Лукашенко заверил, что Киев согласится на мирный договор США, и объяснил почему

Лукашенко заверил, что Киев согласится на мирный договор США, и объяснил почему

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ОДКБ высказал мнение, что Украина пойдет на предложенный США мирный договор, сообщает 27 ноября агентство Белта

"Сейчас, как у нас говорят, мяч на украинской стороне. И, думаю, что в связи с теми событиями, которые развиваются на фронте, Украина пойдет на этот мирный договор. В противном случае потеряет страну полностью", - предупредил Лукашенко.Он также заявил о поддержке усилий России в реагировании на предложение США по миру на Украине.По его словам, для урегулирования конфликта определенным силам в Европе нужно отказаться от конфронтации.Также президент Белоруссии посетовал, что Запад накачивает оружием Украину, а оно расходится по всему миру.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

