Секретные переговоры: журналист Майкл Бом о тайном плане по Украине, скрытом от Белого дома

Переговоры в Швейцарии обнажили новый подход Вашингтона к урегулированию украинского конфликта. Администрация США действует в обход Киева, выстраивая диалог напрямую с Москвой и лишь затем ставя Украину перед фактом. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американский журналист Майкл Бом

Представители США, Украины и ЕС провели 23 ноября в Швейцарии встречу, на которой обсуждался план Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Как сообщают открытые источники, европейские лидеры и Владимир Зеленский настаивали на внесении изменений в американские предложения в свою пользу, игнорируя интересы России.Комментируя вопрос о прошедших в Швейцарии переговорах, эксперт указал на происхождение мирного плана. "Я бы обратил ваше внимание на то, что изначально план, точнее версию подхода к украинской проблеме, разработали [специальный посланник США на Ближнем Востоке Стивен] Уиткофф и [cпецпредставитель президента России Кирилл] Дмитриев", — заявил Бом.По его словам, данный подход сначала разработали Россия и США, а после он был предложен Украине фактически как младшему партнёру. "То есть проект был представлен Трампу, а затем [cекретар ю СНБО Украины Рустему] Умерову", — констатировал эксперт.Порядок действий говорит о том, что в приоритете у Белого дома явно Россия, а не Киев.Полный текст материала Анны Черкасовой "Майкл Бом о мирном плане Трампа: В приоритете у Белого дома Россия, а не Украина" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Анны Черкасовой "Александр Песке: Украина "в домике", а Рубио, Брюссель и Лондон пытаются нейтрализовать план Трампа" на сайте Украина.ру.

