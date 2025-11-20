https://ukraina.ru/20251120/stanislav-stremidlovskiy-sozdat-samuyu-moschnuyu-armiyu-v-evrope-polyakam-meshaet-ikh-natsionalnyy-1071883639.html

Станислав Стремидловский: Создать самую мощную армию в Европе полякам мешает их национальный характер

Станислав Стремидловский: Создать самую мощную армию в Европе полякам мешает их национальный характер - 20.11.2025 Украина.ру

Станислав Стремидловский: Создать самую мощную армию в Европе полякам мешает их национальный характер

Выведенные из строя рельсы польской железной дороги, ведущей на Украину, вряд ли помешают снабжению украинского режима. Коррупционный скандал, давление администрации Дональда Трампа — это более опасные "диверсии" для украинского режима, чем раскрученные болты на железнодорожном полотне в Польше.

2025-11-20T06:30

2025-11-20T06:30

2025-11-20T06:30

интервью

польша

берлин

сикорский

кароль навроцкий

дональд трамп

ес

сейм

генштаб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/07/1048534230_57:15:877:476_1920x0_80_0_0_813bfbee6265a5779898a93279194b41.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по вопросам европейской политики информационного агентства REX Станислав Стремидловский.Премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от Зеленского немедленно предоставить данные граждан Украины, подозреваемых во взрыве на железной дороге Тем временем глава МИД Польши Радослав Сикорский пообещал, что Варшава ответит на диверсию не только дипломатическими мерами.- Станислав, о каких мерах идет речь?- Трудно сказать, потому что Польша до сих пор подобных мер не предпринимала с момента создания правительства Дональда Туска, когда с польской стороны говорилось, что Россия проводит против нее гибридную войну. Традиционной мерой было закрытие российских консульств. Накануне последнее закрыли в Гданьске. Что может Польша сделать за пределами дипломатии? Разве что запустить ракету в сторону Калининграда. Но это будет не в интересах самой Польши.- Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас назвала этот подрыв "беспрецедентным риском для европейской транспортной инфраструктуры". В том числе и для проекта "военного Шенгена", который должен улучшить мобильность переброски войск стран ЕС к восточным границам.- Это глупость самой Каи Каллас, которую и в европейских столицах невысоко оценивают. Во время Великой Отечественной войны подрывы партизанами железнодорожный путей были куда более опасными, те не менее немцы воевали с нами долго.Поэтому подорванные рельсы вряд ли помешают снабжению украинского режима. Коррупционный скандал, давление администрации Дональда Трампа — это более опасные "диверсии", чем раскрученные болты на железнодорожном полотне.- Все-таки произошедшее — это сознательная провокация или железнодорожное хулиганство?- Может быть, как первое, так и второе. Ведь не только в Польше подобного рода события происходят. Например, в Словении выявлялись акты саботажа или хулиганства на железных дорогах в этом году. По этому поводу ни Кая Каллас, ни даже словенские политики не делали заявлений по поводу виновности нашей страны. Вполне возможно, что это действительно хулиганство.- Тем временем тот же Сикорский говорит о том, что президент Кароль Навроцкий готовит психологическую и политическую почву для выхода республики из Евросоюза. Речь идет в том числе об антиукраинских высказываниях лидера Польши?- Антиукраинские заявления Навроцкого — это повод для Сикорского атаковать президента Польши. Потому что это полная чушь и ахинея. В Польше нет серьезных сил, даже среди нынешней правой оппозиции ("Право и справедливость" или "Конфедерация"), которая бы всерьез рассматривала выход из Европейского союза.Максимум, о чем идет речь, это необходимость предотвратить процесс трансформации ЕС в унитарное государство. Дать по рукам еврочиновникам, которые тихой сапой пересматривают Лиссабонский договор в пользу Брюсселя, покушаются на суверенные права стран-членов ЕС.Навроцкий видит ЕС как союз наций. Это не его личное изобретение, оно уже несколько лет присутствует в политическом пространстве Европы. Так что здесь Сикорский фантазирует, и делает это слабо.- На каком этапе сейчас реализация плана по превращению польских вооруженных сил в самую мощную армию на континенте?- Я вижу заявления польских политиков и генералов, но строительство сильной польской армии я не наблюдаю. Препятствием к этому служит польский характер, польская расслабленность. Сильной польская армия в последний раз была в XVII веке.Когда немцы в 1939 году вторглись в Польшу, польские издания писали, что через пару недель поляки будут в Берлине. Но через три недели стало ясно, что сильная на бумаге польская армия оказалась воздушным шариком.- Глава Генштаба Польши Веслав Кукула как раз считает, что ситуация напоминает 1939 год.- Не думаю, что он хотел сказать, что польская армия за три недели рассыплется. Скорее, он намекал на возможность кооперации России и Германии. Это травма поляков. То есть даже после битья горшков в Берлине подумают и снова начнут торговлю с Россией, а за этим подтянется политическое сотрудничество. Генерала Кукулу выдвинули на пост начальника Генштаба еще предыдущие власти Польши, партия "Право и справедливость". Зная антинемецкие фобии этой партии, мне кажется, что Кукула решил напомнить о 1939 годе как о годе, когда был заключен пакт Молотова-Риббентропа.- Новым маршалом Сейма Польши представитель левых сил Влодзимеж Чажастый, который признавал, что Красная Армия освободила Польшу. Означает ли это, что среди польских политиков есть силы, которые готовы пойти на нормализацию отношений с Россией?- Нет, Чажастый с момента избрания в Сейм Польши в 2023 году не высказывался в пользу того, что с Россией надо строить диалог. Была договорённость с блоком "Третий путь" о том, что лидер входящего в него движения "Польша-2050" Шимон Халовня будет спикером Сейма первые два года, а следующие два года представитель левых сил. Это плановая ротация, которая была задумана еще в 2023 году при подписании коалиционного соглашения между партиями, которые составили нынешнюю правящую коалицию.О ситуации на Украине - Зеленского поставят перед фактом. Зачем Трамп отправил необычную троицу в Киев

https://ukraina.ru/20251119/oleg-nemenskiy-nastoyaschaya-ugroza-dlya-zelenskogo--voennyy-myatezh-ultrapravykh-a-ne-davlenie-trampa-1071875353.html

https://ukraina.ru/20251119/1071869132.html

польша

берлин

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, польша, берлин, сикорский, кароль навроцкий, дональд трамп, ес, сейм, генштаб