"Росатом" построит АЭС: Игорь Юшков о долгосрочных проектах России и Казахстана

Подписанная Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым декларация должна реализоваться в конкретных энергетических проектах, включая строительство АЭС и поставки газа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

Ранее президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали декларацию о переходе отношений между государствами на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.На вопрос о конкретных проектах в рамках стратегического партнерства России и Казахстана Юшков отметил взаимную выгоду. "России и Казахстану выгодно торговать друг с другом. Вопрос в том, на каких условиях это будет происходить", – заявил эксперт.Он привел примеры текущих и перспективных проектов. "Росатом выиграл конкурс на строительство первой АЭС в Казахстане. Идут разговоры о второй, третьей и малых реакторов. Казахстан при этом, как и Узбекистан, из экспортера газа становится импортером. Естественно, ему выгоднее закупать российский газ. А нам нужны дополнительные рынки сбыта, чтобы монетизировать свои запасы", – пояснил Юшков.Несмотря на некоторые бюджетные ограничения, эксперт уверен в продолжении сотрудничества. "Поэтому в любом случае мы будем сотрудничать", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Игорь Юшков: США делают все, чтобы лишить Лукойл зарубежных активов в Болгарии, Румынии и Ираке" на сайте Украина.ру. на сайте Украина.ру.Про то, как Украина пыталась стать ядерной державой и проиграл ли Советский Союз гонку вооружений — в материале Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: Европа исчезнет, а Путин и Трамп встретятся на "территории водопоя" на сайте Украина.ру.

