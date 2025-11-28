https://ukraina.ru/20251128/vs-reshit-mirnyy-dogovor-mirzayan-o-rezolyutsiyakh-evroparlamenta-po-povodu-kryma-i-donbassa-1072350304.html

Всё решит мирный договор: Мирзаян о резолюциях Европарламента по поводу Крыма и Донбасса

Всё решит мирный договор: Мирзаян о резолюциях Европарламента по поводу Крыма и Донбасса - 28.11.2025 Украина.ру

Всё решит мирный договор: Мирзаян о резолюциях Европарламента по поводу Крыма и Донбасса

Европейский парламент принял резолюцию, согласно которой новые регионы России не будут признаны Евросоюзом российскими. За это проголосовало 400 депутатов. Что... Украина.ру, 28.11.2025

2025-11-28T17:40

2025-11-28T17:40

2025-11-28T17:40

видео

крым

донбасс

россия

геворг мирзаян

европарламент

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1c/1072350183_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_55a4acbf1cf0b8b4e39e0debc9482438.png

Европейский парламент принял резолюцию, согласно которой новые регионы России не будут признаны Евросоюзом российскими. За это проголосовало 400 депутатов. Что это значит для Крыма и Донбасса и с какими проблемами могут столкнуться люди, проживающие там. Своим мнением поделился политолог Геворг Мирзаян.

https://ukraina.ru/20251128/1072346664.html

крым

донбасс

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, крым, донбасс, россия, геворг мирзаян, европарламент, ес