Пойдёт ли Трамп войной на Венесуэлу? Штраус о борьбе с наркокартелями и выгодах для США - 28.11.2025 Украина.ру

Венесуэльский "Картель солнц" был внесён США в перечень террористических организаций. Правительство Штатов утверждает, что руководителем наркокартеля является... Украина.ру, 28.11.2025

Венесуэльский "Картель солнц" был внесён США в перечень террористических организаций. Правительство Штатов утверждает, что руководителем наркокартеля является сам президент Венесуэлы Николас Мадуро и его окружение. Каракас назвал эти заявления "смехотворной ложью" и сказал, что такой организации вообще не существует.Несмотря на это Вашингтон стянул в Карибский регион войска. Но интервенция пока не началась. Что стоит ждать Каракасу от соседей по континенту, рассказал обозреватель Украина.ру Дмитрий Штраус, находящийся сейчас в Каракасе.

