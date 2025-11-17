https://ukraina.ru/20251117/vsu-blizki-k-krakhu-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1071756121.html
ВСУ близки к краху в Днепропетровской области
ВСУ близки к краху в Днепропетровской области - 17.11.2025 Украина.ру
ВСУ близки к краху в Днепропетровской области
Наступление группировки войск "Восток" в Запорожской и Днепропетровской областях продолжается. 17 ноября Минобороны России сообщило об освобождении населенного... Украина.ру, 17.11.2025
2025-11-17T18:01
2025-11-17T18:01
2025-11-17T18:01
видео
россия
днепропетровская область
восток
запорожская область
запорожское направление
запорожье
днепропетровск
соцсети
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/11/1071755947_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0985b79a3b9bbd5c29be8e92fa39ccee.png
Наступление группировки войск "Восток" в Запорожской и Днепропетровской областях продолжается. 17 ноября Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Гай в Днепропетровской области — он стал десятым населенным пунктом, освобожденным воинами-дальневосточниками за минувшие 10 дней.Многие украинские спикеры уже заговорили о развале фронта и надвигающейся катастрофе. Основной вопрос, который звучит в украинском сегменте соцсетей — как же так получилось?О причинах столь стремительного наступления группировки "Восток" ВС РФ изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Тимофей Ермаков.
россия
днепропетровская область
запорожская область
запорожское направление
запорожье
днепропетровск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/11/1071755947_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_39412e407bee94949720029fbbe2d6f5.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, днепропетровская область, восток, запорожская область, запорожское направление, запорожье, днепропетровск, соцсети, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, сводка сво, наступление вс рф, наступление россии, украина.ру, вооруженные силы украины, видео
Видео, Россия, Днепропетровская область, Восток, Запорожская область, Запорожское направление, Запорожье, Днепропетровск, соцсети, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО, сводка СВО, наступление ВС РФ, наступление России, Украина.ру, Вооруженные силы Украины
ВСУ близки к краху в Днепропетровской области
Наступление группировки войск "Восток" в Запорожской и Днепропетровской областях продолжается. 17 ноября Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Гай в Днепропетровской области — он стал десятым населенным пунктом, освобожденным воинами-дальневосточниками за минувшие 10 дней.
Многие украинские спикеры уже заговорили о развале фронта и надвигающейся катастрофе. Основной вопрос, который звучит в украинском сегменте соцсетей — как же так получилось?
О причинах столь стремительного наступления группировки "Восток" ВС РФ изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Тимофей Ермаков.