Гончаренко* доказал, что Зеленский не хочет мира

"Чего мы ничего не писали и не предлагали? Помню, год назад Зеленский представил план победы с несокрушимой мощностью и мощной несокрушимостью. А может, все-таки надо было представить украинский мирный план? Дело в том, что нашего плана нет, поэтому и появляются другие... Потому что, может, Зеленский не очень хочет мира, потому что у его друзей все хорошо? И деньги на бэк-офисы выводить можно, и миллионы в пакетах носить", - написал нардеп.