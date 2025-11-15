Что использует Россия при заходе в Покровск и как "Ланцет" меняется ролями с "Геранями" — Беднарский - 15.11.2025 Украина.ру
Что использует Россия при заходе в Покровск и как "Ланцет" меняется ролями с "Геранями" — Беднарский
Историк, эксперт в сфере беспилотной авиации Андрей Беднарский в студии Украина.ру рассказал о революции дронов и об эффективности беспилотников на оптоволокне, Украина.ру, 15.11.2025
Историк, эксперт в сфере беспилотной авиации Андрей Беднарский в студии Украина.ру рассказал о революции дронов и об эффективности беспилотников на оптоволокне, а также проанализировал ситуацию, которая сейчас сложилась в Покровске (Красноармейске): 00:26 – Об эффективности дронов на оптоволокне и беспилотниках с термобарическими боеприпасами; 17:24 – О первенстве применения FPV-дронов; 18:39 – Обстановка вокруг Покровска; 24:27 – О дронах "Ланцет" и "Герань"; 27:30 – Какой будет зимняя кампания на фронте?Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Что использует Россия при заходе в Покровск и как "Ланцет" меняется ролями с "Геранями" — Беднарский

17:45 15.11.2025
 
Историк, эксперт в сфере беспилотной авиации Андрей Беднарский в студии Украина.ру рассказал о революции дронов и об эффективности беспилотников на оптоволокне, а также проанализировал ситуацию, которая сейчас сложилась в Покровске (Красноармейске):
00:26 – Об эффективности дронов на оптоволокне и беспилотниках с термобарическими боеприпасами;
17:24 – О первенстве применения FPV-дронов;
18:39 – Обстановка вокруг Покровска;
24:27 – О дронах "Ланцет" и "Герань";
27:30 – Какой будет зимняя кампания на фронте?
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
