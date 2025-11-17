https://ukraina.ru/20251117/vsu-blizki-k-krakhu-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1071756121.html

ВСУ близки к краху в Днепропетровской области

ВСУ близки к краху в Днепропетровской области

Наступление группировки войск "Восток" в Запорожской и Днепропетровской областях продолжается. 17 ноября Минобороны России сообщило об освобождении населенного... Украина.ру, 17.11.2025

Наступление группировки войск "Восток" в Запорожской и Днепропетровской областях продолжается. 17 ноября Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Гай в Днепропетровской области — он стал десятым населенным пунктом, освобожденным воинами-дальневосточниками за минувшие 10 дней.Многие украинские спикеры уже заговорили о развале фронта и надвигающейся катастрофе. Основной вопрос, который звучит в украинском сегменте соцсетей — как же так получилось?О причинах столь стремительного наступления группировки "Восток" ВС РФ изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Тимофей Ермаков.

2025

