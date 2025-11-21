После освобождения Купянска ВС РФ выходят на оперативный простор - 21.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251121/posle-osvobozhdeniya-kupyanska-vs-rf-vykhodyat-na-operativnyy-prostor-1071973994.html
После освобождения Купянска ВС РФ выходят на оперативный простор
После освобождения Купянска ВС РФ выходят на оперативный простор - 21.11.2025 Украина.ру
После освобождения Купянска ВС РФ выходят на оперативный простор
После освобождения Купянска ВС РФ выходят на оперативный простор Президент России Владимир Путин посетил командный пункт группировки войск "Запад" вместе с... Украина.ру, 21.11.2025
2025-11-21T13:29
2025-11-21T13:29
россия
купянск
харьковская область
владимир путин
валерий герасимов
геннадий алехин
украина.ру
видео
сво
купянское направление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/15/1071973846_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_60a87ccecac80b5cad84d63961ef132b.png
После освобождения Купянска ВС РФ выходят на оперативный простор Президент России Владимир Путин посетил командный пункт группировки войск "Запад" вместе с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Во время визита командующий группировки войск "Запад" Сергей Кузовлев доложил о полном освобождении города Купянск в Харьковской области, и добавил, что в настоящий момент проводится зачистка города от остатков украинских войск. О перспективах дальнейшего продвижения российских войск рассказал военный эксперт издания Украина.ру, полковник запаса Геннадий Алехин.
россия
купянск
харьковская область
купянское направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/15/1071973846_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_97c13fc7f989f094a41173318380c29f.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, купянск, харьковская область, владимир путин, валерий герасимов, геннадий алехин, украина.ру, видео, сво, купянское направление, купянск на карте сво на украине на сегодня, купянск новости, видео
Россия, Купянск, Харьковская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Геннадий Алехин, Украина.ру, Видео, СВО, Купянское направление, Купянск на карте СВО на Украине на сегодня, купянск новости

После освобождения Купянска ВС РФ выходят на оперативный простор

13:29 21.11.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
После освобождения Купянска ВС РФ выходят на оперативный простор Президент России Владимир Путин посетил командный пункт группировки войск "Запад" вместе с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
Во время визита командующий группировки войск "Запад" Сергей Кузовлев доложил о полном освобождении города Купянск в Харьковской области, и добавил, что в настоящий момент проводится зачистка города от остатков украинских войск.
О перспективах дальнейшего продвижения российских войск рассказал военный эксперт издания Украина.ру, полковник запаса Геннадий Алехин.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияКупянскХарьковская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовГеннадий АлехинУкраина.руВидеоСВОКупянское направлениеКупянск на карте СВО на Украине на сегоднякупянск новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:36Армия России воспользовалась погодными условиями для прорыва фронта
14:27Освобождение Красного Лимана не за горами. Взгляд на карту наступления на "Северные ворота Донбасса"
14:20Обстановка на Южно-донецком направлении
14:18В Одессе снова гремят взрывы
13:49Помогали уклонистам, сливали топливо и вымогали взятки - ГБР Украины рассказало о преступности в ВСУ
13:42ВС РФ нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины — Минобороны
13:35Олег Матвейчев: Россия будет бить Украину на фронте до тех пор, пока там не появится легитимная власть
13:29После освобождения Купянска ВС РФ выходят на оперативный простор
13:06Двойной удар: дипломатическая изоляция Киева и развал обороны ВСУ. Хроника событий на 13:00 21 ноября
12:57Андрей Суздальцев: План Трампа устроит Украину, потому что превратит Россию в ресурсную колонию
12:51Украинский пограничник помогал контрабандистам доставлять сигареты в Польшу
12:50ВС РФ уничтожили больше трех тысяч боевиков ВСУ в Купянске
12:48Очередной "мирный план" США: Украину продолжат вести на убой
12:32"Сбыть наркотики не удалось": российско-испанский дуэт погорел на тоннах кокаина
12:00Зеленского отговаривают от второго срока, Украину не примут в ЕС. Главное к 12.00
12:00ВС РФ освободили еще два населенных пункта
11:39Путин зажал европейцев - экс-советник НАТО
11:33США получили "положительную оценку" мирного плана от Умерова - New York Post
11:07ФСБ предотвратила подрыв железнодорожных путей в Краснодаре — УФСБ по Кубани
10:57США придумали Зеленскому обидное прозвище
Лента новостейМолния