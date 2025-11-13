"Чистый киберпанк": как и зачем готовят операторов дронов в подразделениях РХБЗ - 13.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251113/chistyy-kiberpank-kak-i-zachem-gotovyat-operatorov-dronov-v-podrazdeleniyakh-rkhbz-1071501245.html
"Чистый киберпанк": как и зачем готовят операторов дронов в подразделениях РХБЗ
"Чистый киберпанк": как и зачем готовят операторов дронов в подразделениях РХБЗ - 13.11.2025 Украина.ру
"Чистый киберпанк": как и зачем готовят операторов дронов в подразделениях РХБЗ
В 2025 году и ребенку очевидно, что дроны армии нужны в больших количествах и самые разные. Корреспондент издания Украина.ру" побывал на полигоне 2-го гвардейского полка радиационной, химической и биологической защиты группировки войск "Центр".
2025-11-13T05:24
2025-11-13T05:24
эксклюзив
сергей ефимов
фролов александр
впк
сво
дроны
бпла
украина.ру
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0c/1071501940_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_1ec7d2aaf045115def150375b339850a.jpg
В 2025 году и ребёнку очевидно, что дроны армии нужны в больших количествах и самые разные. Журналист издания Украина.ру побывал на полигоне 2-го гвардейского полка радиационной, химической и биологической защиты группировки войск "Центр" и спешит рассказать читателю о том, как готовят операторов воздушных и наземных дронов, а также каким образом дроны применяются в подразделениях РХБЗ.— А кто здесь тренируется?— Операторы БПЛА.— Удивительные, конечно, времена. Буквально всюду БПЛА находит применение.— Война никогда не меняется, но война изменилась.Всю дорогу размышляю о том, что вообще может быть общего у войск РХБЗ с беспилотниками, но версий приблизительно никаких. А ларчик открывался просто, но об этом чуть-чуть погодя.Свернув на ничем не примечательную и едва заметную с трассы грунтовку, мы долго катимся по наклонной. А вот и лесочек! Приехали."Ну что? Предлагаю начать с учебных классов!" — говорит старший лейтенант Иван Ефимов. Начальник службы БПЛА юн, энергичен и очень серьёзен, как и положено молодому офицеру в зоне конфликта. Призывно махнув рукою, старший лейтенант шагает к деревьям. Ага, блиндажик. Вход талантливо исполнен в виде кустика.Средства разведки и поражения нынче таковы, что разумней всего — зарыться в землю и как следует замаскироваться, чем наша армия когда-то и занялась. Даже столовые в зоне проведения СВО всё больше подземные, не говоря уж о жилых помещениях, учебных классах и других помещениях.Спустившись по лестнице, попадаем в учебный класс: столы, компьютеры, доска, учебные пособия. Всё как положено. "Дальше по коридору у нас мастерская. Там ребята учатся собирать дроны", — продолжает Иван экскурсию.Помещения довольно просторные. В тылу, к счастью, можно рыть экскаваторами. Стены закрыты листами ДСП, а под ними почти наверняка утеплитель. Сухо, комфортно и мухи не кусают.Мастерская чуть меньше. Четыре рабочих места с паяльниками и всеми необходимыми инструментами. Стены увешаны инструкциями и схемами. В углу большая плазма, на которой учебные фильмы крутят. На скамейках сидят военнослужащие и увлечённо паяют какие-то платы FPV-дронов."Здесь, в классе технической подготовки, личный состав обучается сборке, настройке и обслуживанию дронов. Изучаем всё: от рамы до системы передачи видео. Главное — учим ребят устранять неисправности в полевых условиях", — принимает эстафету "Урал". Он же лейтенант Анатолий Морозов."Урал" едва ли старше, а может и чуточку моложе Ефимова. Видно, что на камеру говорить не привык и откровенно стесняется, но держит себя в руках.— Что самое важное в ходе сборки?— Быть внимательным к мелочам, к тонкостям пайки. От этого сильно зависит качество связи, что, в свою очередь, влияет на дальность полёта и управляемость дрона.— И долго этому учатся?— Для полного освоения управления, ремонта и настройки дрона, в принципе, достаточно двух недель. После этого человек сможет и собрать "птицу", и пилотировать её. Дальше — наработка опыта.В 2024 году лейтенант Морозов окончил военную академию РХБЗ, что в городе Кострома, по распределению попал во 2-й гвардейский полк РХБЗ на должность командира взвода специальной обработки, затем прошёл обучение по теме БПЛА. Отмечает, что первые знания получил ещё в академии, где теме "малой авиации" уделялось серьёзное внимание.— А почему ты вообще решил стать профессиональным военным?— Да у меня родители военные. Продолжил династию, так сказать. Пошёл по стопам.— И как они восприняли твоё желание участвовать в СВО?— Они узнали об этом полгода спустя. Говорил им, что нахожусь в пункте постоянной дислокации и выполняю повседневные задачи.— И какой была их реакция, когда всё же узнали?— Это… удивление и гордость.— А сразу почему не сказал?— Хотел как-то подготовить их морально, поскольку не каждый родитель способен легко это принять.Вернувшись в класс подготовки операторов, наблюдаю, как старший лейтенант, сжимая в руках пульт, что-то увлечённо объясняет бойцу. Заглядываю ему через плечо и позитивно изумляюсь. В 2023-м будущие операторы обучались на каких-то спортивных симуляторах FPV-дронов, а тут натурально комбат-сим. Не спортивный дрон, который летает сквозь разноцветные кольца, а вполне боевой, поражающий разнообразную технику. То есть и вес боеприпаса имитируется, и движение целей, и даже бронирование.— Есть разница между работой на симуляторе и управлением "птичкой"? — спрашиваю у подошедшего инструктора."Отличия есть, конечно. Главное — работая на симуляторе, человек не волнуется. А вот когда берёшь настоящий дрон с боевым зарядом, появляется чувство ответственности и за себя, и за товарищей, которые рядом. В остальном же симулятор довольно точно имитирует управление боевым дроном, и курсанты, в большинстве своём, отмечают, что после недели на симуляторе с настоящим дроном проблем возникает минимум", — отвечает младший сержант Александр Присенко.Александр или "Камыш" был мобилизован в октябре 2022 года, прошёл обучение на оператора, работал, в том числе, на Красноармейском направлении, а затем обучился на инструктора, чтобы передавать опыт и знания новичкам. Награждён медалью "За храбрость" II степени.— Сколько нужно отработать на симуляторе прежде, чем тебя допустят к реальным полётам?— Это всё индивидуально. Ты смотришь, как он "птицу" контролирует, следит за газом, есть ли уверенность. Если всё в порядке, то человек готов к реальным полётам.Тем временем на улице другие операторы тренируются проходить на FPV уже самую настоящую полосу препятствий: облёт столбиков, пролёт сквозь кольца и так далее. Быстро-быстро жужжалка носится туда-сюда промеж ярких столбиков. "А оператор где же?" — спрашиваю. "Оператор в укрытии. Наша философия состоит в том, что оператор всегда должен работать с закрытой позиции. Даже на полигоне", — отвечает старший лейтенант.Оператора находим чуть поодаль, на полянке. Усевшись по-турецки, он склонил голову и будто не здесь. Пальцы "танцуют" вокруг джойстиков так, что залюбуешься. Чистый киберпанк. Тысячу раз и на полигонах, и по-боевому наблюдал за их работой, но каждый раз впечатляет, как в первый.На соседнем участке бойцы тренируются управлять уже наземным дроном. Оливкового цвета машинка размером примерно с игрушечный "багги", каким ваш покорный слуга управлял в раннем детстве, лихо скачет по ухабам, разворачивается на пятачке, расшвыривая комья сырой земли, взбирается на склоны и резвым кабанчиком скатывается вниз. "Мне бы в детстве такую штуковину и больше для счастья не надо вообще ничего", — комментирует кто-то из бойцов, стоящих у меня за спиной. Прочие горячо соглашаются.— А эту красоту вы как используете?— Наземный робототехнический комплекс "Курьер" конкретно у нас предназначен для постановки рубежей дымопуска. То есть для установки дымовых шашек, прикрывающих наши подразделения от воздушной разведки противника.— То есть раньше живые люди ставили ручками, а теперь из кустов тихо выкатывается робот и ставит дымы?— Да, раньше в основном делали руками или на мотоциклах, сейчас делает робот. Так значительно безопаснее. Сама машинка ездит на пару десятков километров, а оператор ею может управлять вообще из любой точки.Тем временем "Курьер", лихо развернувшись, опускает одну из аппарелей и аккуратно устанавливает те самые дымовые шашки, формфактор которых — один в один противотанковые мины. То есть для удалённого минирования она тоже годится. Всего их десять: по пять с каждой стороны. И в роли "ослика" можно использовать, и для эвакуации, в принципе, тоже.Оператор управляет ею с помощью довольно крупного пульта управления. Примерно такого же, как у сапёрных машин для разминирования.При всём уважении к нашему "гаражному ВПК", заводское изделие, конечно, здорово отличается от всего, что делают военные и гражданские умельцы. "Курьер" весьма шустрый, спокойно преодолевает разнообразные препятствия и кажется довольно крепким.— Слушай, а как всё это относится к РХБЗ? — интересуюсь у старшего лейтенанта, немного помявшись. "В нашем подразделении задачи выполняют тяжёлые огнемётные взводы, рота аэрозольного противодействия и подразделение БПЛА. С самого начала СВО тяжёлые огнемётные взводы уничтожают живую силу противника и опорные пункты, поддерживают наступление пехоты, расчищая для неё путь. Рота аэрозольного противодействия маскирует нашу технику в условиях работы воздушной разведки противника. То есть мы маскируем маршруты движения техники, а также ставим ложные аэрозольные завесы, вводя противника в заблуждение. А подразделение БПЛА у нас выполняет задачи с сентября 2024 года. Ударные расчёты уничтожают живую силу, опорные пункты, расчёты БПЛА и технику противника, а также воздушные цели: "мавики" и тяжёлые дроны типа "Баба-яга", которые угрожают тяжёлым огнемётным системам. Плюс — воздушная разведка. То есть все наши подразделения работают сообща", — терпеливо объясняет Иван.Причина, по которой старший лейтенант Ефимов устремился именно в войска радиационной, химической и биологической защиты, интересная. В школе увлекался химией, но в то же время вёл активный образ жизни: ходил в походы, гонял на мотоциклах и квадроциклах по бездорожью. А где всё это можно объединить? Да в подразделениях РХБЗ, выполняющих задачи в зоне конфликта.С первых дней стал выполнять задачи в зоне СВО. Был командиром тяжёлого огнемётного взвода, командиром роты аэрозольного противодействия, а теперь вот пришёл к БПЛА."Когда был командиром взвода, мы и по скоплениям живой силы работали, и даже технику порой сжигали. Работали почти каждый день на самом тяжёлом Авдеевском направлении. За это время получил медаль "За отвагу", "За храбрость" II степени, "За освобождение Авдеевки" и другие", — вспоминает офицер.Гражданский люд, в большинстве своём, либо не знает, что подразделения РХБЗ участвуют в СВО, либо слышал краем уха, но понятия не имеет, чем они тут занимаются. Но в реальной жизни ТОСы являются солдатам и офицерам противника в ночных кошмарах. Своим оппонентам эти грозные боевые машины не оставляют ни единого шанса, и потому охотятся на них по-настоящему, с лютой ненавистью. В реальной жизни служба у РХБЗ трудная, важная и чертовски опасная. Потому не все книги одинаково полезны.Читайте также: Рутинная игра в кошки-мышки: как сбивают украинские беспилотники, летящие вглубь России
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0c/1071501940_41:0:1178:853_1920x0_80_0_0_86860ff2954831f5a0b27cb8f9888163.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сергей ефимов, фролов александр, впк, сво, дроны, бпла, украина.ру, россия
Эксклюзив, Сергей Ефимов, Фролов Александр, ВПК, СВО, дроны, БПЛА, Украина.ру, Россия

"Чистый киберпанк": как и зачем готовят операторов дронов в подразделениях РХБЗ

05:24 13.11.2025
 
© Фото : Игорь Гомольский
- РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : Игорь Гомольский
Читать в
ДзенTelegram
Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
В 2025 году и ребенку очевидно, что дроны армии нужны в больших количествах и самые разные. Корреспондент издания Украина.ру" побывал на полигоне 2-го гвардейского полка радиационной, химической и биологической защиты группировки войск "Центр".
В 2025 году и ребёнку очевидно, что дроны армии нужны в больших количествах и самые разные. Журналист издания Украина.ру побывал на полигоне 2-го гвардейского полка радиационной, химической и биологической защиты группировки войск "Центр" и спешит рассказать читателю о том, как готовят операторов воздушных и наземных дронов, а также каким образом дроны применяются в подразделениях РХБЗ.
— А кто здесь тренируется?
— Операторы БПЛА.
— Удивительные, конечно, времена. Буквально всюду БПЛА находит применение.
— Война никогда не меняется, но война изменилась.
Всю дорогу размышляю о том, что вообще может быть общего у войск РХБЗ с беспилотниками, но версий приблизительно никаких. А ларчик открывался просто, но об этом чуть-чуть погодя.
Свернув на ничем не примечательную и едва заметную с трассы грунтовку, мы долго катимся по наклонной. А вот и лесочек! Приехали.
"Ну что? Предлагаю начать с учебных классов!" — говорит старший лейтенант Иван Ефимов. Начальник службы БПЛА юн, энергичен и очень серьёзен, как и положено молодому офицеру в зоне конфликта. Призывно махнув рукою, старший лейтенант шагает к деревьям. Ага, блиндажик. Вход талантливо исполнен в виде кустика.
© Фото : Игорь Гомольский
- РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : Игорь Гомольский
Средства разведки и поражения нынче таковы, что разумней всего — зарыться в землю и как следует замаскироваться, чем наша армия когда-то и занялась. Даже столовые в зоне проведения СВО всё больше подземные, не говоря уж о жилых помещениях, учебных классах и других помещениях.
Спустившись по лестнице, попадаем в учебный класс: столы, компьютеры, доска, учебные пособия. Всё как положено. "Дальше по коридору у нас мастерская. Там ребята учатся собирать дроны", — продолжает Иван экскурсию.
Помещения довольно просторные. В тылу, к счастью, можно рыть экскаваторами. Стены закрыты листами ДСП, а под ними почти наверняка утеплитель. Сухо, комфортно и мухи не кусают.
Мастерская чуть меньше. Четыре рабочих места с паяльниками и всеми необходимыми инструментами. Стены увешаны инструкциями и схемами. В углу большая плазма, на которой учебные фильмы крутят. На скамейках сидят военнослужащие и увлечённо паяют какие-то платы FPV-дронов.
"Здесь, в классе технической подготовки, личный состав обучается сборке, настройке и обслуживанию дронов. Изучаем всё: от рамы до системы передачи видео. Главное — учим ребят устранять неисправности в полевых условиях", — принимает эстафету "Урал". Он же лейтенант Анатолий Морозов.
© Фото : Игорь Гомольский
- РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : Игорь Гомольский
"Урал" едва ли старше, а может и чуточку моложе Ефимова. Видно, что на камеру говорить не привык и откровенно стесняется, но держит себя в руках.
— Что самое важное в ходе сборки?
— Быть внимательным к мелочам, к тонкостям пайки. От этого сильно зависит качество связи, что, в свою очередь, влияет на дальность полёта и управляемость дрона.
— И долго этому учатся?
— Для полного освоения управления, ремонта и настройки дрона, в принципе, достаточно двух недель. После этого человек сможет и собрать "птицу", и пилотировать её. Дальше — наработка опыта.
В 2024 году лейтенант Морозов окончил военную академию РХБЗ, что в городе Кострома, по распределению попал во 2-й гвардейский полк РХБЗ на должность командира взвода специальной обработки, затем прошёл обучение по теме БПЛА. Отмечает, что первые знания получил ещё в академии, где теме "малой авиации" уделялось серьёзное внимание.
© Фото : Игорь Гомольский
- РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : Игорь Гомольский
— А почему ты вообще решил стать профессиональным военным?
— Да у меня родители военные. Продолжил династию, так сказать. Пошёл по стопам.
— И как они восприняли твоё желание участвовать в СВО?
— Они узнали об этом полгода спустя. Говорил им, что нахожусь в пункте постоянной дислокации и выполняю повседневные задачи.
— И какой была их реакция, когда всё же узнали?
— Это… удивление и гордость.
— А сразу почему не сказал?
— Хотел как-то подготовить их морально, поскольку не каждый родитель способен легко это принять.
Вернувшись в класс подготовки операторов, наблюдаю, как старший лейтенант, сжимая в руках пульт, что-то увлечённо объясняет бойцу. Заглядываю ему через плечо и позитивно изумляюсь. В 2023-м будущие операторы обучались на каких-то спортивных симуляторах FPV-дронов, а тут натурально комбат-сим. Не спортивный дрон, который летает сквозь разноцветные кольца, а вполне боевой, поражающий разнообразную технику. То есть и вес боеприпаса имитируется, и движение целей, и даже бронирование.
— Есть разница между работой на симуляторе и управлением "птичкой"? — спрашиваю у подошедшего инструктора.
"Отличия есть, конечно. Главное — работая на симуляторе, человек не волнуется. А вот когда берёшь настоящий дрон с боевым зарядом, появляется чувство ответственности и за себя, и за товарищей, которые рядом. В остальном же симулятор довольно точно имитирует управление боевым дроном, и курсанты, в большинстве своём, отмечают, что после недели на симуляторе с настоящим дроном проблем возникает минимум", — отвечает младший сержант Александр Присенко.
Александр или "Камыш" был мобилизован в октябре 2022 года, прошёл обучение на оператора, работал, в том числе, на Красноармейском направлении, а затем обучился на инструктора, чтобы передавать опыт и знания новичкам. Награждён медалью "За храбрость" II степени.
— Сколько нужно отработать на симуляторе прежде, чем тебя допустят к реальным полётам?
— Это всё индивидуально. Ты смотришь, как он "птицу" контролирует, следит за газом, есть ли уверенность. Если всё в порядке, то человек готов к реальным полётам.
Тем временем на улице другие операторы тренируются проходить на FPV уже самую настоящую полосу препятствий: облёт столбиков, пролёт сквозь кольца и так далее. Быстро-быстро жужжалка носится туда-сюда промеж ярких столбиков. "А оператор где же?" — спрашиваю. "Оператор в укрытии. Наша философия состоит в том, что оператор всегда должен работать с закрытой позиции. Даже на полигоне", — отвечает старший лейтенант.
© Фото : Игорь Гомольский
- РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : Игорь Гомольский
Оператора находим чуть поодаль, на полянке. Усевшись по-турецки, он склонил голову и будто не здесь. Пальцы "танцуют" вокруг джойстиков так, что залюбуешься. Чистый киберпанк. Тысячу раз и на полигонах, и по-боевому наблюдал за их работой, но каждый раз впечатляет, как в первый.
На соседнем участке бойцы тренируются управлять уже наземным дроном. Оливкового цвета машинка размером примерно с игрушечный "багги", каким ваш покорный слуга управлял в раннем детстве, лихо скачет по ухабам, разворачивается на пятачке, расшвыривая комья сырой земли, взбирается на склоны и резвым кабанчиком скатывается вниз. "Мне бы в детстве такую штуковину и больше для счастья не надо вообще ничего", — комментирует кто-то из бойцов, стоящих у меня за спиной. Прочие горячо соглашаются.
— А эту красоту вы как используете?
— Наземный робототехнический комплекс "Курьер" конкретно у нас предназначен для постановки рубежей дымопуска. То есть для установки дымовых шашек, прикрывающих наши подразделения от воздушной разведки противника.
© Фото : Игорь Гомольский
- РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : Игорь Гомольский
— То есть раньше живые люди ставили ручками, а теперь из кустов тихо выкатывается робот и ставит дымы?
— Да, раньше в основном делали руками или на мотоциклах, сейчас делает робот. Так значительно безопаснее. Сама машинка ездит на пару десятков километров, а оператор ею может управлять вообще из любой точки.
Тем временем "Курьер", лихо развернувшись, опускает одну из аппарелей и аккуратно устанавливает те самые дымовые шашки, формфактор которых — один в один противотанковые мины. То есть для удалённого минирования она тоже годится. Всего их десять: по пять с каждой стороны. И в роли "ослика" можно использовать, и для эвакуации, в принципе, тоже.
Оператор управляет ею с помощью довольно крупного пульта управления. Примерно такого же, как у сапёрных машин для разминирования.
© Фото : Игорь Гомольский
- РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : Игорь Гомольский
При всём уважении к нашему "гаражному ВПК", заводское изделие, конечно, здорово отличается от всего, что делают военные и гражданские умельцы. "Курьер" весьма шустрый, спокойно преодолевает разнообразные препятствия и кажется довольно крепким.
— Слушай, а как всё это относится к РХБЗ? — интересуюсь у старшего лейтенанта, немного помявшись.
"В нашем подразделении задачи выполняют тяжёлые огнемётные взводы, рота аэрозольного противодействия и подразделение БПЛА. С самого начала СВО тяжёлые огнемётные взводы уничтожают живую силу противника и опорные пункты, поддерживают наступление пехоты, расчищая для неё путь. Рота аэрозольного противодействия маскирует нашу технику в условиях работы воздушной разведки противника. То есть мы маскируем маршруты движения техники, а также ставим ложные аэрозольные завесы, вводя противника в заблуждение. А подразделение БПЛА у нас выполняет задачи с сентября 2024 года. Ударные расчёты уничтожают живую силу, опорные пункты, расчёты БПЛА и технику противника, а также воздушные цели: "мавики" и тяжёлые дроны типа "Баба-яга", которые угрожают тяжёлым огнемётным системам. Плюс — воздушная разведка. То есть все наши подразделения работают сообща", — терпеливо объясняет Иван.
© Фото : Игорь Гомольский
- РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : Игорь Гомольский
Причина, по которой старший лейтенант Ефимов устремился именно в войска радиационной, химической и биологической защиты, интересная. В школе увлекался химией, но в то же время вёл активный образ жизни: ходил в походы, гонял на мотоциклах и квадроциклах по бездорожью. А где всё это можно объединить? Да в подразделениях РХБЗ, выполняющих задачи в зоне конфликта.
С первых дней стал выполнять задачи в зоне СВО. Был командиром тяжёлого огнемётного взвода, командиром роты аэрозольного противодействия, а теперь вот пришёл к БПЛА.
"Когда был командиром взвода, мы и по скоплениям живой силы работали, и даже технику порой сжигали. Работали почти каждый день на самом тяжёлом Авдеевском направлении. За это время получил медаль "За отвагу", "За храбрость" II степени, "За освобождение Авдеевки" и другие", — вспоминает офицер.
Гражданский люд, в большинстве своём, либо не знает, что подразделения РХБЗ участвуют в СВО, либо слышал краем уха, но понятия не имеет, чем они тут занимаются. Но в реальной жизни ТОСы являются солдатам и офицерам противника в ночных кошмарах. Своим оппонентам эти грозные боевые машины не оставляют ни единого шанса, и потому охотятся на них по-настоящему, с лютой ненавистью. В реальной жизни служба у РХБЗ трудная, важная и чертовски опасная. Потому не все книги одинаково полезны.
Читайте также: Рутинная игра в кошки-мышки: как сбивают украинские беспилотники, летящие вглубь России
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСергей ЕфимовФролов АлександрВПКСВОдроныБПЛАУкраина.руРоссия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:40Массово сдаются в плен: полковник Алехин рассказал про развал обороны ВСУ в Волчанске
05:30Василий Кашин: Украине грозит блэкаут и развал фронта, а США ввязались в опасную гонку с Россией и Китаем
05:30"Хотят захватить наши ресурсы": эксперт о готовности Запада жировать 100 лет за счет России
05:24"Чистый киберпанк": как и зачем готовят операторов дронов в подразделениях РХБЗ
05:20Продает западным "ястребам" жизни молодых украинцев. Мэр Киева Виталий Кличко унюхал жареное
05:20Идеальная ситуация для России и кошмар для ВСУ: эксперт про оперативную катастрофу Киева
05:10Мандон близок к Макрону, но не может планировать войну: Ксавье Моро о риторике Парижа
05:02Симптом бегущих с тонущего корабля крыс. Кто из соратников Зеленского уже покинул Украину
05:00"Ни батарей, ни самолетов": аналитик о беспомощности США перед "Буревестником" над Атлантикой
04:50"Они не просчитали реакцию России": Яков Кедми о причинах провала Запада на Украине
04:40Прорыв в лесополосах: полковник Алехин сообщил об успешном наступлении ВС РФ в Харьковской области
04:30"Мы долго запрягали, а теперь образцы будут сыпаться как из рога изобилия" — Насонов о новых БПЛА
04:29Главы МИД G7 назвали условия для возобновления переговоров по Украине
04:20Сатанист Зеленский и мрачное будущее Украины. Эксперты и политики о ситуации
04:20Попытки прорыва продолжаются: Алехин рассказал, как ВСУ пытаются навести понтоны под Купянском
04:10"Могут воевать на море только шесть месяцев в году": эксперт раскрыл проблемы ВМС Франции
04:09Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:00Точные удары по тылам: Алехин сообщил о ликвидации склада БПЛА и операторов ВСУ под Харьковом
03:54Неочевидная логика Трампа, бесполезные "Рэмбо" и откровения Кличко. Украина в международном контексте
03:45МИД РФ прокомментировал отказ итальянской газеты публиковать интервью с Лавровым
Лента новостейМолния