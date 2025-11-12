https://ukraina.ru/20251112/ukraina-i-evropa-v-panike-ot-resheniya-trampa-ssha-otkazyvayutsya-schitat-rossiyu-agressorom-i-okkupantom-1071500369.html

Украина и Европа в панике от решения Трампа: США отказываются считать Россию "агрессором" и "оккупантом"

Президент США Дональд Трамп, следуя своему курсу на урегулирование украинского кризиса, продолжает добиваться искоренения антироссийских формулировок в международных документах. Очередь дошла до резолюции Генассамблеи ООН, составленной Киевом. Европейские дипломаты срочно пытаются переубедить Вашингтон

Принятие различных документов, посвящённых ситуации на Украине, за последние годы стало обыденным явлением в структурах ООН. Поэтому, казалось бы, очередное голосование по резолюции, которую Украина ежегодно вносит на рассмотрение Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН (специализирующегося на правах человека и гуманитарных вопросах), запланированное на ближайшие недели, не должно привлекать излишнего внимания. Но нет, не в этот раз.США встали на тропу войны с антироссийскими формулировками по УкраинеА всё дело, как сообщили дипломатические источники издания Kyiv Post, в решении американской администрации, которое встревожило Киев и его союзников: Вашингтон настаивает на исключении из проекта резолюции положений, подтверждающих территориальную целостность Украины и осуждающих оккупацию Россией Крыма и других регионов, отказе от упоминания фраз "территориальная целостность" и "агрессия" и вообще предлагает изменить наименование документа с "Положение в области прав человека на временно оккупированных территориях Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь" на более общее название "война на Украине".Западные партнёры Украины опасаются, что этот шаг фактически смягчит наиболее последовательную критику ООН действий России и станет сигналом о резком разрыве двухпартийного консенсуса, существующего с 2014 года.В декабре 2024-го США вместе с остальными 77 государствами голосовали за упомянутую резолюцию, представленную Украиной. Но не стоит забывать, что это было ещё при Джо Байдене."Это очередной пример того, как Вашингтон отходит от ключевых интересов Украины в решающий для дипломатии момент. Если эти формулировки уберут, сигнал Москве будет однозначным: США больше не играют ведущую роль в защите международного порядка", — заявил Kyiv Post один из европейских дипломатов.В свою очередь американские официальные лица настаивают, что изменения, которые Соединённые Штаты предлагают внести в текст, отражают попытку сделать резолюцию "более инклюзивной" и "дальновидной". А дипломаты других западных стран говорят в личных беседах, что всё это часть более широкой тенденции: сокращение упоминаний "российской агрессии" в многосторонних форматах."Дело не в семантике. Вопрос в том, продолжит ли мир признавать российскую оккупацию незаконной или же начнёт относиться к ней как к факту", — заявил высокопоставленный европейский дипломат, участвовавший в переговорах.И да, представители западных стран совершенно правы: инициатива американской стороны по изменению текста резолюции, по которой в ближайшее время состоится голосование, — это действительно не разовая акция.С началом второго президентского срока Дональда Трампа США стали выступать за смягчение антироссийских формулировок в документах, посвящённых украинскому конфликту, на разных международных площадках.К годовщине начала СВО 24 февраля Украина и западные государства традиционно выносят на голосование Генеральной Ассамблеи ООН документ, осуждающий "агрессию" России и призывающий её полностью вывести свои войска с территории соседней страны.Так было и в 2025 году, с одним только отличием: США впервые отказались стать соавтором резолюции и предложили собственный проект, в котором отсутствуют типичные западные формулировки, а происходящее называется российско-украинским конфликтом. К тому же, в документе содержится призыв к скорейшему урегулированию и установлению прочного мира между РФ и Украиной.Так что перед участниками Генассамблеи ООН встал выбор: либо антироссийская резолюция Киева и западных стран (в частности, Великобритании, Канады, Швейцарии, Франции, Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии), либо нейтральная резолюция авторства США, Венгрии, Грузии, Израиля, Северной Македонии.Накануне открытия чрезвычайной специальной сессии США распространили дипломатическую ноту, в которой призвали проголосовать против проекта, осуждающего действия России, и поддержать их инициативу, охарактеризовав её как "перспективную резолюцию, сфокусированную на одной простой идее — прекращении войны".Однако после внесённых европейскими странами поправок американский документ изменился до такой степени, что самим США пришлось воздержаться при голосовании по нему.В итоге приняли обе резолюции 93 голосами, против украинской выступили 18, против американской — 8, воздержались — 65 и 73 соответственно.А вообще количество стран, поддерживающих антироссийскую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по Украине, с 2022 года сократилось со 141 до 93, т. е. на 1/3.Кроме того, американские представители возражали против использования в коммюнике G7 формулировки "российская агрессия", как лидеры стран "семёрки" с 2022 года называют конфликт на Украине, и упоминания антироссийских санкций.В результате в документе ничего не сказано о новых ограничительных мерах в отношении Москвы, а лишь приветствуются мирные усилия Вашингтона по Украине и содержится призыв к РФ согласиться на 30-дневное перемирие.Тогда западные чиновники повторили газете Financial Times тот же тезис, что и сейчас относительно предстоящего голосования в Генассамблее: выступая против того, чтобы называть Россию "агрессором", Соединённые Штаты угрожают сорвать традиционную демонстрацию единства.Что же кроется за "миролюбивой" риторикой США относительно РоссииБорьба американских чиновников за точность формулировок в документах международного масштаба целиком и полностью вписывается во внешнеполитический курс Трампа, поставившего перед собой и всей своей командой цель урегулировать украинский конфликт.А зная президента РФ Владимира Путина не первый год, он прекрасно понимает, что для России ни о каких сделках речи быть не может, пока продолжают мыслить категориями "агрессор", "оккупант", "вторжение" и т. п. Как минимум нужно перейти к нейтральной позиции. Этого Трамп и добивается.А усилия Белого дома по вычёркиванию антироссийских фраз, которые за последние годы уже оскомину набили, хотя бы попытки сделать это, в Кремле точно незамеченными не останутся.Причём Трамп — такой человек, как истинный бизнесмен он везде стремится найти выгоду, однако заниматься самопожертвованием ради других не станет.Ведь если задуматься, смягчение формулировок в резолюции авторства Украины, даже если они будут приняты, кардинально на ситуацию не повлияет: документы, принятые Генеральной Ассамблеей ООН, носят рекомендательный характер: по сути, это просто выражение общей позиции по тому или иному вопросу.Впрочем, и резолюции Совета Безопасности ООН, которые юридически обязательны, далеко не всегда выполняются, и никаких последствий это не влечёт, как продемонстрировал пример Минских соглашений.Да и вообще Всемирная Организация вряд ли сыграет какую-либо роль в украинском урегулировании, считает постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - в частности из-за того, что генеральный секретарь ООН, пресс-секретарь и другие официальные лица организации злоупотребляют служебным положением, явно занимая позицию одной из сторон конфликта."Я не вижу, честно говоря, роли ООН. Да они сами особо не стремятся никакой роли играть, потому что понимают, что для них места за столом этого сюжета не предусмотрено", — заявил дипломат в интервью РИА Новости.Так что с одной стороны можно расценивать историю с формулировками в резолюции Генеральной Ассамблеи как не оказывающую никакого реального влияния на ситуацию. Однако недооценивать происходящее не стоит.Помимо публичного декларирования позиции США, отказывающихся от острой критики России, это ещё и инструмент давления на Украину, причём в тот момент, когда она так сильно нуждается в помощи от Запада.К тому же таким образом Белый дом получает возможность несколько дистанцироваться от киевского режима, который заврался насчёт ситуации на фронте, погряз в коррупционных скандалах и в конце концов тормозит процесс урегулирования, завершение которого откроет для Вашингтона путь к сотрудничеству с РФ в различных сферах, в том числе, что самое важное для американского президента-бизнесмена — в экономической.Вернувшись к власти и занявшись украинским вопросом глубже, Трамп многое для себя узнал об этом конфликте — неспроста же его спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф проводил многочасовые беседы с Путиным в Москве, чтобы лучше разобраться в ситуации."Я думаю, что Уиткофф услышал от президента Путина много нового, интересного для себя, о чём он даже, может быть, не подозревал. Я думаю, что и президент Трамп услышал нечто подобное в Анкоридже, тем более что это достоверный факт, когда, например, президент Путин ему говорил о том, что на Украине преследуется и запрещается каноническая Украинская православная церковь, и президент Трамп не мог в это поверить. Есть и другие вещи, о которых он мог не подозревать, и ему надо было бы в это поверить", — сказал Небензя.Желание американского руководства докопаться до сути украинского кризиса, чтобы найти выход из него, резко контрастирует с поведением европейских чиновников.Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию газеты Financial Times, что советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл в 2025 году звонил помощнику президента РФ Юрию Ушакову с целью установить неофициальный канал связи на фоне того, как Лондон и его ближайшие европейские союзники опасались, что администрация Трампа может оттеснить их интересы по Украине."Разговор получился, мы разговаривали. Просто он изложил официальную позицию Лондона, но это не совсем интересно. Обычно в ходе закрытых телефонных разговоров обсуждают какие-то возможные предложения, соображения и так далее", — уточнил сам Ушаков.Этот страх — остаться за пределами стола переговоров и не вставить свои 5 копеек при решении украинского вопроса — и движет европейцами сейчас, когда они смотрят на попытки Трампа перейти к нейтральным формулировкам.Увенчаются ли успехом попытки европейских дипломатов, которые, по информации Kyiv Post, бросили все силы, чтобы до голосования по резолюции добиться изменения курса США, увидим уже скоро.Читайте также интервью заместителя редактора международного отдела "Комсомольской правды" Дмитрия Бабича Трамп предложил России игру, которая даст ему козырь на выборах и напугает Европу.

2025

