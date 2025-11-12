"Гонор, помноженный на романтизм": Кочетков о том, почему Польша сменила риторику в отношении России - 12.11.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251112/gonor-pomnozhennyy-na-romantizm-kochetkov-o-tom-pochemu-polsha-smenila-ritoriku-v-otnoshenii-rossii-1071423499.html
Политика Варшавы в отношении Москвы претерпевает изменения из-за пробудившейся у польского общества генетической памяти. Постепенно они стали понимать, что с русскими "не все так просто". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, координатор движения "Русский Союз", военный волонтер Алексей Кочетков
2025-11-12T04:10
2025-11-12T04:10
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1f/1048371600_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_a310e6e8a280501dcd03f088b697c250.jpg
Эксперт, комментируя изменение настроений в Польше, дал емкую характеристику национальному характеру. "Поляки никогда здравомыслием не отличались. Их национальная черта – гонор, помноженный на романтизм, из-за которого Польша несколько раз за последние 200-300 лет исчезала с политической карты мира", — констатировал Кочетков.Он пояснил, что вызвало столь резкие перемены. По его словам, в 2022-2023 году в Польше тоже ощущался "разгул безнаказанности и уверенности в себе", но сейчас эти настроения изменились. Отвечая на вопрос о планах размещения французского ядерного оружия в Польше, он отметил, что простые поляки против такого шага. "Им понятно, что если вы размещаете ядерное оружие вдоль границ с ведущей ядерной державой, то трудно рассчитывать, что вы не сгорите в случае ответного удара", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Кочетков: Если Россия не взорвет бомбу на Новой Земле, НАТО может пойти на блокаду Калининграда" на сайте Украина.ру.О том, как испытания "Буревестника" разрушают стратегические замыслы НАТО — в материале Анны Черкасовой "Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251111/armen-oganesyan-tramp-vedet-sebya-neposledovatelno-potomu-chto-podverzhen-davleniyu-soyuznikov-po-nato-1071396202.html
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1f/1048371600_12:0:1789:1333_1920x0_80_0_0_da126865a4fd13d41239429cdeb2e392.jpg
"Гонор, помноженный на романтизм": Кочетков о том, почему Польша сменила риторику в отношении России

04:10 12.11.2025
 
© flickr.com / Ministerstwo Obrony Narodowej
- РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© flickr.com / Ministerstwo Obrony Narodowej
Политика Варшавы в отношении Москвы претерпевает изменения из-за пробудившейся у польского общества генетической памяти. Постепенно они стали понимать, что с русскими "не все так просто". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, координатор движения "Русский Союз", военный волонтер Алексей Кочетков
Эксперт, комментируя изменение настроений в Польше, дал емкую характеристику национальному характеру. "Поляки никогда здравомыслием не отличались. Их национальная черта – гонор, помноженный на романтизм, из-за которого Польша несколько раз за последние 200-300 лет исчезала с политической карты мира", — констатировал Кочетков.
Он пояснил, что вызвало столь резкие перемены. По его словам, в 2022-2023 году в Польше тоже ощущался "разгул безнаказанности и уверенности в себе", но сейчас эти настроения изменились.
"На это очень сильно повлияли цинковые ящики, которые приехали из Украины. И у них генетическая память стала просыпаться. "Оказывается, с этими русскими не все так просто"", — заявил Кочетков.
Отвечая на вопрос о планах размещения французского ядерного оружия в Польше, он отметил, что простые поляки против такого шага. "Им понятно, что если вы размещаете ядерное оружие вдоль границ с ведущей ядерной державой, то трудно рассчитывать, что вы не сгорите в случае ответного удара", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Кочетков: Если Россия не взорвет бомбу на Новой Земле, НАТО может пойти на блокаду Калининграда" на сайте Украина.ру.
О том, как испытания "Буревестника" разрушают стратегические замыслы НАТО — в материале Анны Черкасовой "Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России" на сайте Украина.ру.
Армен Оганесян - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Вчера, 11:21
Армен Оганесян: Введение в Нью-Йорк Нацгвардии может привести к началу гражданской войны в СШАЕсли цель США ослабить Европу, то они должны быть заинтересованы в том, чтобы Европа сточилась об Украину и об Россию, тем самым серьезно ослабев как старый континент. Но я бы не сказал, что Трамп сильно в этом заинтересован. Он человек бизнеса. Он взвешивает. "А, может быть, сделка с Россией мне принесет больше пользы?".
