Военкор Разин о сдаче в плен морпехов ВСУ: "Настроения продолжать бои в окружении у них не было"

Военкор Разин о сдаче в плен морпехов ВСУ: "Настроения продолжать бои в окружении у них не было"

Освобождение Сухого Яра – это часть зачистки населенных пунктов вокруг Димитрова. Окруженная в городе группировка ВСУ лишена путей для отхода и снабжения, а ее личный состав деморализован. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Народного фронта (Донецк) Владимир Разин, который регулярно посещает зону боевых действий

Разин подтвердил, что освобождение Сухого Яра сужает зону контроля противника: "Освобождение Сухого Яра – это часть зачистки небольших населенных пунктов вокруг Димитрова, где ВСУ оказались в окружении". Военкор добавил, что, у противника еще есть к северу от Димитрова небольшое пространство для выхода в районе Светлого (в Ровное зашли ВС РФ, там идет зачистка), но это пространство не больше километра, и постоянно находится под наблюдением и огнем дронов и артиллерии.Военкор привел пример деморализации украинских войск. "Недавно была большая сдача в плен по меркам СВО, когда сложили оружие 25 украинских морпехов. Наши разведчики с помощью средств РЭР определили, что эта группа уже долго была без снабжения. Часть из них была ранена. Никакого настроения продолжать бои в окружении у них не было", — рассказал Разин."Не могу сказать, что Красноармейск и Димитров зачистят через несколько дней. Но то, что враг там обречен – это факт", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в статье Геннадия Алехина "FPV-дроны становятся главной ударной силой БПЛА Российской армии в зоне спецоперации" на сайте Украина.ру.

