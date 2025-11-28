Всё решит мирный договор: Мирзаян о резолюциях Европарламента по поводу Крыма и Донбасса - 28.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251128/vs-reshit-mirnyy-dogovor-mirzayan-o-rezolyutsiyakh-evroparlamenta-po-povodu-kryma-i-donbassa-1072350304.html
Всё решит мирный договор: Мирзаян о резолюциях Европарламента по поводу Крыма и Донбасса
Всё решит мирный договор: Мирзаян о резолюциях Европарламента по поводу Крыма и Донбасса - 28.11.2025 Украина.ру
Всё решит мирный договор: Мирзаян о резолюциях Европарламента по поводу Крыма и Донбасса
Европейский парламент принял резолюцию, согласно которой новые регионы России не будут признаны Евросоюзом российскими. За это проголосовало 400 депутатов. Что... Украина.ру, 28.11.2025
2025-11-28T17:40
2025-11-28T17:40
видео
крым
донбасс
россия
геворг мирзаян
европарламент
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1c/1072350183_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_55a4acbf1cf0b8b4e39e0debc9482438.png
Европейский парламент принял резолюцию, согласно которой новые регионы России не будут признаны Евросоюзом российскими. За это проголосовало 400 депутатов. Что это значит для Крыма и Донбасса и с какими проблемами могут столкнуться люди, проживающие там. Своим мнением поделился политолог Геворг Мирзаян.
https://ukraina.ru/20251128/1072346664.html
крым
донбасс
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1c/1072350183_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_82e454c63079122fb5794603af0d670f.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, крым, донбасс, россия, геворг мирзаян, европарламент, ес
Видео, Крым, Донбасс, Россия, Геворг Мирзаян, Европарламент, ЕС

Всё решит мирный договор: Мирзаян о резолюциях Европарламента по поводу Крыма и Донбасса

17:40 28.11.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Европейский парламент принял резолюцию, согласно которой новые регионы России не будут признаны Евросоюзом российскими. За это проголосовало 400 депутатов. Что это значит для Крыма и Донбасса и с какими проблемами могут столкнуться люди, проживающие там.
Своим мнением поделился политолог Геворг Мирзаян.
Встреча президентов России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Вчера, 17:10
США готовы признать контроль РФ над Крымом и другими бывшими украинскими территориями — The TelegraphСША готовы признать Крым и новые регионы России в границах Российской Федерации ради подписания договора об урегулировании конфликта на Украине. Об этом проинформировала британская The Telegraph, сообщает телеграм-канал Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоКрымДонбассРоссияГеворг МирзаянЕвропарламентЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:29Украинцы раскритиковали Лайму Вайкуле за исполнение народной песни в рекламе
15:45Группировка "Восток" наращивает наступление на ключевых направлениях Южного Донбасса"
15:39Западные СМИ воспевают женские подразделения ВСУ, скрывая мобилизационную повестку
15:31Танкер VIRAT под флагом Гамбии подвергся повторной атаке в Чёрном море. Новости к этому часу
15:07Что будет с Зеленским после войны
14:58На Украине раскрыли детали возможного отравления митрополита Феодосия
14:51"Белые короли". Как два американца пытались захватить остров в Карибском море и поработить его жителей
14:27Украинская делегация во главе с Умеровым уже на пути в США
14:17Российские войска начали операцию по охвату Северска
14:05Операция "Компенсация": почему Зеленский решил выдать миллионы жителям Донбасса и Северной Таврии
14:01Надо ли отдавать Западную Украину Польше и Венгрии и как донести до молодёжи правду об СВО — Ищенко
14:00Как решит Верховный: бойцы о мире и войне
14:00Украинский доктор Смерть. Медсестра-министр Ульяна Супрун
13:00Украина выбирает пиратство на Чёрном море, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 29 ноября
12:47Минобороны: ВС РФ нанесли ответные удары по предприятиям ВПК Украины
12:34ФСБ предотвратила теракт на газопроводе в Подмосковье, подготовленный украинскими спецслужбами
12:29Пушилин анонсировал создание курортной зоны на побережье Азовского моря в ДНР. Новости к этому часу
12:21Telegraph: чиновники Трампа порекомендовали Зеленскому уволить Ермака
12:06На Сумском направлении уничтожены позиции украинских войск у Варачино
12:01Как российская ОПГ помогала Зеленскому? Царёв об обысках у Ермака и давлении на НАБУ
Лента новостейМолния