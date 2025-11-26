https://ukraina.ru/20251126/1072232209.html

Алексей Мартынов: Если Трамп не поборет Зеленского и Европу, России придется занимать Харьков и Одессу

У России нет необходимости подписывать с Западом какие-то документы, которые подтвердили бы новый статус Украины по итогам СВО. Все видят ситуацию на земле. Согласятся они с ней или нет – это их проблемы. Мы свои проблемы решаем сами. В первую очередь – вопросы безопасности

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Международного института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей МартыновСейчас мы наблюдаем очередной этап активности Запада в части переговоров по Украине. Сначала киевский режим и европейцы при содействии Рубио подкорректировали мирный план Трампа, включив туда совершенно неприемлемые для России пункты. Затем в западных СМИ была опубликован фейк с якобы прослушкой переговоров Уиткоффа с Ушаковым и Дмитриевым, в которой они якобы обсуждали, как обвести Трампа вокруг пальца. А потом этот фейк прокомментировал сам Трамп, сказав то, что мы все и так знали: "Это обычная ситуация. Уиткоффу нужно продать Украине сделку и продать Украину России".- Алексей Анатольевич, а есть ли какие-то практические результаты от того, что мы уже целый год ходим по этому рынку, где одни пытаются продать нам то, что и так наше, а другие требуют, чтобы мы просто так отдали им деньги?- Согласен, что это напоминает старый бородатый анекдот.То, что у Трампа и его администрации есть желание к установлению мира на Украине, можно только приветствовать. Российское руководство неоднократно заявляло, что не откажется от дипломатического решения любых вопросов любой сложности. Другое дело, что на это не готовы и неспособны ни киевский режим, ни группа западных стран, которые за ним стоят. Поэтому они торпедируют желание Трампа каким-то образом повлиять на ситуацию и разрешить ее.То есть в данном случае они действуют лично против Трампа.Мы, конечно, за этим следим и на это реагируем. Но это только один из способов решить конфликт. Армия России на линии соприкосновения неумолимо и ежедневно продвигается вперед. Каждый день мы слышим об освобожденных населенных пунктах. Западная собака лает, а наш караван идет туда, куда нужно. Чем дольше они тянут, тем быстрее будут достигнуты цели СВО военным путем.- Это понятно. Вопрос в том, нужно ли дальше оказывать Трампу моральную поддержку, говоря о том, что он посредник, а не глава страны, которая с нами до сих пор воюет?- Вы тут несколько преувеличили. Трамп-то с нами не воюет. То, что сегодняшние США в лице Трампа предпринимают усилия по дипломатическому разрешению украинского конфликта, заслуживает как минимум уважения. Это лучше, чем иметь дело с этими странными людьми – режимом Зеленского и тех, кто стоит за ними. Как бы там ни было, Трамп пытается их побороть.Другое дело, что мы научены горьким опытом. Иллюзий у нас по этому поводу нет. Хочет Трамп и его команда конструктивного диалога – пожалуйста. Но, судя по тому, в какую трагикомедию превращается этот переговорный процесс, СВО будет доведена до своего логического завершения и так, как нужно нам.Хотя бы потому, что мы сильнее и мы побеждаем.- Наши успехи на поле боя пока только способствуют достижению одной цели СВО – демилитаризации Украины. А как будет решаться вопрос с денацификацией Украины как в ее внутренней политике?- Денацификация – это дело непростое и небыстрое. То, что сегодня происходит с украинским общество – это тяжелая коллективная шизофрения параноидального плана. Ее придется лечить. У меня лично нет рецептов, как это сделать. Но это безусловно будет.- И все-таки, сможем ли мы подписать с Западом какую-то бумажку, которая бы зафиксировала новый статус Украины по итогам СВО?- Мне кажется, в подписании таких бумажек с условным Западом острой необходимости нет. Мы видим ситуацию на земле. Согласятся они с ней или нет – это их проблемы. Мы свои проблемы решаем сами. В первую очередь – вопросы безопасности.Сначала речь идет о безопасности наших граждан. Потом о безопасности соседей. Дальше речь идет о региональной безопасности. По идее, группа европейских стран должна быть прямо заинтересована в обсуждении этих вопросов, чтобы прийти к неким закрепленным на бумаге обязательствам, которые позволили бы сформировать новую архитектуру безопасности на европейском континенте.Они же об этом без конца говорят. Только под эти слова о безопасности, продолжают разжигать конфликт на Украине с непонятной целью. Видимо, они действительно хотят извести все украинское население по завету Бориса Джонсона. Эти мероприятия еще можно списать на природное людоедство западных политиков. Но почему в этом участвуют те, кто считает себя украинской элитой, я правда понять не могу.- Вы сказали, что мы самостоятельно обеспечиваем свою безопасность. А в какой степени нам приходится учитывать позицию Китая и других стран-партнеров, которые вроде бы за нас, но не в восторге от того, что в ходе украинского конфликта мы становимся сильнее?- Никто и никогда не приходит в восторг от того, что Россия становится сильнее и конкурентоспособнее. Мы по-прежнему самая большая и сама обеспеченная ресурсами страна в мире. Если бы у нас еще было в два раза больше населения, было бы вообще шикарно. И каких-то восторгов по этому поводу не стоит ожидать даже от дружественных стран.Тем не менее, с Китаем и Индией мы находимся в тесном взаимодействии в разных форматах. Да, экономическую конкуренцию никто не отменял, но отношения выстраиваются. И дело тут не в том, обращать внимание на их позицию или нет. С тем же Китаем у нас развиваются отношения в глубину.И это неплохо.- Мы неоднократно говорили, что в рамках СВО вопрос украинских территорий отходит на второй план. Но, все же, как вы оцениваете шансы занять Харьков и Одессу и ряд других крупных городов, которые важны для обеспечения нашей безопасности?- Это зависит от того, что будет на оставшейся территории сегодняшней Украины. Мы бы все хотели, чтобы там сформировалось хотя бы такое же государство, как в 2000е годы, когда мы друг к другу ездили по внутренним паспортам. Другое дело, что нынешний украинский нацизм как раз начался с книжки нашего "друга" Кучмы – "Украина не Россия". И если там придет к власти очередной агрессивный марионеточный режим, то нам придется продвигаться дальше. Буферная зона действительно должна стать такого же размера, как дальность полета ракет, которые сегодня поставляются властям Зеленского.- Так а можно ли политическим путем добиться создания адекватной Украины?- В жизни все возможно. Это же история про людей. Не надо думать обо всех украинских гражданах как об откровенных упырях. Да, там хватает персонажей с промытыми мозгами. Но даже когда человек переживает самые тяжелые времена в своей жизни, он все равно ищет варианты умиротворения. И с Украиной будет то же самое.Конечно, ей надо будет помогать в плане денацификации. Причем делать это профессионально. Не только палкой, но и добрыми словами. Где их найти, после того, что творили эти нацисты в Донбассе и в Курской области? Это вопрос к профессионалам.- Кстати, у почему мы, в отличие от западных СМИ, не выступаем с конкретными планами послевоенного устройства Украины? Скажем, численность ВСУ как у армии Сан-Марино или целая система штрафов для физических и юридических лиц за притеснение русского языка.- Запад это делает, чтобы забить информационное в политических целях. А для нас это вопрос серьезный. Украина – это не чужие люди, чтобы таким образом к ним подходить. Самые тяжелые конфликты всегда возникают между близкими родственниками. Почитайте историю Древней Руси – вы там найдете столько сюжетов, что Шекспиру и не снилось. Я думаю, что планы такие у нас разрабатываются. Но, повторюсь, это тяжелая и долгая работа. Свести людей с ума всегда легче, чем вылечить их потом.- Зеленский прямо говорит о том, что предстоящая зима станет самой тяжелой за все эти годы. Как думаете, сможет ли она привести в чувство украинское общество? Какова вероятность, что Зеленского за это время так или иначе лишат реальной власти?- Общество на Украине частично запугано, частично дезориентировано. А то, что им предстоит пережить тяжелую зиму, потому что никто не будет заморачиваться по поводу холодных квартир – это факт.Зеленский хотел, чтобы за это вечно платили европейцы. За то, чтобы он постоянно находился в роли квази-диктатора, и извините за выражение, состригал бы купоны с этих лохов. Да, в Европе хватает горячих голов, которые по-прежнему пытаются поддерживать продолжение войны. Но, мне кажется, из-за активности Трампа, в Европе стали немножко по-другому на эти вещи смотреть.Возьмем того же генсека НАТО Рютте. Он на камеру заявил, что до конца года конфликт будет свернут. Это тот самый Рютте, который еще месяц назад выпрыгивал из ботинок и кричал, что русских надо победить на поле боя. И я вполне допускаю, что европейцы эту халяву для Зеленского рано или поздно свернут.- И при каких условиях они свернут эту халяву?- Я имею в виду, что в Европе накопился огромный клубок разнообразных проблем, который больше не удается прятать за украинской войной. "Надо победить русских. Для этого надо затянуть пояса. Пока не до колбасы". До какого-то времени это работало, а сейчас это перестает работать. Эти проблемы нельзя больше откладывать – их надо решать. И они вдруг в деталях увидели, что Россия методично движется к достижению целей СВО. Поэтому нельзя исключать, что они перестанут тратить ресурсы на то, что уже проиграно. Такая логика в европейских кабинетах тоже присутствует.Также по теме - в интервью Александра Песке: Украина "в домике", а Рубио, Брюссель и Лондон пытаются нейтрализовать план Трампа

