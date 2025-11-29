https://ukraina.ru/20251129/v-peretyagivanii-kanata-mezhdu-ssha-i-evropoy-pobedit-rossiya-zubets-raskryl-itog-bitvy-za-aktivy-1072203636.html

"В перетягивании каната между США и Европой победит Россия": Зубец раскрыл итог битвы за активы

Планы США и Европы по использованию замороженных российских активов вскрывают глубокие противоречия между союзниками. Европейцы стремятся получить средства для выплат своих кредитов, а США предлагают инвестиционный проект, однако исход этого спора предрешен. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец

Согласно версии США, российские активы планируется направить на восстановление Украины, а часть из них – в российско-американский инвестиционный проект. Европейцы настаивают на том, что собственность РФ будет арестована до полного возмещения ущерба Украине.Комментируя вопрос о том, удастся ли американцам настоять на своем варианте использования активов, Зубец указал на разногласия. По его словам, в этом противостоянии все равно выиграет Россия. "Но в перетягивании каната между США и Европой победит Россия, потому что это ее деньги, и они будут распределяться не с учетом европейских и американских хотелок, а с учетом интересов России", — заявил экономист.Эксперт также подтвердил, что обе западные версии предполагают воровство российских денег. "Совершенно верно. Но если они их не украли до сих пор, это значит, что они не могут или не хотят это делать. То есть без России этот вопрос решиться не может", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Зубец: План Трампа по Украине — получить в распоряжение 400 млрд долларов и Нобелевскую премию" на сайте Украина.ру.О новых пунктах в мирной инициативе США — в материале Анны Черкасовой "В пользу Украины, но с оглядкой на Россию. Олег Барабанов о новых пунктах в мирном плане Трампа" на сайте Украина.ру.

