Сигнал для Трампа: Казаков объяснил смысл денонсации соглашения с США об утилизации плутония

Сигнал для Трампа: Казаков объяснил смысл денонсации соглашения с США об утилизации плутония

Решение России о денонсации соглашения с США об утилизации плутония является сигналом, который нужно уметь правильно читать, причем основным адресатом этого послания выступают американцы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония, не являющегося более необходимым для целей обороны.\По словам Казакова, денонсация соглашения вовсе не означает, что прошла эпоха ядерного доверия. "Это просто сигнал. Политика – это когда все друг другу посылают сигналы. Иногда сигналы бывают многовекторные. Посылают кому-то, но слышат их все", — указал политолог.По мнению аналитика, денонсация соглашения с США — часть сложной сигнальной системы, которую просто надо уметь читать. "Кто адресат этого сигнала? Понятно, что США", — указал Казаков.Он напомнил, чем перед этим закончилась встреча в Анкоридже. "Встреча на Аляске формально закончилось ничем. Никаких решений не приняли, ничего не подписывали, даже на вопросы журналистов не отвечали", — указал эксперт.По мнению Казакова, это стало проблемой для Америки, а не для России. "Мы прекрасно понимаем, что Путину надо еще пару уроков провести, чтобы [президент США Дональд] Трамп понял, с чем он столкнулся", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Александр Казаков: Если Трамп не выльет ушат воды на евроатлантистов, они разожгут огонь большой войны" на сайте Украина.ру.О том, почему Китай пытается "усидеть на двух стульях" и переиграть США "в долгую" — в материале "Товарищ или гегемон? Александр Каргин об иллюзиях и военном сотрудничестве в треугольнике РФ - КНР - США".

