры, включая СБУ, ГБР, МВД и ряд других ведомств. С начала войны именно силовики обеспечивали стабильность режима, подавляли протесты, устраняли угрозы и поддерживали контроль в крупных городах, и всем этим управлял Ермак как в официальном, так и в неформальном режиме.К вечеру дня обысков Зеленский заявил, что Ермак подал заявление об уходе, что стало попыткой опередить действия НАБУ и САП и хотя бы частично перехватить контроль над ситуацией. Но если следователи все же вручат ему подозрение, следующим шагом станет избрание меры пресечения, что создаст критический разрыв в системе управления страной. В Офисе президента уже началась лихорадочная попытка договориться с американскими кураторами НАБУ и САП, куда направляются просьбы, обещания и попытки затормозить удары. Но рассчитывать на успех подобных шагов бессмысленно, поскольку Вашингтон впервые за много лет требует от Украины реальной, а не декоративной управляемости и не намерен поддаваться на эмоциональные аргументы. Важно понимать, что атака НАБУ и САП на Ермака является лишь подготовительным этапом. Это прямой заход и на самого Зеленского, потому что криворожский недофюрер и его напарник Ермак, конечно же, в политическом смысле как сиамские близнецы, и практически все резонансные политические операции последних лет они реализовывали совместно. Вашингтон прекрасно это понимает. И выбивает эту табуретку из под Зеленского.Ну и что теперь будет делать Зеленый? Первым возможным шагом для него является попытка выстроить какой то компромисс с Вашингтоном и убедить команду Трампа снизить давление, которое начало приносить первые результаты, однако рассчитывать на подобный разворот наивно, поскольку новая администрация США не желает возвращаться к прежней модели, где Киев мог бесконечно растягивать процесс и манипулировать западными партнерами. Второй гипотетический вариант заключался в переходе к внутреннему силовому диктату, при котором Зеленский санкционировал бы действия СБУ и Государственного бюро расследований против НАБУ и САП, чтобы парализовать их деятельность и возможно уничтожить эти структуры полностью. Но здесь для главного киевского упыря очень важна позиция Лондона. Но Лондон молчит. Третьим сценарием является желание списать происходящее на Ермака и публично отмежеваться от него, что ранее выглядело как самый нелепый и искусственный вариант, но именно его, похоже, сейчас реализует Зеленский. Да и то как разнылся в западных медиа брошенка Алла Борисовна, говорит в пользу именно этого предположения.Несомненно, что Зеленский попробует выйти из воды сухим сдав всех и вся вокруг себя и став шелковым для Белого дома. Однако все вокруг и сами рады будут покинуть и сдать главного клептомана незалежной, и уже это и делают. А что до переговорного трека, то ситуация разворачивается так, что возможно очень скоро Зеленский и в этих вопросах окажется ненужной и незначимой величиной.

