Шок и трепет, или Мирный план Трампа. Конференция из цикла "Украинское досье"
Шок и трепет, или Мирный план Трампа. Конференция из цикла "Украинское досье" - 28.11.2025 Украина.ру
Шок и трепет, или Мирный план Трампа. Конференция из цикла "Украинское досье"
Пресс-конференция на тему: "Шок и трепет, или Мирный план Трампа" в рамках спецпроекта "Украинское досье"
2025-11-28T13:01
2025-11-28T13:01
2025-11-28T14:22
Участники: - депутат Государственной Думы Российской Федерации Михаил ДЕЛЯГИН; - политолог-американист Рафаэль ОРДУХАНЯН; - военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ; - политический аналитик, обозреватель мультимедийного издания "Украина.ру" Олег ХАВИЧ; - политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван СКОРИКОВ. Модератор — директор дирекции мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ. * В материале упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов** Движение ЛГБТ в России признано экстремистским и запрещено
Шок и трепет, или Мирный план Трампа. Конференция из цикла "Украинское досье"
13:01 28.11.2025 (обновлено: 14:22 28.11.2025)
Пресс-конференция на тему: "Шок и трепет, или Мирный план Трампа" в рамках спецпроекта "Украинское досье"
- депутат Государственной Думы Российской Федерации Михаил ДЕЛЯГИН;
- политолог-американист Рафаэль ОРДУХАНЯН;
- военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;
- политический аналитик, обозреватель мультимедийного издания "Украина.ру" Олег ХАВИЧ;
- политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван СКОРИКОВ.
Модератор — директор дирекции мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
* В материале упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
** Движение ЛГБТ в России признано экстремистским и запрещено