США регулярно проводят субкритические ядерные испытания, которые носят рабочий характер и не сопровождаются ядерной реакцией, что отличает их от полноценных ядерных тестов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
На вопрос о характере ядерных испытаний, о которых заявил Трамп, эксперт пояснил: "Соединенные Штаты Америки такие испытания проводят. В частности, в 2024 году Министерство энергетики страны это сделало".Васильев подробно описал технические особенности таких тестов: "При этом такие тестирования не требуют большой подготовки и, повторюсь, не создают ядерной реакции или ядерного компонента"."И в этом году Министерство энергетики США также могло в рабочем порядке провести испытания, и это не вызвало бы никакой реакции [в мире]", — добавил американист.По его словам, в обычных условиях такие события проходят практически незаметно для мировой общественности, подытожил собеседник издания.
"Испытания не создают ядерной реакции": американист о реальном характере тестов Пентагона

США регулярно проводят субкритические ядерные испытания, которые носят рабочий характер и не сопровождаются ядерной реакцией, что отличает их от полноценных ядерных тестов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
На вопрос о характере ядерных испытаний, о которых заявил Трамп, эксперт пояснил: "Соединенные Штаты Америки такие испытания проводят. В частности, в 2024 году Министерство энергетики страны это сделало".
Васильев подробно описал технические особенности таких тестов: "При этом такие тестирования не требуют большой подготовки и, повторюсь, не создают ядерной реакции или ядерного компонента".
"И в этом году Министерство энергетики США также могло в рабочем порядке провести испытания, и это не вызвало бы никакой реакции [в мире]", — добавил американист.
По его словам, в обычных условиях такие события проходят практически незаметно для мировой общественности, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Владимир Васильев: Психопатия Европы может возродить мысли о провокации с "грязной бомбой" на Украине" на сайте Украина.ру.
Также на тему эскалации в материале: "Ростислав Ищенко: Россия стала воевать на Украине всерьез, поэтому освобождение Одессы вполне возможно" на сайте Украина.ру.
