Комедия нравов

Люди старшего поколения часто с сожалением констатируют факт измельчания современной литературы.

Интернет породил социальные сети, а они, в свою очередь, способствовали распространению клипового мышления, которое не способно охватить не только масштабные эпопеи калибра "Войны и мира" или "Саги о Форсайтах", но даже относительно небольшие и несложные произведения вроде "Пигмалиона" или "Горя от ума". Возможно, где-то в наше время трудится драматург масштаба Мольера или Фонвизина, но мы о нём ничего не знаем, так как его произведения не востребованы ибо слишком сложны для невзыскательных масс, которым всё, что длиннее трёх слов "многабукв".Поэтому не создаст новый Шеридан новую "Школу злословия" на базе украинской политической традиции. А жаль – это было бы эпохальное произведение, сравнимое с шекспировской пьесой "Много шума из ничего".Начало могло бы быть почти библейское: "Европейцы кинули Януковича, американцы кинули европейцев, Порошенко* кинул всех, а потом пришёл Зеленский".Янукович думал, что отложит подписание соглашения об ассоциации и убедит европейцев дать Украине кредит в 15 миллиардов евро на адаптацию экономики к требованиям соглашения, но европейцы решили, что лучше они свергнут Януковича, и потратят сотни миллиардов евро в бесплодной попытке сохранить контроль над Украиной и получить от этого какую-никакую пользу. Они убедили доверчивого Виктора Фёдоровича в том, что готовы на компромисс, что немедленно уберут с улиц боевиков майдана, как только столицу покинет "Беркут", после чего открыли загонную охоту на президента Украины и чуть его не убили.Но торжествовали они недолго, ибо пришла Нуланд, сказала "фак ЕЮ" и перевела захваченную ЕС Украину под американский контроль. Американцы решили, что их интересы будет продвигать Яценюк на посту премьера, так как премьера не надо избирать всенародно – его утвердит Рада с подачи и.о. президента Турчинова ("кровавого пастора"). А президентом потом можно избрать Порошенко, который своими обещаниями мира, в условиях начинающейся гражданской войны и ограниченного выбора, привлекал голоса не только закоренелых майдановцев, но и части антимайдана, а потом оказался "кровавым кондитером".К тому же, Порошенко, у которого был бизнес в России (завод в Липецке) и который тесно общался с российским послом Зурабовым, на Москву тоже производил впечатление "меньшего зла" и относительно вменяемого политика. Первым делом после выборов Порошенко кинул Россию и Донбасс, поддержав развязывание гражданской войны и пообещав, что "наши дети пойдут в школу, а их дети будут сидеть в подвалах". Затем кинул ещё раз, подписав но отказавшись выполнять Минские соглашения. Однако Россия, можно сказать почти не пострадала. Она пыталась играть со слабой позиции, а меньшее зло, всё равно зло. В конечном итоге, момент жёсткой конфронтации с Западом удалось хотя бы оттянуть на восемь лет. К тому же американцев Порошенко кинул куда жёстче. Он довольно быстро аппаратно переиграл их ставленника Яценюка, лишив его реальной власти в обмен на позволение бесконтрольно воровать на строительстве "стены" на границе с Россией.Американцы решили укрепить свои позиции поставив на место Яценюка свою гражданку Яресько, работавшую в правительстве Яценюка министром финансов. Но Порошенко и тут их кинул, "убедительно" объяснив им, что в стране такая вопиющая демократия, а Верховная Рада такая от всех независимая, что ни за кого не хочет голосовать в качестве премьера, кроме порошенковского прихлебателя Гройсмана.Последний раз Порошенко кинул американцев, когда, несмотря на настойчивые рекомендации начать полноценную войну с Россией, отсиделся в тени бессмысленных переговоров о выполнении Минских соглашений, которые не собирался выполнять. Этого последнего кидка нежная англосаксонская душа уже не выдержала и на президентских выборах Порошенко внезапно узнал, что у него в стране таки демократия и раз народ голосует за Зеленского, корректировать выбор народа нельзя. Он очень удивился, огорчился и до сих пор пытается объяснить американцам, что они ошиблись, что он лучше Зеленского.Зеленский первым делом кинул своих избирателей, отказавшись закончить войну в Донбассе методом, который сам же рекомендовал Порошенко: "просто прекратить стрелять". Затем он кинул Коломойского*, который его в президенты и привёл. Идея, реализация, финансирование – всё принадлежало Коломойскому, но Зеленский решил, что дальше сам (вернее с Ермаком) справится. Зачем делиться с Коломойским, если американские деньги можно делить без него.Коломойский оказался в тюрьме, но не любившим его американцам от этого легче не стало. Очень быстро выяснилось, что Зеленский тоже умеет саботировать выполнение команд из Вашингтона. Только, в отличие от Порошенко, который саботировал команду начать войну с Россией, Зеленский саботировал команду прекратить войну с Россией. Более того, он увёл у США их европейских союзников, которые тоже считают, что Украина должна воевать до последнего, а США просто обязаны поддерживать её и своих европейских партнёров по НАТО вплоть до прямого военного столкновения двух ядерных сверхдержав.В истории Америки было всё: были и великие триумфы, были и позорные поражения. Но, до знакомства с Украиной, с ней ни разу не случалось такого, чтобы какое-то несостоявшееся государство, живущее за счёт американской благотворительности, питающееся американскими отбросами и объедками, возглавляемое коррумпированным, тырящим американские деньги с третьей космической скоростью "кровавым клоуном", нагло заталкивало США в ядерную войну и при этом возмущалось, что Вашингтон не торопится.Вроде бы и наказать Зеленского за несусветную наглость надо, и понятно, что лучше после него не будет, будет только хуже. Кидок – основа украинской политики (внутренней и внешней), база украинской культуры, суть бытовых, в том числе семейных, взаимоотношений. Казаки отреклись от Польши в пользу России, от России в пользу Швеции, а затем и Турции, в конце концов большинство признало Россию ибо добилось от неё того, чего хотело – "вольностей шляхетских", а именно, получив права российского дворянства, закрепостить своих же православных соседей крестьян. По сути, они кинули свой народ, который помог им выстоять и против Польши, и против Турции, помог прибиться к России. Но и Россию они кинули с прицелом на будущее, убедив крестьян в том, что закрепостила их Екатерина Великая, исключительно из вредности и по собственной инициативеБандеровец Кук – последний верховный руководитель всех бандеровских структур, унаследовавший должности убитого Шухевича, сдавшись чекистам, тут же кинул своих подельников – написал им открытое письмо, в котором признавал советскую власть и настаивал на прекращении борьбы. Он прожил долгую жизнь и пережил СССР, поэтому успел кинуть и своих советских благодетелей, вновь став "потомственным борцом" за независимость и объяснив свой идейный кульбит тем, что "все знают, как тогда писались такие письма". Все, конечно, всё знают, но далеко не все такие письма писали, а потом от написанного отказывались."Писатель" Яворивский вначале разоблачал бандеровщину и писал доносы на своих недостаточно коммунистических коллег, а затем прославлял бандеровщину и писал доносы на своих недостаточно националистических коллег. Тем же отметились "поэты" Драч и Павлычко, легко и непринуждённо перешедшие от восхваления коммунистической дружбы народов к махровому украинскому национализму.Якобы пророссийская Партия регионов обещала своим избирателям русский язык в качестве второго государственного, а галицийские националисты клялись, что мечтают о демократии и европейских свободах. Придя к власти, регионалы немедленно добились заключения Конституционного суда, что предвыборные обещания выполнять не обязательно, а сменившие их галичане создали из Украины нацистского монстра, если и имеющего что-то общее с Европой, то с Европой Гитлера.Эту историю можно продолжать вечно. Даже сейчас, когда киевский режим вот-вот отойдёт в мир иной, американцы решили кинуть и Украину, и Европу, и Россию одновременно и организовать перемирие в никого (кроме них) не устраивающем формате. При этом Зеленский опять сговаривается с Европой на предмет кидка американцев, а на Украине против Зеленского объединились ненавидящие друг друга Порошенко и Коломойский, мечтая свергнуть наглого мальчишку, пообещать всем всё, ради укрепления своей власти на Украине и тут же всех кинуть, но в первую очередь они собираются кинуть друг друга.Что сказать? "Великая" нация, "высокие, высокие отношения!" Сам Макиавелли опустил руки и тихо плачет над своей "Мандрагорой".О том, в чем заключается военная тактика режима Зеленского - в статье Ростислава Ищенко "Украина: конец "метода фюрера""*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

