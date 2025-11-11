Рубежи обороны прорваны: Онуфриенко раскрыл, как ВС РФ выдавливают остатки ВСУ из Волчанска
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Украинская армия стремительно теряет контроль над ключевыми населенными пунктами, а ее подготовленные оборонительные рубежи прорываются российскими войсками с нескольких направлений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
По словам эксперта, до конца года бои будут идти уже за пределами Покровской (Красноармейской) агломерации и Волчанска. Он констатировал, что подготовленные рубежи обороны, за которые ВСУ держались полтора года, сейчас прорваны.
"Наши обошли их с востока и с запада, причем по городской застройке. И после того, как мы преодолели реку Волчья, противник просто отошел", — отметил Онуфриенко.
Он подчеркнул, что сейчас ВСУ находятся лишь на южных окраинах Волчанска. Аналитик связал это с катастрофическим сокращением личного состава.
"Учитывая, что общая численность личного состава киевского режима сокращается каждый месяц на 15-20 тысяч человек, а пополнение в 25 тысяч идет за счет насильственной мобилизации, удерживать позиции в трех этих городах, а также в Северске и в Константиновке, для ВСУ просто нереально", — заявил эксперт.
Таким образом, по его оценке, Покровск и Волчанск противник точно оставит. "Да, ставка на дроны осложняет нам жизнь, но у нас с ними в этом отношении паритет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: Когда начнется решающая битва за Донбасс, Россия ударит по шести мостам через Днепр" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации в Донбассе — в интервью Алексея Самойлова: США перешли к ядерному шантажу, но Россия опередила их в развитии средств доставки на сайте Украина.ру.
Вчера, 05:30Волчанск на грани, бойцы подняли флаг России: Алехин рассказал о выходе ВС РФ к ключевым дорогамРоссийские штурмовые группы в Волчанске вышли к ключевым перекресткам и взяли под огневой контроль дороги, гарнизон ВСУ остался с минимальными путями снабжения через Белый Колодезь и Волчанские Хутора. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Подписывайся на