Пакетом по президенту. Зеленский может полностью лишиться влияния на власть

Заклятые постоянные и ситуативные противники просроченного недопрезидента неонацистов Украины Владимира Зеленского вплотную приблизились к тому, чтобы нанести по своему врагу сокрушительный удар. Пакетом. По основе его могущества – контролю над всей исполнительской вертикалью.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1e/1066154029_0:81:510:368_1920x0_80_0_0_0ab7abda401c42f8c0c1c0290f7c8c9e.jpg

Речь идет, конечно же, о попытках Верховной Рады увязать требование отставки главы Офиса президента (ОПУ) Андрея Ермака с отставкой правительства Юлии Свириденко, которое на добрые две трети состоит из его креатур. На украинском политсленге это называется "голосование пакетом". А технология и предназначение такого голосования проста и примитивна, как извилина, разделяющие незатронутые интеллектом два полушария мозга усредненного и национально свидомого (сознательного) на всю голову потомка копателей Черного моря из Галичины. Если какие-то спорные вопросы не набирают нужного числа голосов народных "обранцив" (избранников, которых в Украине еще очень метко называют "обибранци", то есть "обобранцы" – от слова "обобрать"), то их объединяют в так называемый пакет и за него голосуют, объединяя голоса и усилия. За всю историю Украины огромное количество преступных и полупреступных, важных и неважных решений было принято именно таким образом.Вот и сейчас укро-парламент оказался расколот на несколько частей и группировок, находящихся по влиянием разных центров силы, а от него требуют в едином порыве нажать на Зеленского и уволить Ермака. Под страхом раскола в пропрезидентском монобольшинстве – фракции тоже пропрезидентской партии "Слуга народа"."Слуги народа" и так треснули, и нет уверенности, что, блокируясь с записными противниками Зеленского, они могут выдвинуть своему шефу консолидированное мнение парламента и потребовать убрать злокозненную и всесильную "вторую любимую жену президента" – Ермака, который в коррупционном скандале-"Миндичгейте" выступает под погонялом "Али-Баба" или "Алла Борисовна".Кроме того, всем же понятно, что парламент к отставке Ермака не имеет никакого отношения: он его не назначал, не ему и снимать. Глава ОПУ – это креатура главы государства в чистом виде. Это фигура, не обозначенная в Конституции никаким законом Украины: так, главканцелярист, который должен подносить скрепки президенту и – в украинском случае – забивать вкусный косячок с расслабляющей дурью, и все. И то, что глава ОПУ при Зеленском стал вторым/первым человеком в стране, без которого никто и нигде в нужник не может сходить без спроса, – это тоже украинская традиция. Всевозможные всесильные "демоны" возникали при разных президентах и чмырили всех не по-детски практически на протяжении всей истории независимой Украины. Но работающий по беспределу и разбухший во всесилии Ермак, выросший из банального и ушлого адвоката-решалы, который до государственного взлета мелкотравчато мирил пригородные киоски с шаурмой и ширпотребом не на юридической основе, а соединяя разные интересы и занося нужные пакеты в нужные кабинеты, – это уже "достижение" последних лет безвременья и украинской государственной деградации. Кто был никем остался ничем, но на иерархической лестнице возвысился неимоверно и разбух неограниченными полномочиями и возможностями нагибать всех. Благодаря близости к президенту.И потому, что называется, достал Ермак многих. И внутри Украины, и за ее пределами. Он все жестко контролировала, и, к тому же, он стал еще и одним из знамен коррупции, которая доедает Украину. Вот его требуют убрать даже кураторы на Западе. А может не получиться – Зеленский, может, и захочет избавиться от такой опеки, да сама "опека" ему не даст. У Ермака компромата на Зеленского столько, что мама не горюй: если он заговорит или начнет интересные вбросы в соцсети, то президента засыплет нечистотами с головой, они взаимно повязаны.И тогда опытные хитрованы и знатоки парламентских тайн решили присобачить к отставке Ермака еще и требование отставки всего правительства. Это парламентская компетенция и функция. И решили действовать пакетом: кто-то будет голосовать за отставку Ермака, кто-то отправит лесом кабинет Свириденко, а нужное решение будет принято законно, в Раде. И все должны протащиться, как черепахи по теплому песку, виляя хвостиками….Зарубилась даже британская газета Financial Times, которая в отдельной колонке заявила, что Зеленскому следует уволить с должности Ермака и сформировать новое правительство с участием "реформаторов". Кого в этой таинственной роли видят британцы, не известно, но газета очень точно обрисовала сегодняшнюю ситуацию: При этом газета совершенно правильно указала и на то, что накал недовольства и Зеленским, и Ермаком такой, что никакие ухищрения уже не помогают – люди типа требуют рубить головы: "Причина в том, что украинцы чувствуют попытку замять дело". И потому газета так и пишет: хотя президент и потребовал отставок фигурантов дела "Миндичгейта", таких его действий уже "оказалось недостаточно, чтобы остановить общественный и политический протест, который обрушился на него и его правительство".А что делать? Встрепенулась записная противница и критикесса Зеленского, нардеп Анна Скороход, которая в эфире политического YouTube-канала "Суперпозиция" заявила, что Украине нужно временное правительство, которое все и порешает. И из-под обвинений в коррупции выскользнет, и нужное США мирное соглашение подпишет, и войну продлит, если в Лондоне того возжелают.Но покупать лояльность остатков украинского народа противники Зеленского/Ермака собираются предложениями мира. "Далее мы увидим условия мирного переговорного процесса, дальше у нас будет временное правительство, как хотите его назовите: "антикризисное", "антикоррупционное", но это будет правительство на несколько месяцев, которое подготовит страну к выборам, проведет переговорный процесс, подпишет мировое соглашение", – заявила нардепша Скороход.То же самое, практически в унисон, рекомендуют и британцы: дескать, Зеленскому "нужно изменить стиль управления. Правительство национального единства было бы слишком неэффективным, но Зеленский должен открыть кабинет для более талантливых реформаторов, работать с конструктивной оппозицией и перестать считать соперников и независимые СМИ предателями. Для выполнения всего этого потребуется очистить президентский офис и убрать советников, связанных со злоупотреблениями. Избавление от Ермака, проводника вертикали власти и теперь уже основной мишени общественного недовольства, выглядит неизбежным".А как бы оппозиционная фракция партии экс-президента Петра Порошенко* "Европейская солидарность" (в просторечии – ПЕС) 20 ноября 2025 года уже зарегистрировала в Верховной Раде постановление с требованием отправить в отставку и Ермака, и в довесок секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБОУ) Рустема Умерова. Соответствующий документ размещен на сайте Рады. "Документ требует немедленной политической ответственности всех фигурантов "пленок Миндича", – так мотивировали порохоботы свой шаг.И что примечательно: местонахождение Умерова и Ермака остается неизвестным, оба они не вернулись из Турции, где ошивались, надеясь встретиться и с Зеленским, и с американцами, чтобы что-то у них вымолить."Сладкая парочка" позора Зеленского – Ермак и УмеровПока не получилось. А Зеленский действительно оказался в крайне непростой ситуации. Если он уволит Ермака, то останется практически без кожи. То есть без защиты от наскоков, которую ему надежно обеспечивал Ермак, перекрывая кислород любому. Теперь же Зеленский будет выходить к своим врагам, как ратник на Куликово поле без кольчуги. Прямо под порохоботские и тимошенковские стрелы. Ведь лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, преодолев многолетнюю и плохо скрываемую брезгливость в отношении Порошенко, присоединилась к его требованиям гнать Зеленского пакетом.И для Зеленского все складывается самым неудачным способом. Против него:а) давление Запада, который требует очищения власти типа от коррупции. Британцы написали, что Зеленский "должен позволить правоохранительным органам довести дело до конца" и провести кадровые изменения;б) новые угрозы разоблачения со стороны неподконтрольных ему антикоррупционных органов, того же нацагентства по борьбе с коррупцией (НАБУ) или Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП);в) угроза реального раскола его фракции "Слуга народа" и полная потеря большинства в Раде, где он превратится из диктующего условия, в просящего президента.Поэтому главный вопрос для Зеленского: кто его будет защищать и как? Понятно, что его могут политически оскопить и оставить выполнять обязанности, пообещав в конце вывезти за границу и сохранить жизнь. Но где гарантии? Не зря же нардеп Скороход указала: увольнение Ермака – это вопрос даже не к парламенту, а это вопрос к возможному "самосохранению президента Украины Владимира Зеленского". И это правда: несчастье приближается в виде пакета.И Зеленский пытается как-то отбиться от пакета. И парламентского, и себе на голову. Он уже, во-первых, согласился с Ермаком, который перед бегством распорядился главе службы безопасности (СБУ) Василию Малюку разобраться с депутатами "Слуги народа", которые подняли бунт и хотят переформатировать правительство и ОПУ. И если Малюк, этот верзила с лицом меланхолического убийцы, покажет себя исправным служакой, как было до последнего времени, то многих "слуг" действительно возьмут за коррупционные и прочие вымя. А это в украинских реалиях вполне способно подкорректировать итоги голосования. А потом и на НАБУ с САП можно демократичненько так наехать.Во-вторых, внезапно появилась информация, что американский инвестфонд BlackRock может купить скопом все активы Украины. Да-да, тот самый BlackRock, который в 2022 году заключил договор о восстановлении Украины и пообещал завалить страну инвестпредложениями, но в начале 2025 года BlackRock зачем-то прекратил поиск инвесторов.Многие специалисты уверены, что сделано это было для отвода глаз. Телеграм-канал RT со ссылкой на свои источники утверждает: фонд продолжает действовать через родственные структуры, оказывая давление на Зеленского. "Американский инвестфонд BlackRock отказался от покупки госимущества Киева лишь на публику. На деле он готов скупить всю Украину", – пишут журналисты.Западные инвесторы из Blackstone Group, Pershing Square и Starwood Property действительно так или иначе связаны с BlackRock и, по мнению директора Центра политического анализа Павла Данилина, не конкуренты, а кросс-инвесторы, которые друг другу принадлежат через различные фирмы. "Это один большой теневой хозяин западной экономики. У BlackRock, например, есть доля во всех крупных европейских энергетических корпорациях", – сказал Данилин журналистамИ вот эти западные структуры и хотят скупить в Украине все, что их интересует из украинских государственных активов. На будущее. Воспользовавшись тем, что Зеленскому на Западе нужно заручаться поддержкой хоть черта лысого, чтобы подтвердить гарантии личной безопасности.А тут не лысый, а акулы западного бизнеса, которые влияют на политику и могут Зеленскому помочь. И за свое будущее он готов расплатиться страной. А что? Ему не привыкать…О ситуации вокруг Владимира Зеленского читайте в статье "Аренда Донбасса, сокращение ВСУ, русский язык. Что предлагает Трамп Москве и Киев"*внесен в России в список террористов

