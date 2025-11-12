https://ukraina.ru/20251112/otstuplenie-vsu-maroderstvo-gumanitarki-i-prizyvy-k-evakuatsii-chto-proiskhodit-v-zaporozhe-1071462100.html

Отступление ВСУ, мародерство гуманитарки и призывы к эвакуации. Что происходит в Запорожье

В городе Запорожье, пока подконтрольном Киеву, на этой неделе вновь поползли тревожные слухи, связанные с прорывом российской армии. Пока Генштаб ВСУ перебрасывал резервы под Покровск (Красноармейск), обваливаться начал фронт на Запорожском направлении, что признают украинские и западные военные эксперты.

Во вторник, 11 ноября, украинские "Силы обороны Юга" сообщили об отступлении из пяти населенных пунктов области. Главком ВСУ Александр Сырский пока говорит только о трех населенных пунктах, жалуясь на туман, который якобы позволил россиянам их взять. Суммируя отчеты украинских военачальников о причинах продвижения россиян, вообще можно прийти к выводу, что силы природы (мороз, дождь, "зеленка", жара) всегда ни их стороне.Однако украинский военный корреспондент Богдан Мирошников пишет, что именно под Гуляйполем ВСУ потеряли значительно больше населенных пунктов за последние дни. "Спикеры что-то там констатируют, пан Главком признает только три населенных пункта, которые были утрачены (на самом деле — больше)", - жалуется Мирошников.В тот же день 11 ноября украинские СМИ сообщили, что в 10 километрах от областного центра, в селе Малокатериновка объявили принудительную эвакуацию семей с детьми, а это говорит о том, что скоро фронт приблизиться и к городу. При таком развитии событий украинские СМИ прогнозируют ухудшение ситуации с водой и электричеством, увеличение количества внутренних беженцев. В связи с этим цена на аренду квартир в Запорожье упала и является сейчас одной из наиболее низких среди областных центров – около 5000 гривен за "однушку".Света в городе нет по 16 часов. Только в минувшие выходные графики отключений света меняли по десять раз в день, чтобы не допустить полного блэкаута. Кроме того, местная администрация приняла на этой неделе решение всю критическую инфраструктуру и административные здания полностью перевести на генераторы, поставленные ЮНИСЕФ, Данией и Норвегией.Украинский политолог Андрей Золотарев сравнивает прорыв российских войск в Запорожской области с обходом линии Мажино во Франции во время Второй мировой войны. Он предрекает потерю Гуляйполя и дальнейшее продвижение российских войск, поскольку там "тоже ровная как стол местность" практически без населенных пунктов.Золотарев советует запорожцам заранее подумать о переселении в другие регионы, хотя не думает, что россияне будут крупный город штурмовать в лоб. "Понятно, что Запорожье, учитывая, что это очень большой город, никто штурмовать, как Бахмут, не будет. Вероятно, будут пытаться обойти, охватить. Чем это грозит для населения? Запорожцам стоит подумать о релокации в более безопасное и спокойное место", - советует политолог.Военный и эксперт и генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказывает, что под Запорожье россияне якобы перебросили дополнительные подразделения с Сумского направления.Как пишет из СИЗО нардеп Александр Дубинский, если в Запорожской области будет утеряно Гуляйполе, это приведет к общему увеличению логистического плеча ВСУ и усложнит оборону Запорожья.Скандальная нардеп Марьяна Безуглая паникует: "Русские отвлекли в Покровске, а наступают на Запорожье". Неонацист и военкор Станислав Бунятов утверждает, что Запорожское направление в 2026 году ожидает обвал на правом фланге, подобный тому, что случился в Донбассе после падения Авдеевки и Очеретино. "Если не отреагировать на эту ситуацию как это было на Сумщине, всё может закончиться трагично" - предрекает Бунятов.На этом фоне в городских пабликах растут тревожные настроения: жители стараются искать пути эвакуации и договариваться со знакомыми в других регионах, так как понимают, что украинское государство не предоставит им жилья.Под шумок российского наступления в регионе украинские военные под Запорожьем используют любые возможности для мародерства. Только на этой неделе, по сообщениям полиции, были задержаны трое военнослужащих, которым за короткое время удалось присвоить и продать гуманитарных грузов на 8 миллионов гривен. Грузы поставляли западные благотворительные фонды и организации для помощи ВСУ. В состав партий "гуманитарки", как сообщается, входили медицинские турникеты, "буржуйки", продукты питания, термобелье и дроны. Всё, что жертвовали сердобольные западные фонды, прямиком направлялось в сети розничной торговли. Хотя перед этим получатели помощи записывали видео в военной форме с благодарностями западным фондам.Это, конечно, мелочи по сравнению с коррупцией и воровством западной помощи, которую сейчас НАБУ вскрывает в окружении Зеленского. Но на Украине каждый ворует западную помощь по мере своих возможностей и положению в "рабовладельческой иерархии". В случае с Запорожьем, где с 2022 года не прекращаются коррупционные скандалы, большинство фактов пока сложно вскрыть из-за режима прифронтовой секретности. И чем ближе фронт к городу Запорожье, тем легче там воровать – всё равно спишут, как "уничтоженное русскими".

