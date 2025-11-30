Борис Рожин — об ударах по Украине: "Полного отключения не будет, но перебои будут серьезными" - 30.11.2025 Украина.ру
Борис Рожин — об ударах по Украине: "Полного отключения не будет, но перебои будут серьезными"
Если не трогать подстанции АЭС, то полного отключения электроэнергии на Украине не будет. Вопрос выключения – это вынос подстанций на 750 кВ и подстанций АЭС. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
По словам журналиста, во время последнего комплексного удара по объектам противника в Киеве российские ВКС изменили тактику: сначала шли ракеты, а потом "Герани", хотя обычно происходит наоборот.Рожин отметил, что изменение тактики позволяет избегать шаблонов и постоянно держать противника в напряжении.Он добавил, что эффективность российских ударов в 2025 году кратно возросла по сравнению с 2023 годом.По словам Рожина, полного отключения электроэнергии на Украине не произойдет, если не трогать АЭС. Но будут серьезные перебои с энергоснабжением и теплоснабжением, если удары продолжатся с текущей интенсивностью. "Вопрос выключения – это вынос подстанций 750 и подстанций АЭС. Если их комплексно вынести и заставить Украину останавливать хотя бы часть реакторов, это приведет к серьезным последствиям. Но пока мы эти подстанции не трогаем", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия рассматривает вариант операции, которой еще ни разу не было за время войны на Украине" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: США пытаются выйти из войны за счет Европы, а Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.
Если не трогать подстанции АЭС, то полного отключения электроэнергии на Украине не будет. Вопрос выключения – это вынос подстанций на 750 кВ и подстанций АЭС. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
По словам журналиста, во время последнего комплексного удара по объектам противника в Киеве российские ВКС изменили тактику: сначала шли ракеты, а потом "Герани", хотя обычно происходит наоборот.
Рожин отметил, что изменение тактики позволяет избегать шаблонов и постоянно держать противника в напряжении.
"Мы варьируем тактику, потому что противник подстраивается под наши типовые решения, а смена регистра позволяет его держать в постоянном напряжении. Шаблоны на войне – это зло. И такая смена тактики будет и дальше продолжаться", — рассказал эксперт.
Он добавил, что эффективность российских ударов в 2025 году кратно возросла по сравнению с 2023 годом.
По словам Рожина, полного отключения электроэнергии на Украине не произойдет, если не трогать АЭС. Но будут серьезные перебои с энергоснабжением и теплоснабжением, если удары продолжатся с текущей интенсивностью.
"Вопрос выключения – это вынос подстанций 750 и подстанций АЭС. Если их комплексно вынести и заставить Украину останавливать хотя бы часть реакторов, это приведет к серьезным последствиям. Но пока мы эти подстанции не трогаем", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия рассматривает вариант операции, которой еще ни разу не было за время войны на Украине" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: США пытаются выйти из войны за счет Европы, а Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.
