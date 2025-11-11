https://ukraina.ru/20251111/rubezhi-oborony-prorvany-onufrienko-raskryl-kak-vs-rf-vydavlivayut-ostatki-vsu-iz-volchanska-1071372306.html

Рубежи обороны прорваны: Онуфриенко раскрыл, как ВС РФ выдавливают остатки ВСУ из Волчанска

Украинская армия стремительно теряет контроль над ключевыми населенными пунктами, а ее подготовленные оборонительные рубежи прорываются российскими войсками с нескольких направлений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

По словам эксперта, до конца года бои будут идти уже за пределами Покровской (Красноармейской) агломерации и Волчанска. Он констатировал, что подготовленные рубежи обороны, за которые ВСУ держались полтора года, сейчас прорваны. Он подчеркнул, что сейчас ВСУ находятся лишь на южных окраинах Волчанска. Аналитик связал это с катастрофическим сокращением личного состава. "Учитывая, что общая численность личного состава киевского режима сокращается каждый месяц на 15-20 тысяч человек, а пополнение в 25 тысяч идет за счет насильственной мобилизации, удерживать позиции в трех этих городах, а также в Северске и в Константиновке, для ВСУ просто нереально", — заявил эксперт.Таким образом, по его оценке, Покровск и Волчанск противник точно оставит. "Да, ставка на дроны осложняет нам жизнь, но у нас с ними в этом отношении паритет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: Когда начнется решающая битва за Донбасс, Россия ударит по шести мостам через Днепр" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в Донбассе — в интервью Алексея Самойлова: США перешли к ядерному шантажу, но Россия опередила их в развитии средств доставки на сайте Украина.ру.

