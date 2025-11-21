https://ukraina.ru/20251121/posle-osvobozhdeniya-kupyanska-vs-rf-vykhodyat-na-operativnyy-prostor-1071973994.html
После освобождения Купянска ВС РФ выходят на оперативный простор
После освобождения Купянска ВС РФ выходят на оперативный простор - 21.11.2025 Украина.ру
После освобождения Купянска ВС РФ выходят на оперативный простор
После освобождения Купянска ВС РФ выходят на оперативный простор
россия
купянск
харьковская область
владимир путин
валерий герасимов
геннадий алехин
украина.ру
видео
сво
купянское направление
россия
купянск
харьковская область
купянское направление
После освобождения Купянска ВС РФ выходят на оперативный простор
После освобождения Купянска ВС РФ выходят на оперативный простор Президент России Владимир Путин посетил командный пункт группировки войск "Запад" вместе с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
Во время визита командующий группировки войск "Запад" Сергей Кузовлев доложил о полном освобождении города Купянск в Харьковской области, и добавил, что в настоящий момент проводится зачистка города от остатков украинских войск.
О перспективах дальнейшего продвижения российских войск рассказал военный эксперт издания Украина.ру, полковник запаса Геннадий Алехин.