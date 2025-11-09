"Никто не станет вкладывать средства": Вайнер о последствиях при конфискации активов России
Перспектива изъятия замороженных активов России встречает решительное сопротивление со стороны ключевых стран ЕС, опасающихся катастрофических последствий для своей экономики и репутации. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер
Политолог перечислил причины, по которым Бельгия, где находится значительная часть активов, выступает против их конфискации.
"Во-первых, Бельгии это крайне невыгодно. Во-вторых, если произойдет изъятие, это плохо отразится на репутации банковского мира Евросоюза. Никто больше не станет вкладывать средства в европейские банки", — заявил эксперт.
Третьей причиной американист назвал позицию Германии, которая также имеет свои экономические интересы в России. "В-третьих, немцы, у которых около 100 миллиардов евро инвестиций и недвижимости в Российской Федерации, тоже не хотят потерять активы", — пояснил Вайнер.
Таким образом, внутри ЕС существует серьезная оппозиция подобным планам. "То есть Германия и Бельгия категорически против использования замороженных российских активов, а это не самые последние страны Евросоюза", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Грег Вайнер: После уступок Си Трамп более склонен к договоренностям с Россией по Украине" на сайте Украина.ру.
О том, насколько ослабит воинственность Запада разгром Украины — в материале "Ростислав Ищенко: После разгрома Украины Запад мобилизует все ресурсы для противостояния с Россией".
4 ноября, 19:30Европа в истерике: МВФ шантажирует ЕС российскими активами для спасения киевского режимаМеждународный валютный фонд перешёл к откровенному шантажу, поставив ультиматум Европейскому союзу: либо Брюссель обеспечивает конфискацию российских суверенных активов, либо Киев останется без очередного транша. Об этом 4 ноября пишет издание Politico
Подписывайся на