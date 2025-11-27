https://ukraina.ru/20251127/lukashenko-zaveril-chto-kiev-soglasitsya-na-mirnyy-dogovor-ssha-i-obyasnil-pochemu-1072263830.html
Лукашенко заверил, что Киев согласится на мирный договор США, и объяснил почему
Лукашенко заверил, что Киев согласится на мирный договор США, и объяснил почему
11:15 27.11.2025 (обновлено: 11:51 27.11.2025)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ОДКБ высказал мнение, что Украина пойдет на предложенный США мирный договор, сообщает 27 ноября агентство Белта
"Сейчас, как у нас говорят, мяч на украинской стороне. И, думаю, что в связи с теми событиями, которые развиваются на фронте, Украина пойдет на этот мирный договор. В противном случае потеряет страну полностью", - предупредил Лукашенко.
Он также заявил о поддержке усилий России в реагировании на предложение США по миру на Украине.
По его словам, для урегулирования конфликта определенным силам в Европе нужно отказаться от конфронтации.
Также президент Белоруссии посетовал, что Запад накачивает оружием Украину, а оно расходится по всему миру.
