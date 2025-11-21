https://ukraina.ru/20251121/budesh-delat-tak-kak-my-skazhem-politolog-o-tom-pochemu-tramp-ne-mozhet-vyskochit-iz-evroatlantiki-1071909639.html

"Будешь делать так, как мы скажем": политолог о том, почему Трамп не может "выскочить" из Евроатлантики

Попытки Дональда Трампа позиционировать себя как миротворца и ключевого игрока в европейской политике провалились. Евроатлантическое лобби диктует президенту США условия продолжения конфликта на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

Комментируя вопрос о сохранении Трампом влияния на военно-техническое сотрудничество Европы с Украиной, эксперт напомнил об ожиданиях его избирателей. Однако, по словам политолога, американский лидер избрал другую стратегию, которая не принесла результатов. Выяснилось, что Трамп не влияет на процессы в Европе, а европейцы через Конгресс и прямое влияние на администрацию не дают президенту США "выскочить" из Евроатлантики. "После встречи в Анкоридже вся европейская шобла приехала и сказала, что ты будешь делать так, как мы скажем. <...> То есть Трампу в Белом доме сказали, что конфликт будет продолжаться и ты в нем будешь участвовать. И за оружие для Украины заплатят не европейцы, а американский печатный станок", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Если Конгресс заберет у Трампа остатки власти, США не выйдут из конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.О новом витке переговоров по Украине и о том, как Зеленский хочет выиграть время для ВСУ — в материале Анны Черкасовой "Олег Иванов: Ни Зеленский, ни Турция не могут предложить России что-то новое в переговорах по Украине" на сайте Украина.ру.

Новости

