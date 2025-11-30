https://ukraina.ru/20251130/chto-russkomu---khorosho-to-globalistu--smert-1072428462.html

Рептилоиды - в шоке. Оказывается, что русскому - хорошо, то глобалисту – смерть

У рептилоидов подлинный переполох! Падение Андрея Ермака стало тем событием, когда все евроатлантическая либерально радужная мешпуха попросту утратила прежнюю уверенность в управляемости украинского кризиса и окончательно поняла что в этот раз Дональд Фредович, похоже, настроен серьезно.

Западные медиа сами признали масштаб удара. Во французской прессе прозвучало прямое определение случившегося. Там написали что Ермак являлся "всесильным руководителем офиса президента который фактически исполнял роль неформального премьер министра" и его отставка произошла "в самый неподходящий момент когда Киев находится под жестким давлением президента США Дональда Трампа согласиться на мирное соглашение с Россией". Такой комментарий со стороны Le Monde сделался самым точным отражением реального положения дел.Все три года западные глобалисты создавали иллюзию стабильного контроля над украинской властью и держали Зеленского в заданных рамках через фигуру человека который влиял на каждое значимое решение криворожского недофюрера и, при этом, был более чем внимателен к их мнению, особенно из Лондона, особенно от уже экс-главы МИ6 Ричарда Мура. Именно Ермак был ключевым коммуникатором для Брюсселя, Парижа и Берлина. И именно он при их же полной поддержке выстроил режим личной власти Зеленского таким каким мы его знаем. Его крах разрушил всю архитектуру и мгновенно обнажил хрупкость положения главного киевского упыря, вскрыв тот факт, что, по сути, все это время мы имели дело не с режимом Зеленского, а с режимом Ермака. И без него этот карточный домик очень быстро начнет валиться.Ну и очевидно, что когда глобалистские СМИ начали писать о потере управляемости они признали не просто кризис в офисе Зеленского они признали собственное бессилие удержать Киев, находящийся под ударами администрации Трампа и ее сателлитов внутри страны, в нужном им коридоре решений . Европейские чиновники по данным публикаций "опасаются что заменить его без дестабилизации будет крайне трудно" и что украинская система потеряла свой внутренний баланс в момент, когда внешние кураторы уже не способны вмешаться. Попытка представить удар по Ермаку как эпизод борьбы с коррупцией провалилась, потому что даже в европейской прессе быстро появилось понимание, что произошло гораздо более глубокое смещение и что вся связка Киева с глобалистскими центрами управления полетом оказалась под угрозой распада.Зеленский в этом контексте стал фигурой которая больше не воспринимается как партнер и рассматривается как источник риска, в том числе и обвинений в коррупции. А рыло там у очень многих прямо в пуху. В то время как команда Трампа спокойно выстраивает собственный канал решений, Евро-Атлантика вынуждена наблюдать как украинский проект, который считали опорой в борьбе против России, превращается в неуправляемый и токсичный механизм, способный потянуть вниз всех кто был связан с его искусственным поддержанием.После падения Ермака в европейских столицах возникла паника, которую уже невозможно скрывать обтекаемыми формулировками. Мирные переговоры ускоряются и проходят не в кабинетах Брюсселя или Лондона, и не в кабинетах прежних американских демократов, а в прямой коммуникации между Белым домом и Кремлем. Даже британская пресса признала, что уход Ермака "может означать, что Зеленский вынуждено очистил путь к миру", при этом намекая на то, что Европа оказалась выключенной из процесса. И даже Банковая фактически в статистах.Европа впервые за весь цикл конфликта столкнулась с ситуацией когда ее голос практически проигнорирован, а команда MAGA не собирается продолжать стратегию бесконечного кризиса в Восточной Европе. В западных аналитических материалах появилось откровенное разделение мнений. Одни авторы отмечают что отставка Ермака стала "глотком свежего воздуха", потому что прежняя модель слишком погрязла в коррупции и внутреннем разложении. Другие напротив видят в этом разрушение последнего барьера на пути Трампа к принуждению Киева к сделке. Вообще, западные аналитики за последние недели выдают такую разрозненную картину, что даже снаружи она выглядит как интеллектуальная растерянность. Одни предлагают Зеленскому уйти сразу после сделки, чтобы не стать олицетворением поражения. Другие требуют его отстранить заранее, потому что он мешает формированию нового формата мира. Третьи вообще видят в нем удобного виновника, на которого можно будет списать все провалы евроатлантического проекта. В западной прессе прямо пишут, что Зеленский "вынужден балансировать между риском потерять американскую поддержку и риском внутреннего взрыва" и что для него "уступить Трампу опаснее чем сопротивляться", как отмечало одно из крупных американских деловых изданий.Когда в западной аналитике начали обсуждать не сам факт возможного мира, а вопрос кто сможет управлять Украиной после потенциальной сделки, стало очевидно, что евроатлантическая банда находится в состоянии если не нокаута, то точно нокдауна. Ну а Зеленский, похоже, утратил доверие даже среди собственных покровителей и его власть еще держится на инерции. Западные комментаторы пишут о росте влияния радикальных групп, о слабости технократов, о расколе в украинских элитах, и о том что поствоенный Киев рискует стать неуправляемым криминальным анклавом. Европейские и американские обозреватели обсуждают, что после мира Украина может стать "проблемой а не партнером". В то же время западные эксперты вынуждены признать, что команда Трампа - теперь единственный субъект способный удержать общую рамку и довести мирный процесс до результата. И прямым текстом указывают, что Зеленский заявил о готовности "двигаться вперед по американскому плану и обсуждать самые чувствительные пункты с Трампом", что означает окончательное смещение центра тяжести из Европы в Соединенные Штаты.Так оказывается, что глобалистский проект управляемой Украины-Антироссии провален. Европа долгие годы, вкладывавшая деньги и ресурсы, вводившая санкции очень скоро может остаться у разбитого корыта. Еще и с обязательствами вкладывать в чужой уже по сути проект. Вот такие далеко идущие выводы и последствия из-за, казалось бы, всего одной отставки. Ну, а что до нас – то нам свое делать. Ну а любые склоки, скандалы и кризисы внутри людоедского, клептократического киевского режима это - несомненно хорошо. Не устану повторять - СДД – сожрите друг друга.

