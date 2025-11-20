https://ukraina.ru/20251120/rosatom-postroit-aes-igor-yushkov-o-dolgosrochnykh-proektakh-rossii-i-kazakhstana-1071783585.html
"Росатом" построит АЭС: Игорь Юшков о долгосрочных проектах России и Казахстана
Подписанная Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым декларация должна реализоваться в конкретных энергетических проектах, включая строительство АЭС и поставки газа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
Ранее президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали декларацию о переходе отношений между государствами на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.
На вопрос о конкретных проектах в рамках стратегического партнерства России и Казахстана Юшков отметил взаимную выгоду. "России и Казахстану выгодно торговать друг с другом. Вопрос в том, на каких условиях это будет происходить", – заявил эксперт.
Он привел примеры текущих и перспективных проектов. "Росатом выиграл конкурс на строительство первой АЭС в Казахстане. Идут разговоры о второй, третьей и малых реакторов. Казахстан при этом, как и Узбекистан, из экспортера газа становится импортером. Естественно, ему выгоднее закупать российский газ. А нам нужны дополнительные рынки сбыта, чтобы монетизировать свои запасы", – пояснил Юшков.
Несмотря на некоторые бюджетные ограничения, эксперт уверен в продолжении сотрудничества. "Поэтому в любом случае мы будем сотрудничать", – резюмировал собеседник издания.
