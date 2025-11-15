https://ukraina.ru/20251115/chto-ispolzuet-rossiya-pri-zakhode-v-pokrovsk-i-kak-lantset-menyaetsya-rolyami-s-geranyami--bednarskiy-1071680068.html

Что использует Россия при заходе в Покровск и как "Ланцет" меняется ролями с "Геранями" — Беднарский

Историк, эксперт в сфере беспилотной авиации Андрей Беднарский в студии Украина.ру рассказал о революции дронов и об эффективности беспилотников на оптоволокне, Украина.ру, 15.11.2025

Историк, эксперт в сфере беспилотной авиации Андрей Беднарский в студии Украина.ру рассказал о революции дронов и об эффективности беспилотников на оптоволокне, а также проанализировал ситуацию, которая сейчас сложилась в Покровске (Красноармейске): 00:26 – Об эффективности дронов на оптоволокне и беспилотниках с термобарическими боеприпасами; 17:24 – О первенстве применения FPV-дронов; 18:39 – Обстановка вокруг Покровска; 24:27 – О дронах "Ланцет" и "Герань"; 27:30 – Какой будет зимняя кампания на фронте?Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

