Секретные переговоры: журналист Майкл Бом о тайном плане по Украине, скрытом от Белого дома - 27.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251127/sekretnye-peregovory-zhurnalist-bom-o-taynom-plane-trampa-po-ukraine-skrytom-ot-belogo-doma-1072224689.html
Секретные переговоры: журналист Майкл Бом о тайном плане по Украине, скрытом от Белого дома
Секретные переговоры: журналист Майкл Бом о тайном плане по Украине, скрытом от Белого дома - 27.11.2025 Украина.ру
Секретные переговоры: журналист Майкл Бом о тайном плане по Украине, скрытом от Белого дома
Переговоры в Швейцарии обнажили новый подход Вашингтона к урегулированию украинского конфликта. Администрация США действует в обход Киева, выстраивая диалог напрямую с Москвой и лишь затем ставя Украину перед фактом. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американский журналист Майкл Бом
2025-11-27T04:45
2025-11-27T10:42
новости
украина
сша
россия
дональд трамп
майкл бом
владимир зеленский
украина.ру
ес
bloomberg
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0b/1062480201_0:0:2722:1532_1920x0_80_0_0_4e27c2fae50b57cd9ae835fc152c2d7a.jpg
Представители США, Украины и ЕС провели 23 ноября в Швейцарии встречу, на которой обсуждался план Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Как сообщают открытые источники, европейские лидеры и Владимир Зеленский настаивали на внесении изменений в американские предложения в свою пользу, игнорируя интересы России.Комментируя вопрос о прошедших в Швейцарии переговорах, эксперт указал на происхождение мирного плана. "Я бы обратил ваше внимание на то, что изначально план, точнее версию подхода к украинской проблеме, разработали [специальный посланник США на Ближнем Востоке Стивен] Уиткофф и [cпецпредставитель президента России Кирилл] Дмитриев", — заявил Бом.По его словам, данный подход сначала разработали Россия и США, а после он был предложен Украине фактически как младшему партнёру. "То есть проект был представлен Трампу, а затем [cекретар ю СНБО Украины Рустему] Умерову", — констатировал эксперт.Порядок действий говорит о том, что в приоритете у Белого дома явно Россия, а не Киев.Полный текст материала Анны Черкасовой "Майкл Бом о мирном плане Трампа: В приоритете у Белого дома Россия, а не Украина" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Анны Черкасовой "Александр Песке: Украина "в домике", а Рубио, Брюссель и Лондон пытаются нейтрализовать план Трампа" на сайте Украина.ру.
украина
сша
россия
дмитриев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0b/1062480201_45:0:2464:1814_1920x0_80_0_0_c401fab3ba47656b9ce36c2dea61f023.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, россия, дональд трамп, майкл бом, владимир зеленский, украина.ру, ес, bloomberg, стив уиткофф, дмитриев, кирилл дмитриев, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, чем закончились переговоры, мир
Новости, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Майкл Бом, Владимир Зеленский, Украина.ру, ЕС, bloomberg, Стив Уиткофф, Дмитриев, Кирилл Дмитриев, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, чем закончились переговоры, мир

Секретные переговоры: журналист Майкл Бом о тайном плане по Украине, скрытом от Белого дома

04:45 27.11.2025 (обновлено: 10:42 27.11.2025)
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Переговоры в Швейцарии обнажили новый подход Вашингтона к урегулированию украинского конфликта. Администрация США действует в обход Киева, выстраивая диалог напрямую с Москвой и лишь затем ставя Украину перед фактом. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американский журналист Майкл Бом
Представители США, Украины и ЕС провели 23 ноября в Швейцарии встречу, на которой обсуждался план Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Как сообщают открытые источники, европейские лидеры и Владимир Зеленский настаивали на внесении изменений в американские предложения в свою пользу, игнорируя интересы России.
Комментируя вопрос о прошедших в Швейцарии переговорах, эксперт указал на происхождение мирного плана. "Я бы обратил ваше внимание на то, что изначально план, точнее версию подхода к украинской проблеме, разработали [специальный посланник США на Ближнем Востоке Стивен] Уиткофф и [cпецпредставитель президента России Кирилл] Дмитриев", — заявил Бом.
"Как писало Bloomberg, они вели секретные переговоры на эту тему, о которых не знали многие в администрации [президента США Дональда] Трампа и не ведал сам президент США", — отметил политолог.
По его словам, данный подход сначала разработали Россия и США, а после он был предложен Украине фактически как младшему партнёру. "То есть проект был представлен Трампу, а затем [cекретар ю СНБО Украины Рустему] Умерову", — констатировал эксперт.
Порядок действий говорит о том, что в приоритете у Белого дома явно Россия, а не Киев.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Майкл Бом о мирном плане Трампа: В приоритете у Белого дома Россия, а не Украина" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в материале Анны Черкасовой "Александр Песке: Украина "в домике", а Рубио, Брюссель и Лондон пытаются нейтрализовать план Трампа" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАРоссияДональд ТрампМайкл БомВладимир ЗеленскийУкраина.руЕСbloombergСтив УиткоффДмитриевКирилл Дмитриевпереговоры по Украине 2025переговорыновости переговоровновости о переговорах России и Украинычем закончились переговорымир
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:22Сотни жилых помещений повреждены атакой БПЛА ВСУ - мэр Новороссийска
16:20Дмитрий Краснов: ЕС готов раздеться до трусов, чтобы и дальше зарабатывать на Украине
16:18"Чёрная пятница" Ермака. Сможет ли сохранить власть Зеленский?
16:15Василь Вакаров: США указали Ермаку на место, а депутаты Рады скоро побегут в Москву договариваться
16:00Глава СВР в Анкаре обсуждал проблему Украины, Москва изучит присвоение Бельгией денег РФ. Новости к 16.00
16:00Наступление на Запорожском направлении: российские войска создают угрозу окружения Орехова
16:00Киевский "Аристотель" Иннокентий (Гизель) и его "Синопсис"
15:45Бандеровский террор: Как на Украине травят трёхлетних детей за русскую речь
15:28Будапешт готов принять саммит Россия-США: Путин оценил мирные инициативы Венгрии
15:25Отключение интернета помешало защите от БПЛА ВСУ - губернатор Белгородской области
15:24Лондон в истерике: Путин чётко обозначил условия мира, и Британии это не нравится
15:03Российские войска в 15 км от Славянска: создан плацдарм для решающего штурма
14:52Российский разработчик научился управлять голубями, как дронами
14:4128 ноября 2025 года, утренний эфир
14:35Обыск у главы Офиса президента Украины может обрушить всю властную пирамиду
14:25Тактический успех под Красным Лиманом и его стратегическое значение
14:19НАБУ готовится объявить подозрение Ермаку — СМИ
14:17Занимательное краснолиниеведение. Во что упираются миротворческие инициативы
14:06Виктор Орбан в Москве: Венгрия готова стать площадкой для мирных переговоров по Украине
14:00Пропаганда отчаяния: The Economist призывает Запад к "горячей" войне с Россией
Лента новостейМолния