"В перетягивании каната между США и Европой победит Россия": Зубец раскрыл итог битвы за активы - 29.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251129/v-peretyagivanii-kanata-mezhdu-ssha-i-evropoy-pobedit-rossiya-zubets-raskryl-itog-bitvy-za-aktivy-1072203636.html
"В перетягивании каната между США и Европой победит Россия": Зубец раскрыл итог битвы за активы
"В перетягивании каната между США и Европой победит Россия": Зубец раскрыл итог битвы за активы - 29.11.2025 Украина.ру
"В перетягивании каната между США и Европой победит Россия": Зубец раскрыл итог битвы за активы
Планы США и Европы по использованию замороженных российских активов вскрывают глубокие противоречия между союзниками. Европейцы стремятся получить средства для выплат своих кредитов, а США предлагают инвестиционный проект, однако исход этого спора предрешен. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
2025-11-29T04:15
2025-11-29T04:15
новости
россия
сша
украина
алексей зубец
дональд трамп
украина.ру
заморозка
замороженные активы
деньги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060964341_0:235:1024:811_1920x0_80_0_0_b234b7c0442e690eca3cb361830879a5.jpg
Согласно версии США, российские активы планируется направить на восстановление Украины, а часть из них – в российско-американский инвестиционный проект. Европейцы настаивают на том, что собственность РФ будет арестована до полного возмещения ущерба Украине.Комментируя вопрос о том, удастся ли американцам настоять на своем варианте использования активов, Зубец указал на разногласия. По его словам, в этом противостоянии все равно выиграет Россия. "Но в перетягивании каната между США и Европой победит Россия, потому что это ее деньги, и они будут распределяться не с учетом европейских и американских хотелок, а с учетом интересов России", — заявил экономист.Эксперт также подтвердил, что обе западные версии предполагают воровство российских денег. "Совершенно верно. Но если они их не украли до сих пор, это значит, что они не могут или не хотят это делать. То есть без России этот вопрос решиться не может", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Зубец: План Трампа по Украине — получить в распоряжение 400 млрд долларов и Нобелевскую премию" на сайте Украина.ру.О новых пунктах в мирной инициативе США — в материале Анны Черкасовой "В пользу Украины, но с оглядкой на Россию. Олег Барабанов о новых пунктах в мирном плане Трампа" на сайте Украина.ру.
россия
сша
украина
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060964341_0:82:1024:850_1920x0_80_0_0_b4ce47676d7461032997a0aaf60eb033.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, украина, алексей зубец, дональд трамп, украина.ру, заморозка, замороженные активы, деньги, европа, экономика, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости россии, главные новости
Новости, Россия, США, Украина, Алексей Зубец, Дональд Трамп, Украина.ру, заморозка, замороженные активы, деньги, Европа, экономика, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости России, Главные новости

"В перетягивании каната между США и Европой победит Россия": Зубец раскрыл итог битвы за активы

04:15 29.11.2025
 
© Фото : сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Фото : сгенерировано ИИ
Читать в
ДзенTelegram
Планы США и Европы по использованию замороженных российских активов вскрывают глубокие противоречия между союзниками. Европейцы стремятся получить средства для выплат своих кредитов, а США предлагают инвестиционный проект, однако исход этого спора предрешен. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
Согласно версии США, российские активы планируется направить на восстановление Украины, а часть из них – в российско-американский инвестиционный проект. Европейцы настаивают на том, что собственность РФ будет арестована до полного возмещения ущерба Украине.
Комментируя вопрос о том, удастся ли американцам настоять на своем варианте использования активов, Зубец указал на разногласия.
"Европейцы имеют в виду, что эти деньги должна получить Европа через Украину. То есть эти деньги пойдут на выплату кредитов и закупку европейского же оборудования", — констатировал эксперт.
По его словам, в этом противостоянии все равно выиграет Россия. "Но в перетягивании каната между США и Европой победит Россия, потому что это ее деньги, и они будут распределяться не с учетом европейских и американских хотелок, а с учетом интересов России", — заявил экономист.
Эксперт также подтвердил, что обе западные версии предполагают воровство российских денег. "Совершенно верно. Но если они их не украли до сих пор, это значит, что они не могут или не хотят это делать. То есть без России этот вопрос решиться не может", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Зубец: План Трампа по Украине — получить в распоряжение 400 млрд долларов и Нобелевскую премию" на сайте Украина.ру.
О новых пунктах в мирной инициативе США — в материале Анны Черкасовой "В пользу Украины, но с оглядкой на Россию. Олег Барабанов о новых пунктах в мирном плане Трампа" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШАУкраинаАлексей ЗубецДональд ТрампУкраина.рузаморозказамороженные активыденьгиЕвропаэкономикапереговоры по Украине 2025переговорыновости переговоровновости РоссииГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:29Украинцы раскритиковали Лайму Вайкуле за исполнение народной песни в рекламе
15:45Группировка "Восток" наращивает наступление на ключевых направлениях Южного Донбасса"
15:39Западные СМИ воспевают женские подразделения ВСУ, скрывая мобилизационную повестку
15:31Танкер VIRAT под флагом Гамбии подвергся повторной атаке в Чёрном море. Новости к этому часу
15:07Что будет с Зеленским после войны
14:58На Украине раскрыли детали возможного отравления митрополита Феодосия
14:51"Белые короли". Как два американца пытались захватить остров в Карибском море и поработить его жителей
14:27Украинская делегация во главе с Умеровым уже на пути в США
14:17Российские войска начали операцию по охвату Северска
14:05Операция "Компенсация": почему Зеленский решил выдать миллионы жителям Донбасса и Северной Таврии
14:01Надо ли отдавать Западную Украину Польше и Венгрии и как донести до молодёжи правду об СВО — Ищенко
14:00Как решит Верховный: бойцы о мире и войне
14:00Украинский доктор Смерть. Медсестра-министр Ульяна Супрун
13:00Украина выбирает пиратство на Чёрном море, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 29 ноября
12:47Минобороны: ВС РФ нанесли ответные удары по предприятиям ВПК Украины
12:34ФСБ предотвратила теракт на газопроводе в Подмосковье, подготовленный украинскими спецслужбами
12:29Пушилин анонсировал создание курортной зоны на побережье Азовского моря в ДНР. Новости к этому часу
12:21Telegraph: чиновники Трампа порекомендовали Зеленскому уволить Ермака
12:06На Сумском направлении уничтожены позиции украинских войск у Варачино
12:01Как российская ОПГ помогала Зеленскому? Царёв об обысках у Ермака и давлении на НАБУ
Лента новостейМолния