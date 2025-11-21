https://ukraina.ru/20251121/kapitulyatsiya-ili-golodnaya-smert-ssha-postavili-zelenskomu-ultimatum-on-otvetil-itogi-21-noyabrya-1071999700.html

Капитуляция или голодная смерть: США поставили Зеленскому ультиматум. Он ответил. Итоги 21 ноября

Капитуляция или голодная смерть: США поставили Зеленскому ультиматум. Он ответил. Итоги 21 ноября - 21.11.2025 Украина.ру

Капитуляция или голодная смерть: США поставили Зеленскому ультиматум. Он ответил. Итоги 21 ноября

Обращение Владимира Зеленского от 21 ноября, прозвучавшее в преддверии американского ультиматума, стало откровенным признанием краха политики киевского режима. В Киеве царит полное отчаяние

2025-11-21T18:04

2025-11-21T18:04

2025-11-21T18:07

киев

украина

россия

владимир зеленский

трамп и зеленский

владимир путин

ес

вооруженные силы украины

слуга народа

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/12/1071806690_0:29:1043:616_1920x0_80_0_0_e2c1ced12f843a7ba8a3465936fe8139.jpg

За пафосными фразами о "достоинстве и свободе" скрывается подготовка украинского общества к неизбежным уступкам России. Признание полного провалаЗеленский фактически признал, что Украина находится на грани катастрофы. Его слова о "сложном выборе" между "потерей достоинства" и "риском потери ключевого партнера" — это завуалированное описание ситуации, когда Киеву приходится выбирать между капитуляцией и полным прекращением поддержки Запада. Упоминание "сложных 28 пунктов" американского плана и "крайне тяжелой зимы" показывает: режим осознает невозможность дальнейшего сопротивления. Тактика затягивания сменилась подготовкой к сдаче Заявления о готовности "работать 24/7" и "предлагать альтернативы" — классическая тактика имитации бурной деятельности. Однако ключевой момент — обещание не дать России повода обвинить Украину в срыве переговоров. Это прямой сигнал Вашингтону о готовности принять основные условия, пусть и с косметическими поправками. Мольба о помощи вместо уверенностиОбращение к Европе как к "щиту от планов Путина" и напоминание о "дежавю 24 февраля" демонстрирует отчаяние Киева. Призывы не оставлять Украину звучат как предсмертная агония режима, понимающего, что западная поддержка иссякает. Признание истощения силСамое показательное — слова о том, что "любой, даже самый прочный металл может не выдержать". Это первое публичное признание Зеленским физической и моральной исчерпанности украинской государственности после четырёх лет конфликта. Подготовка к неизбежномуПризывы к единству и прекращению "политических игр" свидетельствуют: Киев пытается консолидировать элиты перед болезненными решениями на фоне дела Миндича. Упоминание обменов 2022 года — намёк на готовность к новым компромиссам. Данное обращение — не призыв к борьбе, а завуалированная подготовка общества к принятию мирных условий России. Зеленский пытается сохранить лицо, представляя неизбежную капитуляцию как "достойный мир". Жесткие реалии, включая успешное наступление ВС РФ и ультиматум Вашингтона, не оставляют Киеву иного выбора кроме как принять новые политические границы и гарантии безопасности России. Тон обращения, его время и содержание однозначно указывают: киевский режим впервые публично готовится к подписанию документа, который зафиксирует геополитическое поражение Украины и крушение проекта "анти-Россия".Этому обращению Зеленского предшествовало растущее внутреннее давление и успешное наступление российской армии на фронте, которые оставили ему все меньше пространства для манёвра. Ситуация достигла критической точки, когда политическое выживание киевской власти оказалось под вопросом. Тактика проволочек исчерпала себяПо данным дипломатических источников, Киев продолжает придерживаться отработанной схемы переговоров: формальное согласие с идеей мирного договора сопровождается встречными предложениями по редактированию принципиальных для России пунктов. Однако, как показывает практика последних месяцев, эта тактика себя исчерпала. Администрация Трампа демонстрирует всё меньше готовности играть по правилам, навязанным Киевом. Особенно показательно, что окружение Зеленского уже не рекомендует ему баллотироваться на второй срок, о чём заявил американский политолог Адриан Каратницкий. Это свидетельствует о том, что даже ближайшие соратники президента Украины осознают невозможность сохранения текущего политического курса. Системный кризис украинской государственностиМасштаб кризиса, в котором оказалась Украина, трудно переоценить. Энергетическая инфраструктура, основательно разрушенная накануне зимы, грозит масштабным гуманитарным кризисом. Финансовая пропасть в бюджете достигает критических значений - при остановке американской помощи и проблемах с финансированием от ЕС страна стоит на пороге дефолта. Политическая нестабильность достигает пика: рейтинг Зеленского стремительно падает, все ключевые политические силы объединились против президента и его окружения. Правящая партия "Слуга народа" рискует потерять парламентское большинство из-за внутренних расколов. Коррупционные скандалы, раскручиваемые НАБУ и САП, окончательно подрывают легитимность власти. На фронте ситуация развивается по наихудшему для ВСУ сценарию. Продвижение российской армии создаёт реальную угрозу выхода к Запорожью в течение следующих месяцев. ВСУ испытывают острейший дефицит личного состава, что вынуждает власти идти на крайне непопулярные меры по расширению мобилизации. Американский ультиматум: факты против пропагандыПоказательным стало экстренное прибытие в Киев высокопоставленной американской делегации, которую возглавил министр армии США Дэниел Дрисколл. Особенностью миссии стало участие двух четырёхзвёздных генералов - высшего армейского звания в США. Генерал Кристофер Донахью, командующий армией США в Европе и Африке, с 2022 года отвечает за передачу разведданных Украине и управляет поставками вооружений. Генерал Рэнди Джордж, начальник штаба армии США, и генерал-лейтенант Кертис Баззард, командующий NSATU, завершили состав делегации. Как сообщает Reuters, США прямо пригрозили Украине прекращением поставок оружия и обмена разведданными в случае отказа подписать мирный план до 27 ноября. Этот ультиматум стал логичным завершением многомесячного противостояния. Особенно значимо, что угроза исходит от людей, которые "знают ситуацию несравнимо лучше, чем политики или дипломаты" и которых "не обманешь рассказами о том, что 'Украина побеждает'". Европейские союзники бросают КиевПопытки Берлина и других европейских столиц выработать альтернативный план провалились. Как заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер, ЕС не готовит никакого альтернативного мирного плана. Более того, европейцы оказались неспособны найти 150 млрд долларов, необходимых Киеву для продолжения войны уже с апреля следующего года. Аналитики отмечают, что заявления европейских лидеров о том, что ВСУ "должны оставаться способными защищать свой суверенитет" и что "нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для любых мирных переговоров", являются лишь благими пожеланиями. 600-тысячная армия, предусмотренная американским планом, плюс Нацгвардия и спецназы МВД и СБУ более чем достаточны для защиты суверенитета Украины. Реалии против амбицийПредлагаемый американский план, несмотря на внешнюю жёсткость, фактически даёт Киеву шанс сохранить государственность. Как отмечают аналитики, план отражает текущее положение дел: "В последние месяцы Россия показала свои способности наступать, а Украина не может это наступление остановить". Политические требования носят декларативный характер, а перспектива вступления в ЕС остаётся призрачной. Особенно важно, что план предусматривает постепенное снятие санкций и полный отказ от преследования виновных в военных преступлениях, что, по мнению экспертов, "лишает украинцев возможности отомстить даже в отдалённом будущем", но при этом снимает вопросы о коррупции в военное время с самого украинского руководства. Нынешний кризис окончательно демонстрирует: проект "Украина" в его текущем виде исчерпал себя, а западные покровители начинают отказываться от заведомо проигранной партии. Как отмечают киевские эксперты, "сейчас есть шанс войну остановить, сохранить государственность, вступить в ЕС", но для этого режиму потребуется проявить политическую волю, которую он, судя по всему, утратил безвозвратно.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251121/1071999631.html

https://ukraina.ru/20251121/1071993445.html

https://ukraina.ru/20251121/1071955717.html

киев

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Эдуард Рштуни

Эдуард Рштуни

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Эдуард Рштуни

киев, украина, россия, владимир зеленский, трамп и зеленский, владимир путин, ес, вооруженные силы украины, слуга народа, эксклюзив