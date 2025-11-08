"Война стучится в каждую украинскую дверь": Килинкаров про опасный вызов для киевского режима
Удары по энергосистеме представляют для киевского режима гораздо большую угрозу, чем военные поражения, поскольку радикально меняют настроения в обществе, заставляя людей ощутить войну на себе. Об этом в беседе с журналистами издания Украина.ру рассказал экс-депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров
"Конечно, больше страдают простые люди. Но и для киевского режима это огромный вызов", — заявил Килинкаров, комментируя удары по энергетике. Он пояснил, что Зеленского мало беспокоят потери в 5-25 тысяч солдат, но ситуация в тылу крайне опасна.
"Все эти три года СВО основная часть Украины наблюдала за происходящим из теплых квартир. Они могли рассуждать, нужно ли Украине воевать... потому что они и их близкие были непричастны к этому, то сейчас война стучится в каждую украинскую дверь", — констатировал эксперт.
По его словам, отсутствие тепла и света оказывает сильное воздействие. "И когда ты сидишь в холодной квартире без света, это приводит в чувство даже отпетого националиста. Киевскому режиму надо что-то с этим делать, а что делать, они не понимают", — подчеркнул Килинкаров.
Он также обратил внимание на качественное изменение ударов. "Все эти три года СВО армия России наносила удары в основном по линии транспортировки электроэнергии, а сейчас удары наносятся по самой генерации. Уничтоженный машинный зал требует серьезных финансово-технических ресурсов и долгого времени, чтобы его восстановить", — резюмировал собеседник издания.
