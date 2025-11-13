https://ukraina.ru/20251113/chistyy-kiberpank-kak-i-zachem-gotovyat-operatorov-dronov-v-podrazdeleniyakh-rkhbz-1071501245.html

"Чистый киберпанк": как и зачем готовят операторов дронов в подразделениях РХБЗ

В 2025 году и ребёнку очевидно, что дроны армии нужны в больших количествах и самые разные. Журналист издания Украина.ру побывал на полигоне 2-го гвардейского полка радиационной, химической и биологической защиты группировки войск "Центр" и спешит рассказать читателю о том, как готовят операторов воздушных и наземных дронов, а также каким образом дроны применяются в подразделениях РХБЗ.— А кто здесь тренируется?— Операторы БПЛА.— Удивительные, конечно, времена. Буквально всюду БПЛА находит применение.— Война никогда не меняется, но война изменилась.Всю дорогу размышляю о том, что вообще может быть общего у войск РХБЗ с беспилотниками, но версий приблизительно никаких. А ларчик открывался просто, но об этом чуть-чуть погодя.Свернув на ничем не примечательную и едва заметную с трассы грунтовку, мы долго катимся по наклонной. А вот и лесочек! Приехали."Ну что? Предлагаю начать с учебных классов!" — говорит старший лейтенант Иван Ефимов. Начальник службы БПЛА юн, энергичен и очень серьёзен, как и положено молодому офицеру в зоне конфликта. Призывно махнув рукою, старший лейтенант шагает к деревьям. Ага, блиндажик. Вход талантливо исполнен в виде кустика.Средства разведки и поражения нынче таковы, что разумней всего — зарыться в землю и как следует замаскироваться, чем наша армия когда-то и занялась. Даже столовые в зоне проведения СВО всё больше подземные, не говоря уж о жилых помещениях, учебных классах и других помещениях.Спустившись по лестнице, попадаем в учебный класс: столы, компьютеры, доска, учебные пособия. Всё как положено. "Дальше по коридору у нас мастерская. Там ребята учатся собирать дроны", — продолжает Иван экскурсию.Помещения довольно просторные. В тылу, к счастью, можно рыть экскаваторами. Стены закрыты листами ДСП, а под ними почти наверняка утеплитель. Сухо, комфортно и мухи не кусают.Мастерская чуть меньше. Четыре рабочих места с паяльниками и всеми необходимыми инструментами. Стены увешаны инструкциями и схемами. В углу большая плазма, на которой учебные фильмы крутят. На скамейках сидят военнослужащие и увлечённо паяют какие-то платы FPV-дронов."Здесь, в классе технической подготовки, личный состав обучается сборке, настройке и обслуживанию дронов. Изучаем всё: от рамы до системы передачи видео. Главное — учим ребят устранять неисправности в полевых условиях", — принимает эстафету "Урал". Он же лейтенант Анатолий Морозов."Урал" едва ли старше, а может и чуточку моложе Ефимова. Видно, что на камеру говорить не привык и откровенно стесняется, но держит себя в руках.— Что самое важное в ходе сборки?— Быть внимательным к мелочам, к тонкостям пайки. От этого сильно зависит качество связи, что, в свою очередь, влияет на дальность полёта и управляемость дрона.— И долго этому учатся?— Для полного освоения управления, ремонта и настройки дрона, в принципе, достаточно двух недель. После этого человек сможет и собрать "птицу", и пилотировать её. Дальше — наработка опыта.В 2024 году лейтенант Морозов окончил военную академию РХБЗ, что в городе Кострома, по распределению попал во 2-й гвардейский полк РХБЗ на должность командира взвода специальной обработки, затем прошёл обучение по теме БПЛА. Отмечает, что первые знания получил ещё в академии, где теме "малой авиации" уделялось серьёзное внимание.— А почему ты вообще решил стать профессиональным военным?— Да у меня родители военные. Продолжил династию, так сказать. Пошёл по стопам.— И как они восприняли твоё желание участвовать в СВО?— Они узнали об этом полгода спустя. Говорил им, что нахожусь в пункте постоянной дислокации и выполняю повседневные задачи.— И какой была их реакция, когда всё же узнали?— Это… удивление и гордость.— А сразу почему не сказал?— Хотел как-то подготовить их морально, поскольку не каждый родитель способен легко это принять.Вернувшись в класс подготовки операторов, наблюдаю, как старший лейтенант, сжимая в руках пульт, что-то увлечённо объясняет бойцу. Заглядываю ему через плечо и позитивно изумляюсь. В 2023-м будущие операторы обучались на каких-то спортивных симуляторах FPV-дронов, а тут натурально комбат-сим. Не спортивный дрон, который летает сквозь разноцветные кольца, а вполне боевой, поражающий разнообразную технику. То есть и вес боеприпаса имитируется, и движение целей, и даже бронирование.— Есть разница между работой на симуляторе и управлением "птичкой"? — спрашиваю у подошедшего инструктора."Отличия есть, конечно. Главное — работая на симуляторе, человек не волнуется. А вот когда берёшь настоящий дрон с боевым зарядом, появляется чувство ответственности и за себя, и за товарищей, которые рядом. В остальном же симулятор довольно точно имитирует управление боевым дроном, и курсанты, в большинстве своём, отмечают, что после недели на симуляторе с настоящим дроном проблем возникает минимум", — отвечает младший сержант Александр Присенко.Александр или "Камыш" был мобилизован в октябре 2022 года, прошёл обучение на оператора, работал, в том числе, на Красноармейском направлении, а затем обучился на инструктора, чтобы передавать опыт и знания новичкам. Награждён медалью "За храбрость" II степени.— Сколько нужно отработать на симуляторе прежде, чем тебя допустят к реальным полётам?— Это всё индивидуально. Ты смотришь, как он "птицу" контролирует, следит за газом, есть ли уверенность. Если всё в порядке, то человек готов к реальным полётам.Тем временем на улице другие операторы тренируются проходить на FPV уже самую настоящую полосу препятствий: облёт столбиков, пролёт сквозь кольца и так далее. Быстро-быстро жужжалка носится туда-сюда промеж ярких столбиков. "А оператор где же?" — спрашиваю. "Оператор в укрытии. Наша философия состоит в том, что оператор всегда должен работать с закрытой позиции. Даже на полигоне", — отвечает старший лейтенант.Оператора находим чуть поодаль, на полянке. Усевшись по-турецки, он склонил голову и будто не здесь. Пальцы "танцуют" вокруг джойстиков так, что залюбуешься. Чистый киберпанк. Тысячу раз и на полигонах, и по-боевому наблюдал за их работой, но каждый раз впечатляет, как в первый.На соседнем участке бойцы тренируются управлять уже наземным дроном. Оливкового цвета машинка размером примерно с игрушечный "багги", каким ваш покорный слуга управлял в раннем детстве, лихо скачет по ухабам, разворачивается на пятачке, расшвыривая комья сырой земли, взбирается на склоны и резвым кабанчиком скатывается вниз. "Мне бы в детстве такую штуковину и больше для счастья не надо вообще ничего", — комментирует кто-то из бойцов, стоящих у меня за спиной. Прочие горячо соглашаются.— А эту красоту вы как используете?— Наземный робототехнический комплекс "Курьер" конкретно у нас предназначен для постановки рубежей дымопуска. То есть для установки дымовых шашек, прикрывающих наши подразделения от воздушной разведки противника.— То есть раньше живые люди ставили ручками, а теперь из кустов тихо выкатывается робот и ставит дымы?— Да, раньше в основном делали руками или на мотоциклах, сейчас делает робот. Так значительно безопаснее. Сама машинка ездит на пару десятков километров, а оператор ею может управлять вообще из любой точки.Тем временем "Курьер", лихо развернувшись, опускает одну из аппарелей и аккуратно устанавливает те самые дымовые шашки, формфактор которых — один в один противотанковые мины. То есть для удалённого минирования она тоже годится. Всего их десять: по пять с каждой стороны. И в роли "ослика" можно использовать, и для эвакуации, в принципе, тоже.Оператор управляет ею с помощью довольно крупного пульта управления. Примерно такого же, как у сапёрных машин для разминирования.При всём уважении к нашему "гаражному ВПК", заводское изделие, конечно, здорово отличается от всего, что делают военные и гражданские умельцы. "Курьер" весьма шустрый, спокойно преодолевает разнообразные препятствия и кажется довольно крепким.— Слушай, а как всё это относится к РХБЗ? — интересуюсь у старшего лейтенанта, немного помявшись. "В нашем подразделении задачи выполняют тяжёлые огнемётные взводы, рота аэрозольного противодействия и подразделение БПЛА. С самого начала СВО тяжёлые огнемётные взводы уничтожают живую силу противника и опорные пункты, поддерживают наступление пехоты, расчищая для неё путь. Рота аэрозольного противодействия маскирует нашу технику в условиях работы воздушной разведки противника. То есть мы маскируем маршруты движения техники, а также ставим ложные аэрозольные завесы, вводя противника в заблуждение. А подразделение БПЛА у нас выполняет задачи с сентября 2024 года. Ударные расчёты уничтожают живую силу, опорные пункты, расчёты БПЛА и технику противника, а также воздушные цели: "мавики" и тяжёлые дроны типа "Баба-яга", которые угрожают тяжёлым огнемётным системам. Плюс — воздушная разведка. То есть все наши подразделения работают сообща", — терпеливо объясняет Иван.Причина, по которой старший лейтенант Ефимов устремился именно в войска радиационной, химической и биологической защиты, интересная. В школе увлекался химией, но в то же время вёл активный образ жизни: ходил в походы, гонял на мотоциклах и квадроциклах по бездорожью. А где всё это можно объединить? Да в подразделениях РХБЗ, выполняющих задачи в зоне конфликта.С первых дней стал выполнять задачи в зоне СВО. Был командиром тяжёлого огнемётного взвода, командиром роты аэрозольного противодействия, а теперь вот пришёл к БПЛА."Когда был командиром взвода, мы и по скоплениям живой силы работали, и даже технику порой сжигали. Работали почти каждый день на самом тяжёлом Авдеевском направлении. За это время получил медаль "За отвагу", "За храбрость" II степени, "За освобождение Авдеевки" и другие", — вспоминает офицер.Гражданский люд, в большинстве своём, либо не знает, что подразделения РХБЗ участвуют в СВО, либо слышал краем уха, но понятия не имеет, чем они тут занимаются. Но в реальной жизни ТОСы являются солдатам и офицерам противника в ночных кошмарах. Своим оппонентам эти грозные боевые машины не оставляют ни единого шанса, и потому охотятся на них по-настоящему, с лютой ненавистью. В реальной жизни служба у РХБЗ трудная, важная и чертовски опасная. Потому не все книги одинаково полезны.Читайте также: Рутинная игра в кошки-мышки: как сбивают украинские беспилотники, летящие вглубь России

