После освобождения Купянска ВС РФ выходят на оперативный простор

После освобождения Купянска ВС РФ выходят на оперативный простор

2025-11-21T13:29

После освобождения Купянска ВС РФ выходят на оперативный простор Президент России Владимир Путин посетил командный пункт группировки войск "Запад" вместе с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Во время визита командующий группировки войск "Запад" Сергей Кузовлев доложил о полном освобождении города Купянск в Харьковской области, и добавил, что в настоящий момент проводится зачистка города от остатков украинских войск. О перспективах дальнейшего продвижения российских войск рассказал военный эксперт издания Украина.ру, полковник запаса Геннадий Алехин.

