"Добыча не сократилась": эксперт Юшков оценил устойчивость российского нефтесектора

Новые санкции США против российских нефтяных компаний оказывают влияние прежде всего на корпоративный сектор, а не на федеральный бюджет и объемы добычи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

2025-11-23T04:10

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/10/1058146086_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_704e971cceaa9f870f7830024766e43e.jpg

Комментируя влияние новых санкций, Юшков заявил, что их воздействие в основном направлено на компании. "США рассчитывали, что ущерб будет нанесен для нашего бюджета, но в основном санкции оказывают влияние именно на корпоративный сектор", – отметил аналитик.Он привел конкретные примеры устойчивости нефтедобычи. "Предыдущие эпизоды тоже показывали, что попадание в SDN-лист не приводит к уменьшению производственных показателей. В частности, в начале 2025 года "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз" попали под эти санкции, но они не сократили нефтедобычу, переработку и экспорт – все идет так же", – констатировал Юшков.Эксперт подчеркнул, что для государства важное значение имеют объемы добычи. "Объемы добычи у нас сохраняются. Для государства это важно, потому что в основном из нефтяной отрасли изъятие денег идет за счет налога на добычу полезных ископаемых, а он берется из объема производства", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Игорь Юшков: США делают все, чтобы лишить Лукойл зарубежных активов в Болгарии, Румынии и Ираке" на сайте Украина.ру. на сайте Украина.ру.Про то, как Украина пыталась стать ядерной державой и проиграл ли Советский Союз гонку вооружений — в материале Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: Европа исчезнет, а Путин и Трамп встретятся на "территории водопоя" на сайте Украина.ру.

