Пушилин анонсировал создание курортной зоны на побережье Азовского моря в ДНР. Новости к этому часу

Санатории и базы отдыха построят на побережье Азовского моря в ДНР, рассказал глава республики Денис Пушилин. Развивать побережье планируется комплексно и без хаотичной застройки. Об этом и других новостях к этому часу 29 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру

🟦 Один из причалов КТК под Новороссийском атакован безэкипажными катерами, восстановлению не подлежит, сообщает компания; 🟦 Погрузочные и иные операции были прекращены из-за повреждения причала КТК, сообщает консорциум; 🟦 В Волгограде прощаются с создателем пусковых систем "Тополь" и "Искандер" Валерианом Соболевым; 🟦 Автобус, перевозивший детскую футбольную команду, опрокинулся на трассе в Челябинской области. Погибших нет, состояние шестерых детей уточняется, сообщили в Госавтоинспекции по региону; 🟦 Декабрьский звездопад Геминиды станет самым мощным в 2025 году, сообщили в пресс-службе Московского планетария. В ночь на 14 декабря ожидается до 120 "падающих звезд" в час; 🟦 Излучаемые кометой 3I/Atlas сигналы подтверждают ее естественное происхождение, сообщил ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт. Он отметил, что частоты 1665-1667 мегагерц как раз характерны для областей звездообразования и комет;🟦 Украина может пойти на уступки после отставки Ермака, считает обозреватель The American Conservative Эндрю Дэй. По его мнению, Ермак препятствовал мирному процессу, выступая против территориальных уступок России со стороны Киева. После его ухода у Трампа будет меньше препятствий для "геополитических маневров вокруг Украины".Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

