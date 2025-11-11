Россия согласилась сыграть с Трампом, чтобы напомнить Западу о своей силе — эксперт - 11.11.2025 Украина.ру
Россия согласилась сыграть с Трампом, чтобы напомнить Западу о своей силе — эксперт
Россия согласилась сыграть с Трампом, чтобы напомнить Западу о своей силе — эксперт
Россия согласилась сыграть с Трампом, чтобы напомнить Западу о своей силе — эксперт
Решительный ответ России на заявления президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях может быть направлен на демонстрацию силы и отрезвление европейских политиков, усомнившихся в готовности Москвы идти до конца. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель редактора международного отдела "Комсомольской правды" Дмитрий Бабич
2025-11-11T04:00
2025-11-11T04:00
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071354675_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_e59afc969370999f66f418fe1d3f642b.jpg
Заявления России о готовности к испытаниям эксперт рассматривает как стратегический ход. "Тогда заявления Трампа — это своеобразный пас России. Мы получаем возможность продемонстрировать наш ядерный арсенал тем западным политикам, кто сомневается в способности России дать сокрушающий ответ в случае вооруженного конфликта с Европой", — заявил Бабич.Он предположил, что в Европе могли сделать неверные выводы. "Видя, что Россия воюет традиционными средствами на Украине, в Европе, видимо, решили, что на совсем резкие шаги российская сторона не решится", — отметил эксперт.При этом ядерные испытания, по его словам, являются эффективным инструментом демонстрации мощи. "Ядерные испытания, это способ, никого не убивая, не нанося непоправимого вреда окружающей среде, имуществу, показать силу. Вполне возможно, что Россия согласилась сыграть в эту игру с Трампом", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Бабич: Трамп предложил России игру, которая даст ему козырь на выборах и напугает Европу" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Роман Шкурлатов: Над Западом навис Дамоклов меч, но Трамп продолжает бряцать ядерной дубинкой" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251109/nasha-triada-nagotove-litovkin-o-voyne-rossii-s-nato-i-vyzhidanii-yadernogo-shaga-ot-ssha-1071332338.html
Россия согласилась сыграть с Трампом, чтобы напомнить Западу о своей силе — эксперт

04:00 11.11.2025
 
© Фото : пресс-служба губернатора Калифорнии
- РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Калифорнии
Решительный ответ России на заявления президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях может быть направлен на демонстрацию силы и отрезвление европейских политиков, усомнившихся в готовности Москвы идти до конца. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель редактора международного отдела "Комсомольской правды" Дмитрий Бабич
Заявления России о готовности к испытаниям эксперт рассматривает как стратегический ход. "Тогда заявления Трампа — это своеобразный пас России. Мы получаем возможность продемонстрировать наш ядерный арсенал тем западным политикам, кто сомневается в способности России дать сокрушающий ответ в случае вооруженного конфликта с Европой", — заявил Бабич.
Он предположил, что в Европе могли сделать неверные выводы. "Видя, что Россия воюет традиционными средствами на Украине, в Европе, видимо, решили, что на совсем резкие шаги российская сторона не решится", — отметил эксперт.
При этом ядерные испытания, по его словам, являются эффективным инструментом демонстрации мощи. "Ядерные испытания, это способ, никого не убивая, не нанося непоправимого вреда окружающей среде, имуществу, показать силу. Вполне возможно, что Россия согласилась сыграть в эту игру с Трампом", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Бабич: Трамп предложил России игру, которая даст ему козырь на выборах и напугает Европу" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Роман Шкурлатов: Над Западом навис Дамоклов меч, но Трамп продолжает бряцать ядерной дубинкой" на сайте Украина.ру.
