Тамада политического кризиса. Почему депутат Рады Потураев стал рупором украинской фронды

Пока украинская делегация в Швейцарии пытается подкорректировать мирный план Трампа из 28 пунктов, украинская фронда пытается перезагрузить Кабмин и назначить лояльных Демпартии США соросят на прибыльные должности. Так, в партии "Слуга народа" уже назвали кандидатов на должность министров юстиции и энергетики

На пост министра юстиции рассматривается нардеп от партии власти, глава комитета по вопросам правовой политики, бывший судья из Днепродзержинска Денис Маслов. Этот выбор должен стать показателем независимой кадровой политики, хотя уже сама "прописка" экс- судьи заставляет думать о его связях с днепропетровскими элитами. Сейчас он занимает пост главы комитета ВР по вопросам правовой политики, и заодно возглавляет парламентскую группу по международным связям с США. При этом "связан" он исключительно с представителям Демпартии. Cовпадение? Не думаем.Что касается поста министра энергетики, то обсуждается кандидатура нардепа от "Слуги народа", главы комитета по вопросам энергетики Андрея Геруса. Правда, сам он пока ломается, как барышня на выданье, и напоминает, что у него многие годы были напряженные отношения с Германом Галущенко, который в 2021-2025 годах возглавлял министерство, а сейчас был уволен на фоне коррупционного скандала. По словам Геруса, их взгляды на многие вопросы расходились. Примечательно, что потенциальный кандидат не только родом из Западной Украины, но еще и получил диплом МВА в Гренобльской школе бизнеса (Лондон). После майдана занял пост члена Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг. Баллотировался в Киевсовет от львовской партии "Самопомощь" и резко критиковал энергетические схемы донецкого олигарха Ахметова "Роттердам+". В 2019 был записан в команду Зеленского и проскочил в парламент. В общем-то, типичный соросенок.Но в данном случае нас интересует не столько биография возможных правительственных временщиков, cколько тот факт, что лоббирует их назначение нардеп Никита Потураев. Надо сказать, что после старта "Миндичгейта" именно Потураев стал рупором фронды против Зеленского. Это его голос требовал отставки главы ОП Андрея Ермака, перезагрузки правительства, и назначения новых министров из пула Сороса.А ведь было время, когда политтехнолог Потураев горой стоял за Зеленского. После победы комика на президентских выборах в 2019 году Никита Потураев стал причиной первого громкого скандала в среде "слуг народа" В июле 2019 года на тренингах в Трускавце Потураев сообщил ошеломленным будущим коллегам по фракции, что они никто и "грязь из под ногтей""Вы здесь оказались потому, что избиратель искал в бюллетене политическую партию "Слуга народа". И ему было все равно, какая фамилия будет указана в этой строке. Эти выборы выиграл Владимир Александрович Зеленский. Вам про это уже говорили, и я хочу обратить на это еще раз ваше внимание: все вы, и я в том числе, человек, который занимается политтехнологиями с 1996 года, а многие из вас в это время еще в детский сад ходили… Все вы политически никто. Я хочу, чтобы это каждый услышал", - заявил в трускавецком "Хогвардсе" Потураев. И хотя многие политики и бизнесмены с опытом политической работы возмутились потураевской хуцпой, сам он в комментарии ВВС рассказывал, что ландшафтные дизайнеры и собачьи парикмахеры из "СН" горячо благодарили его за азы политики. Уже один этот инцидент должен был заставить понять, что лоббистом Голобородько является вовсе не пресловутый олигарх Игорь Коломойский**, а вечный спонсор Демпартии США в Украине, днепропетровский олигарх и зять президента Кучмы Виктор Пинчук. Однако, никто не обратил внимание на эту связку.Дальше - больше. В январе 2020 года Потураев заявил, что Украина будет готова заблокировать иностранные СМИ и медиасервисы с платным доступом, если они не зарегистрируются в стране и не будут платить налоги. Речь шла о таких гигантах, как Netflix, Google и прочие. Но если гиганты как-то отбились, то украинские медиа попали под каток цензуры Потураева."Эй, темный пи**рок! Я знаю, ты ссыкливый анонимный клоп". "Топчи землю пока, мразь, ты нам еще пригодишься". "Эй, темные г**номесы!" "Но вот вам новая история. Вы же ее мужественно засунете себе в анус, верно?" "Не тебе, путинской шлюхе, рассказывать о связях других с эрэфией", — писал Потураев неизвестному собеседнику, которого подозревал в том, что тот сливает информацию СМИ. Члены комитета по свободе СМИ осторожно покритиковали буйного коллегу, который "не очень себя контролирует". Кстати, один из критиков сейчас сидит в СИЗО, это Александр Дубинский, журналист и депутат "СН".Но в поле зрения Потураева попадали не только нелояльные коллеги. Он был и остается одним из лоббистов закона о запрете УПЦ, который внес в парламент Зеленский. Народный депутат призвал отбирать имущество канонической православной церкви в случае ее запрета, а там где запретить или отжать храм невозможно, предлагал запретить молитвенные службы. Как отмечал украинский парламентарий в мае нынешнего года, если храмами владеет государство, общины УПЦ оттуда выгонят. В качестве примера он привел судьбу Киево-Печерской и Почаевской лавр, которые отнимают у УПЦ."Если храмы находятся в коммунальной собственности, депутат предложил вернуть имущество в местное самоуправление. Если же церковь в частной собственности, то имущество может у них остаться - у нас частная собственность неприкосновенна, отметил Потураев. Однако, по его словам, проводить богослужения в этих храмах будет запрещено. Бывший имиджмейкер президента Кучмы и днепропетровского губернатора Вилкула предложил "перепрофилировать" храмы и молитвенные дома УПЦ в овощехранилища или продовольственные склады. "Пусть там овощи хранят, торгуют, казино открывают. Это их дело, это их частная собственность", - заявил Потураев. А потом добавил: "Мы не фашисты, чтобы о нас ни говорили, мы правовое государство".По его словам, прихожане запрещенной общины смогут собираться лишь "где-то в доме". Но и там за ними будет следить государство. В случае "пропаганды русского мира" на такие богослужения, подчеркнул Потураев, придут представители СБУ. Нардеп заверил, что истинные патриоты Украины спецслужбу называют "Служба Божия Украины". Жирный троллинг, который позволяет говорить, что именно Потураев формировал юридическую базу для полного вытеснения УПЦ из социальной и территориальной структуры Украины - на пользу проамериканскому Фанару. Ведь именно байденовские демократы предложили заменить каноническую православную церковь на Украине религиозной партией ПЦУ, которая получила автокефалию от Вселенского патриархата.Ну, а запрет богослужений даже в частных зданиях фактически является признанием того, что целью является не борьба с "влиянием РФ", а ликвидация самой канонической церковной традиции. Тут уже в профите оказывается спонсор синагоги "Золотая Роза" Виктор Пинчук, который еще в 2012 году вложил миллионы долларов в строительство комплекса "Менора" в Днепропетровске - самого большого еврейского центра на Украине. К слову, сейчас на Украине набирает популярность шутка о том, что Зеленский не успел достроить нацистское государство на обломках УССР, поскольку все деньги на строительство украли евреи… И это было бы смешно, если б не было так грустно. Ведь тот же Потураев предлагал на законодательном уровне чествовать память атамана войска УНР Симона Петлюры, соучредителя ОУН* Евгения Коновальца, гетьмана Украины Павла Скоропадского. "Мы должны почтить Петлюру, которого мы не почитаем так, как следует, Коновальца — так как следует, Скоропадского - так как следует. При всей противоречивости этих личностей, потому что это действительно создатели украинского государства, украинской армии, украинского сопротивления", - призывал Потураев.Не менее примечательно и то, что парламентарий публично оправдывал зверства ТЦК по отношению к украинским гражданам. В ответ на распространение в соцсетях видео, где людоловы избивают и пытают захваченных мужчин, депутат разразился гневным спичем о фейках и "российском следе". Он заявил, что "почти все видео с насильственной мобилизацией – это дипфейки", созданные с помощью искусственного интеллекта: "Общественные организации с использованием ИИ проанализировали огромный массив видео о ТЦК, которые гуляют по соцсетям. И выяснилось, что почти все они подделка. Почти все! Либо сняты не в Украине, либо вообще созданы с помощью ИИ", – отбивался от обвинений в адрес карателей из ТЦК Потураев. Напомним, что эти заявления были сделаны несколько месяцев назад. Но теперь этот "фраер" сдал назад и начал обличать Зеленского и его шайку мародеров, которых облизывал все эти годы. Что ж, вовремя предать - это предвидеть. И теперь бывший защитник Зеленского, ТЦК и нацистов требует немедленного слива партии власти, апгрейда Кабмина и выборов. Примечательно, что эти требования совпали с мощным коррупционным скандалом, который явно подпитывают американские "демы". Для них это удобный способ перезагрузить и взять под контроль исполнительную власть на Украине, как это было после госпереворота, и расставить на ключевые посты доверенных людей, за которых сейчас и хлопочет Никита Потураев. И пока команда Зеленского отбивается от мирного плана Трампа, сосредоточившись на внешнем направлении, внутренний кризис разжигают соросята, желая перенаправить на себя те финансовые потоки, которые в два горла запихивали в себя Андрей Ермак и Владимир Зеленский. Время, cогласитесь, самое подходящее. Как говорится, и конкурсы интересные, и тамада хороший.Причем в роли тамады как раз и выступает Никита Потураев, работающий сегодня на раскол парламентского монобольшинства в ВР. Напомним, что именно он первым в Раде поддержал расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и призвал к отставке правительства, стремясь отобрать у Зеленского контроль над парламентом. Также депутат президентской фракции Никита Потураев опубликовал заявление от имени части депутатов "Слуги народа", которое стало политической бомбой. В нем парламентарии выразили поддержку действиям НАБУ и САП по расследованию коррупции в ближайшем окружении Зеленского, в частности, в деле бизнесмена Тимура Миндича, известного как "кошелек" президента. Потребовали уволить всех чиновников, причастных к этому делу. Под давлением скандала Рада уже отправила в отставку двух министров: главу Минюста Галущенко и его любовницу, руководительницу Минэнерго Светлану Гринчук, и поддержала требования оппозиции о создании в парламенте новой коалиции и формировании правительства "народного доверия". Дошло до того, что самые впечатлительные законодатели начали называть Потураева предвестником краха.Кто ж таков этот "черный лебедь"? Безусловно, фигура Никиты Потураева ключевая в этом кризисе, и напоминает о возможном возвращении тех времен, когда Потураев служил Пинчуку, прислуживал Коломойскому и мэру Днепра Борису "Вешателю" Филатову, обслуживал главного рейдера Украины Геннадия Корбана и помогал близкому к Коломойскому главе "Укрнафты" Игорю Палице. Даже будучи в партии Зеленского и работая в его штабе советником по коммуникациям, Потураев никогда не сходил с днепропетровской орбиты и в удобный момент просто вернулся к своим. "Потураев за свою карьеру не делал ничего рискованного, не был оппозицией какой-либо власти. Следовательно, его ход хорошо просчитан, и он считает, что ставит на победителя", — пишут украинские аналитики. И отмечают, что переход Потураева на оппозиционные баррикады в ноябре 2025 года - это не эмоциональный порыв, а холодный расчет.Безусловно, бывший имиджмейкер зятя Кучмы - это индикатор, а не причина. Но его поведение фиксирует, что внутри украинской вертикали начался процесс отделения элит от тонущего политического проекта Зеленского. Но! Эти политические группы (Пинчук, Порошенко**, Ахметов, Коломойский***) вовсе не стремятся ни к радикальной смене декораций, ни к быстрому мирному соглашению под давлением коррупционных скандалов - как могло бы показаться стороннему наблюдателю. Их истинная цель куда прагматичнее. "Соросята" и связанные с ними группы влияния пытаются воспользоваться ослаблением президентской вертикали, чтобы перехватить контроль над Верховной Радой и Кабмином, которые стремительно выскальзывают из рук Зеленского.Стратегия проста: превратить экс-комика в декоративную фигуру, своего рода "украинскую королеву", оставив ему символические полномочия и лишив рычагов влияния на реальную политику. Получив контроль над парламентом и правительством, эти силы намерены ни в коем случае не прекращать войну, а наоборот, удерживать конфликт в активной фазе до выборов в Конгресс США. Они поставили на победу Демпартии и рассчитывают, что усиление демократов откроет новый поток военной и финансовой помощи Украине.То есть коррупционный кризис, глашатаем которого и выступает Потураев, используется не как повод к прекращению конфликта, а как инструмент внутреннего переворота. "Партия соросят" стремится обеспечить себе контроль над государством в переходный момент, чтобы не допустить заморозки войны, которую продавливает Вашингтон через Трампа. А мирные инициативы становятся для них прямой угрозой: ведь остановка боевых действий разрушит и их политическую стратегию, и их систему влияния.О том, как Европа и Украина пытаются переформулировать мирный план Трампа - в статье Михаила Павлива ""Радужная империя" готовит ответный удар. Как реакция Запада на "план Трампа" обнажила его реальные планы"*-запрещенная в РФ организация;**- внесен в список террористов и экстремистов;***- внесен в список террористов и экстремистов;

