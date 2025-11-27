https://ukraina.ru/20251127/budet-li-rossiya-zabirat-kharkov-i-odessu-martynov-rasskazal-chem-zakonchatsya-torgi-s-trampom-1072299976.html

Будет ли Россия забирать Харьков и Одессу? Мартынов рассказал, чем закончатся торги с Трампом

Политолог, директор Международного института новейших государств и доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в эфире Украина.ру... Украина.ру, 27.11.2025

2025-11-27T19:45

Политолог, директор Международного института новейших государств и доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в эфире Украина.ру проанализировал переговорный процесс по Украине, рассказал, можно ли военным и политическим путём добиться создания адекватной Украины, а также оценил настроения, которые сейчас преобладают в Европе, и перспективы украинцев на приближающуюся зиму: 00:33 - Переговорный процесс по Украине: есть ли практические результаты? 05:00 - Как России вести себя с Трампом? 08:00 - О демилитаризации и денацификации Украины; 13:53 - Об усилении России и позиции стран-партнёров по этому поводу; 23:28 - Что ждёт украинцев этой зимой и удастся ли Зеленскому сохранить власть? 26:30 - О настроениях в Европе. ТГ-канал Алексея Мартынова: https://t.me/martynov2021

Новости

