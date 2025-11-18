Военкор Разин о сдаче в плен морпехов ВСУ: "Настроения продолжать бои в окружении у них не было" - 18.11.2025 Украина.ру
Военкор Разин о сдаче в плен морпехов ВСУ: "Настроения продолжать бои в окружении у них не было"
Освобождение Сухого Яра – это часть зачистки населенных пунктов вокруг Димитрова. Окруженная в городе группировка ВСУ лишена путей для отхода и снабжения, а ее личный состав деморализован. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Народного фронта (Донецк) Владимир Разин, который регулярно посещает зону боевых действий
Разин подтвердил, что освобождение Сухого Яра сужает зону контроля противника: "Освобождение Сухого Яра – это часть зачистки небольших населенных пунктов вокруг Димитрова, где ВСУ оказались в окружении". Военкор добавил, что, у противника еще есть к северу от Димитрова небольшое пространство для выхода в районе Светлого (в Ровное зашли ВС РФ, там идет зачистка), но это пространство не больше километра, и постоянно находится под наблюдением и огнем дронов и артиллерии.Военкор привел пример деморализации украинских войск. "Недавно была большая сдача в плен по меркам СВО, когда сложили оружие 25 украинских морпехов. Наши разведчики с помощью средств РЭР определили, что эта группа уже долго была без снабжения. Часть из них была ранена. Никакого настроения продолжать бои в окружении у них не было", — рассказал Разин."Не могу сказать, что Красноармейск и Димитров зачистят через несколько дней. Но то, что враг там обречен – это факт", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в статье Геннадия Алехина "FPV-дроны становятся главной ударной силой БПЛА Российской армии в зоне спецоперации" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Освобождение Сухого Яра – это часть зачистки населенных пунктов вокруг Димитрова. Окруженная в городе группировка ВСУ лишена путей для отхода и снабжения, а ее личный состав деморализован. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Народного фронта (Донецк) Владимир Разин, который регулярно посещает зону боевых действий
Разин подтвердил, что освобождение Сухого Яра сужает зону контроля противника: "Освобождение Сухого Яра – это часть зачистки небольших населенных пунктов вокруг Димитрова, где ВСУ оказались в окружении".
Военкор добавил, что, у противника еще есть к северу от Димитрова небольшое пространство для выхода в районе Светлого (в Ровное зашли ВС РФ, там идет зачистка), но это пространство не больше километра, и постоянно находится под наблюдением и огнем дронов и артиллерии.
Военкор привел пример деморализации украинских войск. "Недавно была большая сдача в плен по меркам СВО, когда сложили оружие 25 украинских морпехов. Наши разведчики с помощью средств РЭР определили, что эта группа уже долго была без снабжения. Часть из них была ранена. Никакого настроения продолжать бои в окружении у них не было", — рассказал Разин.
"Не могу сказать, что Красноармейск и Димитров зачистят через несколько дней. Но то, что враг там обречен – это факт", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в статье Геннадия Алехина "FPV-дроны становятся главной ударной силой БПЛА Российской армии в зоне спецоперации" на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
РоссияВооруженные силы УкраиныУкраина.руНовостиСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияпрогнозы СВОсводка СВОКрасноармейск ДНРПокровск/КрасноармейскСпецоперацияморпехипленПленныевойна на Украине
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Лента новостейМолния