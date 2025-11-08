"Война стучится в каждую украинскую дверь": Килинкаров про опасный вызов для киевского режима - 08.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251108/voyna-stuchitsya-v-kazhduyu-ukrainskuyu-dver-kilinkarov-pro-opasnyy-vyzov-dlya-kievskogo-rezhima-1071191133.html
"Война стучится в каждую украинскую дверь": Килинкаров про опасный вызов для киевского режима
"Война стучится в каждую украинскую дверь": Килинкаров про опасный вызов для киевского режима - 08.11.2025 Украина.ру
"Война стучится в каждую украинскую дверь": Килинкаров про опасный вызов для киевского режима
Удары по энергосистеме представляют для киевского режима гораздо большую угрозу, чем военные поражения, поскольку радикально меняют настроения в обществе, заставляя людей ощутить войну на себе. Об этом в беседе с журналистами издания Украина.ру рассказал экс-депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров
2025-11-08T05:00
2025-11-08T05:00
новости
украина
россия
волчанск
спиридон килинкаров
украина.ру
вооруженные силы украины
владимир зеленский
энергетика
ракетные удары по украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1f/1050628007_0:0:2854:1606_1920x0_80_0_0_8f697b7eb3298580cd853ec49c5766ea.jpg
"Конечно, больше страдают простые люди. Но и для киевского режима это огромный вызов", — заявил Килинкаров, комментируя удары по энергетике. Он пояснил, что Зеленского мало беспокоят потери в 5-25 тысяч солдат, но ситуация в тылу крайне опасна.По его словам, отсутствие тепла и света оказывает сильное воздействие. "И когда ты сидишь в холодной квартире без света, это приводит в чувство даже отпетого националиста. Киевскому режиму надо что-то с этим делать, а что делать, они не понимают", — подчеркнул Килинкаров.Он также обратил внимание на качественное изменение ударов. "Все эти три года СВО армия России наносила удары в основном по линии транспортировки электроэнергии, а сейчас удары наносятся по самой генерации. Уничтоженный машинный зал требует серьезных финансово-технических ресурсов и долгого времени, чтобы его восстановить", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Романа Гнатюка и Кирилла Курбатова "Спиридон Килинкаров: Украине грозит катастрофой не потеря Покровска и Купянска, а удары по ее энергетике" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Военный эксперт Алексей Самойлов: ВС РФ обходят ВСУ в Волчанске и формируют котел вокруг Красноармейска" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251106/rossiyskiy-boets-s-pozyvnym-katod-o-rebe-i-ukhischreniyakh-protivnika-1071190443.html
украина
россия
волчанск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1f/1050628007_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_db055b386f351a83bc5c4e3fc8b32a64.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, волчанск, спиридон килинкаров, украина.ру, вооруженные силы украины, владимир зеленский, энергетика, ракетные удары по украине, ракетный удар, киевский режим, сво, дзен новости сво, новости сво россия, новости сво
Новости, Украина, Россия, Волчанск, Спиридон Килинкаров, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, энергетика, ракетные удары по Украине, ракетный удар, киевский режим, СВО, дзен новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО

"Война стучится в каждую украинскую дверь": Килинкаров про опасный вызов для киевского режима

05:00 08.11.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУкраина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии
Украина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Удары по энергосистеме представляют для киевского режима гораздо большую угрозу, чем военные поражения, поскольку радикально меняют настроения в обществе, заставляя людей ощутить войну на себе. Об этом в беседе с журналистами издания Украина.ру рассказал экс-депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров
"Конечно, больше страдают простые люди. Но и для киевского режима это огромный вызов", — заявил Килинкаров, комментируя удары по энергетике. Он пояснил, что Зеленского мало беспокоят потери в 5-25 тысяч солдат, но ситуация в тылу крайне опасна.
"Все эти три года СВО основная часть Украины наблюдала за происходящим из теплых квартир. Они могли рассуждать, нужно ли Украине воевать... потому что они и их близкие были непричастны к этому, то сейчас война стучится в каждую украинскую дверь", — констатировал эксперт.
По его словам, отсутствие тепла и света оказывает сильное воздействие. "И когда ты сидишь в холодной квартире без света, это приводит в чувство даже отпетого националиста. Киевскому режиму надо что-то с этим делать, а что делать, они не понимают", — подчеркнул Килинкаров.
Он также обратил внимание на качественное изменение ударов. "Все эти три года СВО армия России наносила удары в основном по линии транспортировки электроэнергии, а сейчас удары наносятся по самой генерации. Уничтоженный машинный зал требует серьезных финансово-технических ресурсов и долгого времени, чтобы его восстановить", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Романа Гнатюка и Кирилла Курбатова "Спиридон Килинкаров: Украине грозит катастрофой не потеря Покровска и Купянска, а удары по ее энергетике" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Военный эксперт Алексей Самойлов: ВС РФ обходят ВСУ в Волчанске и формируют котел вокруг Красноармейска" на сайте Украина.ру.
6 ноября, 14:08
Российский боец с позывным "Катод" о РЭБе и ухищрениях противника
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияВолчанскСпиридон КилинкаровУкраина.руВооруженные силы УкраиныВладимир Зеленскийэнергетикаракетные удары по Украинеракетный ударкиевский режимСВОдзен новости СВОновости СВО Россияновости СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:50Килл-зона под Волчанском: Самойлов рассказал, как ВС РФ режут на части группировку ВСУ
05:40Два котла для Сырского. Килинкаров о том, станет ли главком ВСУ "козлом отпущения" для Зеленского
05:20"Сидеть в холодной квартире без света — это приведет в чувство даже отпетого националиста" — эксперт
05:00"Война стучится в каждую украинскую дверь": Килинкаров про опасный вызов для киевского режима
04:40Александр Казаков: Встреча на Аляске стала проблемой для Трампа, а не для России
04:20Трамп назвал основную причину продолжения конфликта на Украине
04:20Логика конфликта: Ищенко о том, как Украина пыталась организовать свою безопасность за счет России
04:00Жаркая "ракетная" ночь. Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:00Сигнал для Трампа: Казаков объяснил смысл денонсации соглашения с США об утилизации плутония
03:00Орбан подтвердил проведение саммита Россия-США в Будапеште
02:41Зеленский нашёл "виновного" в провале обеспечения энергетической безопасности
02:18Санкции сняты, США участвуют: Венгрия "потеснила" Росатом в проекте АЭС "Пакш" и закупит американский СПГ
01:38Успехи на Покровском направлении, "лазеры" для ВСУ и страсти вокруг Джоли. Итоги 7 ноября "одной строкой"
01:04Воздушная тревога объявлена по всей Украине: "Кинжалы" и "Калибры" бьют по целям
00:39Сумское направление, Красноармейск и Димитров. Сводка за 7 ноября от канала "Рядовой на передовой"
00:17Угроза украинских БПЛА, работа ПВО и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
23:45Отчаяние по-украински: блогер спас отца от мобилизации, спрятав в багажнике автомобиля
23:37Стратегический удар: Украина стоит перед потерей последнего завода ракетного топлива
23:32Маргиналы с нацистской символикой стали символом современной украинской армии
23:19ВСУ сдают Покровск
Лента новостейМолния