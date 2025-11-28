https://ukraina.ru/20251128/poydt-li-tramp-voynoy-na-venesuelu-shtraus-o-borbe-s-narkokartelyami-i-vygodakh-dlya-ssha-1072322399.html
Пойдёт ли Трамп войной на Венесуэлу? Штраус о борьбе с наркокартелями и выгодах для США
Венесуэльский "Картель солнц" был внесён США в перечень террористических организаций. Правительство Штатов утверждает, что руководителем наркокартеля является сам президент Венесуэлы Николас Мадуро и его окружение. Каракас назвал эти заявления "смехотворной ложью" и сказал, что такой организации вообще не существует.Несмотря на это Вашингтон стянул в Карибский регион войска. Но интервенция пока не началась. Что стоит ждать Каракасу от соседей по континенту, рассказал обозреватель Украина.ру Дмитрий Штраус, находящийся сейчас в Каракасе.
