Смерть на лету. Как золотая молодежь Грузии выбирала свободу с кровью

…Это случилось ровно 42 года назад: 18 ноября 1983 года к самолету, осуществляющему рейс №6833 по маршруту Тбилиси-Батуми-Киев-Ленинград, прибыл свадебный кортеж 21-летнего Германа (Геги) Кобахидзе и 19-летней Тинатин (Тина) Петвиашвили.

Они действительно поженились накануне и сейчас якобы отправлялись в свадебное путешествие в город на Неве. Вместе с ними на борт поднялись 25-летние Давид Микаберидзе и Иосиф Церетели. Их для блезиру сопровождали две молодые девушки Анна Мелива и Евгения Шалуташвили, которые ни сном ни духом не ведали, что их ждет, и потом обе были ранены. На борту их уже ждали 32-летний Григорий Табидзе, 29-летний Каха Ивериели и его и 27-летний брат Паата.Все выглядело крайне весело и очень естественно, но в багаже у этой компании были не шампанское с конфетами и подарками, а несколько пистолетов и гранаты. Пронести все это на борт мимо охраны помогла сменная дежурная международного сектора аэропорта некая Анна Варсимашвили, с которой молодожены случайно познакомились на своей свадьбе и очаровали вконец.Оружие компания и пустила в ход, захватив самолет, как только он взлетел и начался настоящий ад кромешный в воздухе.События развивались с калейдоскопической скоростью, кинематографической изобретательностью, знанием дела и невероятной жестокостью. Как позже выяснило следствие, все нападавшие перед захватом посмотрели фильм "Набат", снятый по заказу "Аэрофлота" и рассказывающий, как противостоять угону самолета. Захватчики действовали по фильму, как по инструкции, только делали все наоборот. А перед тем, как идти на дело, они крепко обдолбались наркотой и потому действовали очень смело и крайне жестоко – дурман, похоже, занизил чувства жалости и сострадания.Для начала они выстрелами и ударами бутылками обезвредили (ранили и убили) всех, кто среди пассажиров был в форме авиаслужб или напоминал им потенциальных работников спецслужб, которые могли бы им помешать. Потом захватили в заложники бортпроводницу Валентину Крутикову и заставили ее уговорить летчиков открыть дверь в кабину. Там они сразу начали стрелять и убили и ранили несколько летчиков, бортмеханика и штурмана. Но не заметили укрытого шторкой штурмана Владимира Гасояна, который открыл огонь в ответ, убил главного налетчика Табидзе, ранил другого и заставил их отступить. Раненый командир судна Ахматгер Гардапхадзе поддержал коллегу огнем и тоже ранил нападавших.Это позволило заблокировать кабину, из которой пилоты сообщили на землю о нападении на самолет.А на борту террористы куражились. Они убили еще одного пассажира, издевались над живыми и ранеными: отказывались оказывать медпомощь людям и выпускать в туалет, не давали воду, угрожали расправой детям, избивали бортпроводниц. Проводницу Крутикову потом обнаружили фактически оскальпированной ударами пистолета по голове – ей мстили за смелое поведение во время налета.Так продолжалось несколько часов. Но летчики посадили самолет в Тбилиси. Увидев это, один из налетчиков (Микаберидзе) потом застрелил стюардессу Крутикову, а потом застрелился сам. Остальных, и раненых и живых, задержала группа захвата: ослабло воздействие дури – убавилась и смелость…Предводитель террористов Иосиф Церетели и обдолбанная ТинатинВ результате неудавшегося угона погибли 7 человек — 3 члена экипажа, 2 пассажира и 2 террориста. Еще 12 человек получили ранения: 3 члена экипажа, 7 пассажиров и 2 террориста. Получившие более тяжелые ранения стюардесса Ирина Химич и один пассажир остались инвалидами. Авиалайнер Ту-134А борт СССР-65807 получил критические повреждения, 23 января 1984 года был списан и впоследствии разделан на металлолом.Командиру экипажа Гардапхадзе и штурману Гасояну за смелость в противостоянии террористам было присвоено звание Героев Советского Союза, остальные члены экипажа получили государственные награды.На следствии выяснилось, что у нападавших был духовный наставник и вдохновитель – 32 летний священнослужитель Грузинской православной церкви Теймураз Чихладзе (отец Теодор). Это он науськивал молодых, которые приходили к нему на проповедь, идею побега на Запад с оружием в руках. Именно с оружием, – чтобы их там приняли и дали убежище, как борцам с советским тоталитаризмом и коммунистическим произволом.Сам священник обещался пронести оружие в самолет под своей рясой. Но на деле поп оказался хитрым, трусливым и ушлым: как только у него появилась возможность выехать за бугор по церковной линии, он начал волынить и тормозить процесс. И 18 ноября, в день захвата самолета, террористы не взяли его с собой.Священник и его ученикХотя на скамью подсудимых священнослужитель попал и был приговорен к расстрелу. Вместе со всеми другими четырьмя выжившими. Пятый – главный лидер группы Церетели – умер в заключении при невыясненных обстоятельствах.А о настроениях группы говорит эпизод с единственной террористкой Тиной Петвиашвили, которая на момент захвата самолета и суда была беременной и потому получила 14 лет тюрьмы. Желая сохранить себе жизнь она типа раскаивалась и говорила: "Никакая свобода не стоит человеческой жизни!" Но в самолете, когда у одной из пассажирок расплакался малыш, невеста Тина пригрозила ей: "Если он не заткнется, я отрежу ему уши и заставлю тебя их съесть"…А одна из свидетельниц захвата рассказывала на суде: "Когда самолет приземлился, на мое сиденье сел Паата Ивериели. Я легла на пол… Он спросил: "Что, ранена? Покажи, где ранение, я сам врач"… Он посмотрел на рану и сказал: "Это тяжелое ранение, ты, наверное, уже не выживешь… Если хочешь, я тебя пристрелю, чтоб не мучилась…"И об этой истории можно было бы забыть, как о страшном эпизоде человеческой истории. Но самое паскудной в ней то, что из террористов изначально стали делать "жертв тоталитаризма", которые не могли бороться иначе и выбрали такой путь, став еще и жертвами обстоятельств.Уже в 1991 году после объявления Грузией независимости террористов почти официально объявили борцами с советским режимом, а материалы уголовного дела в начале 1990-х годов сожгли вместе со многими другими документами, когда устроили пожар в архиве местного управления госбезопасности. В Тбилисском авиагородке был осквернен памятный камень с фамилиями погибших членов экипажа. А президент нацист и бывший диссидент Звиад Гамсахурдия немедленно амнистировал Тину Петвиашвили и выпустил на свободу досрочно.Писатель Дато Турашвили опубликовал книгу "Поколение джинсов. Сбежать из СССР", а в 2001 году по мотивам романа и всей истории угона в частном тбилисском Театре Свободы был поставлен спектакль, получивший название "Поколение джинсов, или запоздалый Реквием". Он был популярен многие годы.А в 2017 году бывший зять Никиты Михалкова грузинский режиссер Резо Гигинеишвили фильм "Заложники" (Hostages), представляя который, заявил, что он не хочет в нем морализировать и становится на какую-либо из сторон, а жаждет "показать трагедию, где каждый из участников заслуживает внимания и сопереживания"."Для меня не было самоцелью показать жестокость захватчиков в самолете. Преступление совершено, никто этого не оспаривает и не ищет оправдания поступку этих людей. Но мы анализируем, что приводит человека в точку невозврата, к трагедии для всех, в том числе – для угонщиков. Картина – попытка понять и осмыслить то время и ту ситуацию", – разглагольствовал режиссер.В другой компании он сказал: "Когда мы начали писать сценарий, для нас было принципиально важно соблюсти деликатное отношение к теме. Мы не могли себе позволить обвинять или навязывать зрителю мораль. Нам было важно проанализировать контекст. Почему для 19-летнего главного героя джинсы и Coca-Cola вдруг стали символами свободы, ради которой он готов был рисковать собственной жизнью и жизнью любимой женщины?"Ага, как же! Во-первых, есть непреложная истина, гласящая, что у тех, КТО СОЗНАТЕЛЬНО РАССТРЕЛИВАЕТ, и у тех, КОГО НЕВИННО РАССТРЕЛИВАЮТ и убивают (выделено мною. – Авт.) совершенно разная мораль. И степень ответственности. Любой. В том числе, и нравственной. Это аксиома, оспаривать которую могут только подлецы.Во-вторых, понятно, почему эти политические и психологические спекуляции начались в далеком 1983-м и продолжается до сих пор: сильные мира сего, влиятельные и высокопоставленные чиновники, политические и общественные деятели старались и сейчас стараются обелить, поставить над всеми согражданами ("простым пиплом", "быдлом") и вывести из-под ответственности своих отпрысков, которые демонстративно, нагло и цинично нарушают законы. И юридические, и человеческие.Режиссер Гигинеишвили признался: "Молодые люди, которые пытались угнать самолет, принадлежали к тому кругу советских семей, к каким относилась и моя семья". Да-да, это были люди, которых во все времена называют "золотая молодежь" и о которых спел как-то еще в 1987 году ныне иноагент Борис Гребенщиков*: "Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть".Все захватившие самолет в 1983 году или ездили за рубеж, или спокойно могли выехать без с всяких кровавых эксцессов. Они уже получили или получали образование и ни в чем не знали отказа. А от наказания за проступки их все отмазывали родители.Но упомянутый выше отец Теодор научил: надо быть похожим на отца и сына Бразинскасов, литовцев, которые успешно угнали самолет в 1970 году. И прямо на суде террористы объясняли свое поведение: "Когда отец и сын Бразинскасы улетели с шумом, со стрельбой, стюардессу Надю Курченко убили, так их там в почетные академики приняли, невольниками совести нарекли, из Турции в США переправили. Чем мы хуже?".Действительно, ничем. Только значительно хуже…Все нападавшие – типичная "золотая молодежь", чьи родители были академиками, крупными научными сотрудниками в Москве и Тбилиси, учеными, режиссерами кино, актерами, известными художниками и врачами. Даже у самого отмороженного террориста Григорий Табидзе, убитого первым, наркомана и трижды судимого за грабеж, угон машины и злостное хулиганство, отец был директором проектного бюро Госкомпрофтехобразования, а мать – педагогом.Поразительна судьба молодого жениха Геги Кобахидзе. Он был уже довольно известным актером киностудии "Грузия-фильм", до того снявшимся в нескольких фильмах, а во время налета снимавшегося в нашумевшем потом фильме "Покаяние" режиссера Тенгиза Абуладзе. Его отец в прошлом кинорежиссер Михаил Кобахидзе, а мать — княжна по происхождению и тоже актриса. А вот мальчик у них вырос с отклонениями и изломанной психикой. Его дед погиб на войне, но внучок разрисовал стены своей комнаты фашистской свастикой, носил на шее металлический крест капеллана гитлеровской армии и это в его загородном доме члены банды тренировались в стрельбе из пистолета.Гега Кобахидзе с невестой Тинатин ПетвиашвилиСпециалисты-киношники говорят, что если бы Гега снялся в "Покаянии", то навсегда стал бы звездой. А так Абуладзе пришлось переснимать уже отснятые сцены.Но общая проблема – налицо. Она, конечно, в том, что и сейчас высокопоставленные чиновники и папики с мамками, отмазывая тех террористов, авансом отмазывают и своих чад, от безнаказанности и вседозволенности способных на все. Причем такая картина наблюдается по всему миру. Фильм Гигинеишвили "Заложники" провалился в прокате и был негативно встречен критикой. Но был отмечен призами "Кинотавра" в 2017 году за "Лучшую режиссуру" и "Лучшую операторскую работу" и поучаствовал в официальной программе Panorama 67-го Берлинского кинофестиваля. Как же, человек борется с "проклятым совком"……Очень интересно и то, что единственная выжившая террористка Тина Петвиашвили, тоже "золотая" студентка третьего курса архитектурного факультета Академии искусств Грузии, осужденная, но освобожденная грузинским неонацистом Звиадом Гамсахурдия.. Она еще в тюрьме сделал аборт, обнулив, так сказать, свое прошлое. Потом вышла замуж, свалила за бугор и, по некоторым сведениям, проживает на Кипре. И у нее есть сын. Неужели и его она предлагает кормить отрезанными ушами других детей, которые капризничают под дулами террористов? Интересно глянуть в то кипрское меню террористки…*объявлен в России иноагентом

