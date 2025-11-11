Рубежи обороны прорваны: Онуфриенко раскрыл, как ВС РФ выдавливают остатки ВСУ из Волчанска - 11.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251111/rubezhi-oborony-prorvany-onufrienko-raskryl-kak-vs-rf-vydavlivayut-ostatki-vsu-iz-volchanska-1071372306.html
Рубежи обороны прорваны: Онуфриенко раскрыл, как ВС РФ выдавливают остатки ВСУ из Волчанска
Рубежи обороны прорваны: Онуфриенко раскрыл, как ВС РФ выдавливают остатки ВСУ из Волчанска - 11.11.2025 Украина.ру
Рубежи обороны прорваны: Онуфриенко раскрыл, как ВС РФ выдавливают остатки ВСУ из Волчанска
Украинская армия стремительно теряет контроль над ключевыми населенными пунктами, а ее подготовленные оборонительные рубежи прорываются российскими войсками с нескольких направлений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2025-11-11T06:00
2025-11-11T06:00
новости
россия
волчанск
донбасс
михаил онуфриенко
алексей самойлов
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0c/1052003966_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_0a3e977ebe5c2afff845eb8d409d9ef5.jpg
По словам эксперта, до конца года бои будут идти уже за пределами Покровской (Красноармейской) агломерации и Волчанска. Он констатировал, что подготовленные рубежи обороны, за которые ВСУ держались полтора года, сейчас прорваны. Он подчеркнул, что сейчас ВСУ находятся лишь на южных окраинах Волчанска. Аналитик связал это с катастрофическим сокращением личного состава. "Учитывая, что общая численность личного состава киевского режима сокращается каждый месяц на 15-20 тысяч человек, а пополнение в 25 тысяч идет за счет насильственной мобилизации, удерживать позиции в трех этих городах, а также в Северске и в Константиновке, для ВСУ просто нереально", — заявил эксперт.Таким образом, по его оценке, Покровск и Волчанск противник точно оставит. "Да, ставка на дроны осложняет нам жизнь, но у нас с ними в этом отношении паритет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: Когда начнется решающая битва за Донбасс, Россия ударит по шести мостам через Днепр" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в Донбассе — в интервью Алексея Самойлова: США перешли к ядерному шантажу, но Россия опередила их в развитии средств доставки на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251110/volchansk-na-grani-boytsy-podnyali-flag-rossii-alekhin-rasskazal-o-vykhode-vs-rf-k-klyuchevym-dorogam-1071336524.html
россия
волчанск
донбасс
покровск/красноармейск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0c/1052003966_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c72df1c86092d60b3735452783b297cb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, волчанск, донбасс, михаил онуфриенко, алексей самойлов, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, спецоперация, покровск/красноармейск, военный эксперт, война на украине
Новости, Россия, Волчанск, Донбасс, Михаил Онуфриенко, Алексей Самойлов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО, Спецоперация, Покровск/Красноармейск, военный эксперт, война на Украине

Рубежи обороны прорваны: Онуфриенко раскрыл, как ВС РФ выдавливают остатки ВСУ из Волчанска

06:00 11.11.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Контрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украинская армия стремительно теряет контроль над ключевыми населенными пунктами, а ее подготовленные оборонительные рубежи прорываются российскими войсками с нескольких направлений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
По словам эксперта, до конца года бои будут идти уже за пределами Покровской (Красноармейской) агломерации и Волчанска. Он констатировал, что подготовленные рубежи обороны, за которые ВСУ держались полтора года, сейчас прорваны.
"Наши обошли их с востока и с запада, причем по городской застройке. И после того, как мы преодолели реку Волчья, противник просто отошел", — отметил Онуфриенко.
Он подчеркнул, что сейчас ВСУ находятся лишь на южных окраинах Волчанска. Аналитик связал это с катастрофическим сокращением личного состава.
"Учитывая, что общая численность личного состава киевского режима сокращается каждый месяц на 15-20 тысяч человек, а пополнение в 25 тысяч идет за счет насильственной мобилизации, удерживать позиции в трех этих городах, а также в Северске и в Константиновке, для ВСУ просто нереально", — заявил эксперт.
Таким образом, по его оценке, Покровск и Волчанск противник точно оставит. "Да, ставка на дроны осложняет нам жизнь, но у нас с ними в этом отношении паритет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: Когда начнется решающая битва за Донбасс, Россия ударит по шести мостам через Днепр" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации в Донбассе — в интервью Алексея Самойлова: США перешли к ядерному шантажу, но Россия опередила их в развитии средств доставки на сайте Украина.ру.
Военнослужащие батальонной тактической группы (БТГР) Каштана спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Вчера, 05:30
Волчанск на грани, бойцы подняли флаг России: Алехин рассказал о выходе ВС РФ к ключевым дорогамРоссийские штурмовые группы в Волчанске вышли к ключевым перекресткам и взяли под огневой контроль дороги, гарнизон ВСУ остался с минимальными путями снабжения через Белый Колодезь и Волчанские Хутора. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияВолчанскДонбассМихаил ОнуфриенкоАлексей СамойловВооруженные силы УкраиныУкраина.руСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВОСпецоперацияПокровск/Красноармейсквоенный экспертвойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Рубежи обороны прорваны: Онуфриенко раскрыл, как ВС РФ выдавливают остатки ВСУ из Волчанска
05:50Умер "нобелевский расист". Что он говорил про другие народы мира?
05:50"Врага надо бить насмерть": военный эксперт о готовности России к масштабному наступлению
05:40Пил водку с Лукашенко и работал с Келлогом: кого Трамп назначит спецпосланником США в Белоруссии
05:40"Бои будут долгими и тяжелыми": эксперт о штурме самого мощного укрепрайона ВСУ в Купянске
05:36"Дружбаны царя проворовались". Но это - не борьба с коррупцией на Украине, а рычаг давления на Зеленского
05:26Точка невозврата уже пройдена. Эксперты и политики о развале армии и ответственности Зеленского
05:20"Цинковые ящики с Украины": эксперт раскрыл, как у поляков просыпается "генетическая память"
05:10"10 тысяч солдат в мешке": Онуфриенко о перспективах наступления на Славянск и Краматорск
05:00Трампу надо боятся не "Буревестника", а демократов, которые могут прийти к власти — эксперт
04:50Кочетков: После заявлений Трампа про "бумажного тигра" одного "Буревестника" будет недостаточно
04:40Три конфликта не потянет: эксперт оценил угрозы Трампа в отношении Нигерии и Венесуэлы
04:30Охота за тепловозами или удары по мостам? Эксперт про эффективное уничтожение логистики ВСУ
04:20"Эффективность дронов ВСУ падает на порядок": Онуфриенко о преимуществах глубоких прорывов
04:16"Ах Одесса...". Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:10"Совместная игра": Дмитрий Бабич о неочевидных целях ядерного диалога Москвы и Вашингтона
04:00Россия согласилась сыграть с Трампом, чтобы напомнить Западу о своей силе — эксперт
03:33Атака БПЛА на Саратовскую область и закрытые аэропорты. Дополненная сводка угроз по регионам России
03:11Премьер-министр Словакии оценил продолжительность войны на Украине
02:51"Теперь платят нам": Трамп заявил о прекращении финансирования Украины
Лента новостейМолния