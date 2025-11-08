https://ukraina.ru/20251108/voyna-stuchitsya-v-kazhduyu-ukrainskuyu-dver-kilinkarov-pro-opasnyy-vyzov-dlya-kievskogo-rezhima-1071191133.html

"Война стучится в каждую украинскую дверь": Килинкаров про опасный вызов для киевского режима

Удары по энергосистеме представляют для киевского режима гораздо большую угрозу, чем военные поражения, поскольку радикально меняют настроения в обществе, заставляя людей ощутить войну на себе. Об этом в беседе с журналистами издания Украина.ру рассказал экс-депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1f/1050628007_0:0:2854:1606_1920x0_80_0_0_8f697b7eb3298580cd853ec49c5766ea.jpg

"Конечно, больше страдают простые люди. Но и для киевского режима это огромный вызов", — заявил Килинкаров, комментируя удары по энергетике. Он пояснил, что Зеленского мало беспокоят потери в 5-25 тысяч солдат, но ситуация в тылу крайне опасна.По его словам, отсутствие тепла и света оказывает сильное воздействие. "И когда ты сидишь в холодной квартире без света, это приводит в чувство даже отпетого националиста. Киевскому режиму надо что-то с этим делать, а что делать, они не понимают", — подчеркнул Килинкаров.Он также обратил внимание на качественное изменение ударов. "Все эти три года СВО армия России наносила удары в основном по линии транспортировки электроэнергии, а сейчас удары наносятся по самой генерации. Уничтоженный машинный зал требует серьезных финансово-технических ресурсов и долгого времени, чтобы его восстановить", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Романа Гнатюка и Кирилла Курбатова "Спиридон Килинкаров: Украине грозит катастрофой не потеря Покровска и Купянска, а удары по ее энергетике" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Военный эксперт Алексей Самойлов: ВС РФ обходят ВСУ в Волчанске и формируют котел вокруг Красноармейска" на сайте Украина.ру.

