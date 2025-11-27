https://ukraina.ru/20251127/budet-li-rossiya-zabirat-kharkov-i-odessu-martynov-rasskazal-chem-zakonchatsya-torgi-s-trampom-1072299976.html
Будет ли Россия забирать Харьков и Одессу? Мартынов рассказал, чем закончатся торги с Трампом
Будет ли Россия забирать Харьков и Одессу? Мартынов рассказал, чем закончатся торги с Трампом - 27.11.2025 Украина.ру
Будет ли Россия забирать Харьков и Одессу? Мартынов рассказал, чем закончатся торги с Трампом
Политолог, директор Международного института новейших государств и доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в эфире Украина.ру... Украина.ру, 27.11.2025
2025-11-27T19:45
2025-11-27T19:45
2025-11-27T19:45
европа
россия
украина
алексей мартынов
дональд трамп
владимир зеленский
украина.ру
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1c/1072324883_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_01f6df5ab9de83fff1e6776178d959cc.png
Политолог, директор Международного института новейших государств и доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в эфире Украина.ру проанализировал переговорный процесс по Украине, рассказал, можно ли военным и политическим путём добиться создания адекватной Украины, а также оценил настроения, которые сейчас преобладают в Европе, и перспективы украинцев на приближающуюся зиму: 00:33 - Переговорный процесс по Украине: есть ли практические результаты? 05:00 - Как России вести себя с Трампом? 08:00 - О демилитаризации и денацификации Украины; 13:53 - Об усилении России и позиции стран-партнёров по этому поводу; 23:28 - Что ждёт украинцев этой зимой и удастся ли Зеленскому сохранить власть? 26:30 - О настроениях в Европе. ТГ-канал Алексея Мартынова: https://t.me/martynov2021
европа
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1c/1072324883_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2bb35eb40f4a109c4b0c2e50fa6faa24.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
европа, россия, украина, алексей мартынов, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру, видео, видео
Европа, Россия, Украина, Алексей Мартынов, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина.ру, Видео
Политолог, директор Международного института новейших государств и доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в эфире Украина.ру проанализировал переговорный процесс по Украине, рассказал, можно ли военным и политическим путём добиться создания адекватной Украины, а также оценил настроения, которые сейчас преобладают в Европе, и перспективы украинцев на приближающуюся зиму:
00:33 - Переговорный процесс по Украине: есть ли практические результаты?
05:00 - Как России вести себя с Трампом?
08:00 - О демилитаризации и денацификации Украины;
13:53 - Об усилении России и позиции стран-партнёров по этому поводу;
23:28 - Что ждёт украинцев этой зимой и удастся ли Зеленскому сохранить власть?
26:30 - О настроениях в Европе.
ТГ-канал Алексея Мартынова: https://t.me/martynov2021