"Гонор, помноженный на романтизм": Кочетков о том, почему Польша сменила риторику в отношении России
Политика Варшавы в отношении Москвы претерпевает изменения из-за пробудившейся у польского общества генетической памяти. Постепенно они стали понимать, что с русскими "не все так просто". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, координатор движения "Русский Союз", военный волонтер Алексей Кочетков
Эксперт, комментируя изменение настроений в Польше, дал емкую характеристику национальному характеру. "Поляки никогда здравомыслием не отличались. Их национальная черта – гонор, помноженный на романтизм, из-за которого Польша несколько раз за последние 200-300 лет исчезала с политической карты мира", — констатировал Кочетков.
Он пояснил, что вызвало столь резкие перемены. По его словам, в 2022-2023 году в Польше тоже ощущался "разгул безнаказанности и уверенности в себе", но сейчас эти настроения изменились.
"На это очень сильно повлияли цинковые ящики, которые приехали из Украины. И у них генетическая память стала просыпаться. "Оказывается, с этими русскими не все так просто"", — заявил Кочетков.
Отвечая на вопрос о планах размещения французского ядерного оружия в Польше, он отметил, что простые поляки против такого шага. "Им понятно, что если вы размещаете ядерное оружие вдоль границ с ведущей ядерной державой, то трудно рассчитывать, что вы не сгорите в случае ответного удара", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Кочетков: Если Россия не взорвет бомбу на Новой Земле, НАТО может пойти на блокаду Калининграда" на сайте Украина.ру.
