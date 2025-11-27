Гончаренко* доказал, что Зеленский не хочет мира - 27.11.2025 Украина.ру
Гончаренко* доказал, что Зеленский не хочет мира
Гончаренко* доказал, что Зеленский не хочет мира
Владимир Зеленский не хочет мира, заверил 27 ноября в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко*
Он задался вопросом: "где мирный план Украины (Зеленского)?".Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
Гончаренко* доказал, что Зеленский не хочет мира

12:07 27.11.2025 (обновлено: 12:17 27.11.2025)
 
Владимир Зеленский не хочет мира, заверил 27 ноября в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко*
Он задался вопросом: "где мирный план Украины (Зеленского)?".
"Чего мы ничего не писали и не предлагали? Помню, год назад Зеленский представил план победы с несокрушимой мощностью и мощной несокрушимостью. А может, все-таки надо было представить украинский мирный план? Дело в том, что нашего плана нет, поэтому и появляются другие... Потому что, может, Зеленский не очень хочет мира, потому что у его друзей все хорошо? И деньги на бэк-офисы выводить можно, и миллионы в пакетах носить", - написал нардеп.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
Лента новостейМолния