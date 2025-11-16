"Война закончится гибелью Украины": Кочетков о необходимости повышения градуса эскалации - 16.11.2025 Украина.ру
"Война закончится гибелью Украины": Кочетков о необходимости повышения градуса эскалации
"Война закончится гибелью Украины": Кочетков о необходимости повышения градуса эскалации - 16.11.2025
"Война закончится гибелью Украины": Кочетков о необходимости повышения градуса эскалации
Война неизбежно закончится гибелью Украины, потому что к этому ее ведут западные хозяева. Неизвестно, что будет с поляками, но наверняка есть планы, чтобы заставить их воевать с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, координатор движения "Русский Союз", военный волонтер Алексей
2025-11-16T05:45
2025-11-16T05:45
По словам эксперта, на Украине давно пора повысить до предела градус эскалации, не стоит подпитывать украинские иллюзии, что они якобы "могут еще что-то выиграть". "Выиграть в противостоянии с Россией что-то может Запад. А Украина точно проиграла. Ее не будет. Просто надо лишить киевский режим и украинское общество иллюзий, что от этого можно как-то пропетлять" — подчеркнул Кочетков.По его мнению, чем дольше затянется конфликт, тем больше погибнет жителей Малороссии. Чтобы избежать лишних жертв, Россия должна нанести такой ущерб, который приведет к окончанию войны на ее условиях. Кочетков уверен, что война неизбежно закончится гибелью Украины, потому что западные хозяева ведут страну именно по этому пути. "А когда закончатся украинцы, в топку пойдут румыны. Не знаю, что будет с поляками, но наверняка есть планы, чтобы их тоже заставить воевать с Россией", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Кочетков: Если Россия не взорвет бомбу на Новой Земле, НАТО может пойти на блокаду Калининграда" на сайте Украина.ру.О других аспектах спецоперации — в материале "Ростислав Ищенко: Россия стала воевать на Украине всерьез, поэтому освобождение Одессы вполне возможно" на сайте Украина.ру.
05:45 16.11.2025
 
Война неизбежно закончится гибелью Украины, потому что к этому ее ведут западные хозяева. Неизвестно, что будет с поляками, но наверняка есть планы, чтобы заставить их воевать с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, координатор движения "Русский Союз", военный волонтер Алексей
По словам эксперта, на Украине давно пора повысить до предела градус эскалации, не стоит подпитывать украинские иллюзии, что они якобы "могут еще что-то выиграть".
"Выиграть в противостоянии с Россией что-то может Запад. А Украина точно проиграла. Ее не будет. Просто надо лишить киевский режим и украинское общество иллюзий, что от этого можно как-то пропетлять" — подчеркнул Кочетков.
По его мнению, чем дольше затянется конфликт, тем больше погибнет жителей Малороссии. Чтобы избежать лишних жертв, Россия должна нанести такой ущерб, который приведет к окончанию войны на ее условиях.
"А это можно сделать только в том случае, если сокрушить киевский режим и политическое украинство", — указал эксперт.
Кочетков уверен, что война неизбежно закончится гибелью Украины, потому что западные хозяева ведут страну именно по этому пути. "А когда закончатся украинцы, в топку пойдут румыны. Не знаю, что будет с поляками, но наверняка есть планы, чтобы их тоже заставить воевать с Россией", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Кочетков: Если Россия не взорвет бомбу на Новой Земле, НАТО может пойти на блокаду Калининграда" на сайте Украина.ру.
О других аспектах спецоперации — в материале "Ростислав Ищенко: Россия стала воевать на Украине всерьез, поэтому освобождение Одессы вполне возможно" на сайте Украина.ру.
