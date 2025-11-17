ВСУ близки к краху в Днепропетровской области - 17.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251117/vsu-blizki-k-krakhu-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1071756121.html
ВСУ близки к краху в Днепропетровской области
ВСУ близки к краху в Днепропетровской области - 17.11.2025 Украина.ру
ВСУ близки к краху в Днепропетровской области
Наступление группировки войск "Восток" в Запорожской и Днепропетровской областях продолжается. 17 ноября Минобороны России сообщило об освобождении населенного... Украина.ру, 17.11.2025
2025-11-17T18:01
2025-11-17T18:01
видео
россия
днепропетровская область
восток
запорожская область
запорожское направление
запорожье
днепропетровск
соцсети
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/11/1071755947_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0985b79a3b9bbd5c29be8e92fa39ccee.png
Наступление группировки войск "Восток" в Запорожской и Днепропетровской областях продолжается. 17 ноября Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Гай в Днепропетровской области — он стал десятым населенным пунктом, освобожденным воинами-дальневосточниками за минувшие 10 дней.Многие украинские спикеры уже заговорили о развале фронта и надвигающейся катастрофе. Основной вопрос, который звучит в украинском сегменте соцсетей — как же так получилось?О причинах столь стремительного наступления группировки "Восток" ВС РФ изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Тимофей Ермаков.
россия
днепропетровская область
запорожская область
запорожское направление
запорожье
днепропетровск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/11/1071755947_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_39412e407bee94949720029fbbe2d6f5.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, днепропетровская область, восток, запорожская область, запорожское направление, запорожье, днепропетровск, соцсети, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, сводка сво, наступление вс рф, наступление россии, украина.ру, вооруженные силы украины, видео
Видео, Россия, Днепропетровская область, Восток, Запорожская область, Запорожское направление, Запорожье, Днепропетровск, соцсети, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО, сводка СВО, наступление ВС РФ, наступление России, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

ВСУ близки к краху в Днепропетровской области

18:01 17.11.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Наступление группировки войск "Восток" в Запорожской и Днепропетровской областях продолжается. 17 ноября Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Гай в Днепропетровской области — он стал десятым населенным пунктом, освобожденным воинами-дальневосточниками за минувшие 10 дней.
Многие украинские спикеры уже заговорили о развале фронта и надвигающейся катастрофе. Основной вопрос, который звучит в украинском сегменте соцсетей — как же так получилось?
О причинах столь стремительного наступления группировки "Восток" ВС РФ изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Тимофей Ермаков.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияДнепропетровская областьВостокЗапорожская областьЗапорожское направлениеЗапорожьеДнепропетровсксоцсетиСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВОсводка СВОнаступление ВС РФнаступление РоссииУкраина.руВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:33ЕС готовится к войне, а Украина останется без поддержки: прогнозы Орбана
18:21Бегство пана: Умеров предпочел виллу в США возвращению в охваченную кризисом Украину
18:02От коррупционных скандалов до военных котлов: неделя провала Запада и успеха России. Итоги 17 ноября
18:02"Закалённая в боях армия": в Брюсселе предложили использовать ВСУ для прикрытия восточного фланга НАТО
18:01ВСУ близки к краху в Днепропетровской области
17:37Бои за Ямполь и Платоновку: как развивается наступление на Северск
17:33Лишение гражданства и визы: новые повороты в деле Миндича
17:30Игорь Юшков: США делают все, чтобы лишить Лукойл зарубежных активов в Болгарии, Румынии и Ираке
17:23Последнее мирное лето. Германия опять грозит России
17:14"Расстреливать всех!": ВСУшник рассказал о преступном приказе командования
17:13Рыба, фрукты и много мяса: "Тихий" о том, что едят бойцы в зоне СВО
16:53"Трое из ларца": в Киеве обозначили альтернативы Зеленскому
16:51Потерял почти всех друзей с 2014: "Викинг" о решении воевать и нацистах в Одессе и Мариуполе
16:34В Одессе присмотрелись к ситуации с пожаром на газовозе в порту Измаила
16:28Отчаянные шаги режима: Киев бросает на убой 10 тысяч мобилизованных под прикрытием заградотрядов
16:21Убивать и быть убитыми. В Европе зреет решение отправлять украинских беженцев обратно на Украину
16:20Военкор Владимир Разин: Пока ВСУ пытаются деблокировать Красноармейск, ВС РФ добивают гарнизон Димитрова
16:14Саакашвили не вернут на Украину, заявили в парламенте Грузии
16:04Криптоаферы и пропаганда: как продюсер фильма о Зеленском оказалась связана с мошеннической схемой
16:03У армии РФ появились беспилотники на оптоволокне, летающие на 50 км
Лента новостейМолния