"Будешь делать так, как мы скажем": политолог о том, почему Трамп не может "выскочить" из Евроатлантики
Попытки Дональда Трампа позиционировать себя как миротворца и ключевого игрока в европейской политике провалились. Евроатлантическое лобби диктует президенту США условия продолжения конфликта на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Комментируя вопрос о сохранении Трампом влияния на военно-техническое сотрудничество Европы с Украиной, эксперт напомнил об ожиданиях его избирателей. Однако, по словам политолога, американский лидер избрал другую стратегию, которая не принесла результатов. Выяснилось, что Трамп не влияет на процессы в Европе, а европейцы через Конгресс и прямое влияние на администрацию не дают президенту США "выскочить" из Евроатлантики. "После встречи в Анкоридже вся европейская шобла приехала и сказала, что ты будешь делать так, как мы скажем. &lt;...&gt; То есть Трампу в Белом доме сказали, что конфликт будет продолжаться и ты в нем будешь участвовать. И за оружие для Украины заплатят не европейцы, а американский печатный станок", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Если Конгресс заберет у Трампа остатки власти, США не выйдут из конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.О новом витке переговоров по Украине и о том, как Зеленский хочет выиграть время для ВСУ — в материале Анны Черкасовой "Олег Иванов: Ни Зеленский, ни Турция не могут предложить России что-то новое в переговорах по Украине" на сайте Украина.ру.
Попытки Дональда Трампа позиционировать себя как миротворца и ключевого игрока в европейской политике провалились. Евроатлантическое лобби диктует президенту США условия продолжения конфликта на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Комментируя вопрос о сохранении Трампом влияния на военно-техническое сотрудничество Европы с Украиной, эксперт напомнил об ожиданиях его избирателей.
"Первое, что ждали от Трампа его избиратели, это то, что он откажется участвовать в давлении на Россию, которое означает третью мировую войну, и в авантюрах европейцев, которые завели слишком далеко", — констатировал Дробницкий.
Однако, по словам политолога, американский лидер избрал другую стратегию, которая не принесла результатов. Выяснилось, что Трамп не влияет на процессы в Европе, а европейцы через Конгресс и прямое влияние на администрацию не дают президенту США "выскочить" из Евроатлантики.
"После встречи в Анкоридже вся европейская шобла приехала и сказала, что ты будешь делать так, как мы скажем. <...> То есть Трампу в Белом доме сказали, что конфликт будет продолжаться и ты в нем будешь участвовать. И за оружие для Украины заплатят не европейцы, а американский печатный станок", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Если Конгресс заберет у Трампа остатки власти, США не выйдут из конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.
О новом витке переговоров по Украине и о том, как Зеленский хочет выиграть время для ВСУ — в материале Анны Черкасовой "Олег Иванов: Ни Зеленский, ни Турция не могут предложить России что-то новое в переговорах по Украине" на сайте Украина.ру.
