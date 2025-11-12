https://ukraina.ru/20251112/gonor-pomnozhennyy-na-romantizm-kochetkov-o-tom-pochemu-polsha-smenila-ritoriku-v-otnoshenii-rossii-1071423499.html

"Гонор, помноженный на романтизм": Кочетков о том, почему Польша сменила риторику в отношении России

"Гонор, помноженный на романтизм": Кочетков о том, почему Польша сменила риторику в отношении России - 12.11.2025 Украина.ру

"Гонор, помноженный на романтизм": Кочетков о том, почему Польша сменила риторику в отношении России

Политика Варшавы в отношении Москвы претерпевает изменения из-за пробудившейся у польского общества генетической памяти. Постепенно они стали понимать, что с русскими "не все так просто". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, координатор движения "Русский Союз", военный волонтер Алексей Кочетков

2025-11-12T04:10

2025-11-12T04:10

2025-11-12T04:10

новости

польша

россия

варшава

украина.ру

алексей кочетков

нато

поляки

ядерное

ядерное оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1f/1048371600_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_a310e6e8a280501dcd03f088b697c250.jpg

Эксперт, комментируя изменение настроений в Польше, дал емкую характеристику национальному характеру. "Поляки никогда здравомыслием не отличались. Их национальная черта – гонор, помноженный на романтизм, из-за которого Польша несколько раз за последние 200-300 лет исчезала с политической карты мира", — констатировал Кочетков.Он пояснил, что вызвало столь резкие перемены. По его словам, в 2022-2023 году в Польше тоже ощущался "разгул безнаказанности и уверенности в себе", но сейчас эти настроения изменились. Отвечая на вопрос о планах размещения французского ядерного оружия в Польше, он отметил, что простые поляки против такого шага. "Им понятно, что если вы размещаете ядерное оружие вдоль границ с ведущей ядерной державой, то трудно рассчитывать, что вы не сгорите в случае ответного удара", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Кочетков: Если Россия не взорвет бомбу на Новой Земле, НАТО может пойти на блокаду Калининграда" на сайте Украина.ру.О том, как испытания "Буревестника" разрушают стратегические замыслы НАТО — в материале Анны Черкасовой "Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251111/armen-oganesyan-tramp-vedet-sebya-neposledovatelno-potomu-chto-podverzhen-davleniyu-soyuznikov-po-nato-1071396202.html

польша

россия

варшава

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, россия, варшава, украина.ру, алексей кочетков, нато, поляки, ядерное, ядерное оружие, сво, спецоперация, главные новости, эксперты, аналитики, аналитика, украина аналитика