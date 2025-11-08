https://ukraina.ru/20251108/signal-dlya-trampa-kazakov-obyasnil-smysl-denonsatsii-soglasheniya-s-ssha-ob-utilizatsii-plutoniya-1071130492.html
Сигнал для Трампа: Казаков объяснил смысл денонсации соглашения с США об утилизации плутония
Сигнал для Трампа: Казаков объяснил смысл денонсации соглашения с США об утилизации плутония - 08.11.2025 Украина.ру
Сигнал для Трампа: Казаков объяснил смысл денонсации соглашения с США об утилизации плутония
Решение России о денонсации соглашения с США об утилизации плутония является сигналом, который нужно уметь правильно читать, причем основным адресатом этого послания выступают американцы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
2025-11-08T04:00
2025-11-08T04:00
2025-11-08T04:00
новости
сша
россия
дональд трамп
украина.ру
ядерный
аляска
владимир путин
соглашение
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058914738_0:117:800:567_1920x0_80_0_0_b23cd2a1edfd9a17d3a645941c5f28ed.jpg
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония, не являющегося более необходимым для целей обороны.\По словам Казакова, денонсация соглашения вовсе не означает, что прошла эпоха ядерного доверия. "Это просто сигнал. Политика – это когда все друг другу посылают сигналы. Иногда сигналы бывают многовекторные. Посылают кому-то, но слышат их все", — указал политолог.По мнению аналитика, денонсация соглашения с США — часть сложной сигнальной системы, которую просто надо уметь читать. "Кто адресат этого сигнала? Понятно, что США", — указал Казаков.Он напомнил, чем перед этим закончилась встреча в Анкоридже. "Встреча на Аляске формально закончилось ничем. Никаких решений не приняли, ничего не подписывали, даже на вопросы журналистов не отвечали", — указал эксперт.По мнению Казакова, это стало проблемой для Америки, а не для России. "Мы прекрасно понимаем, что Путину надо еще пару уроков провести, чтобы [президент США Дональд] Трамп понял, с чем он столкнулся", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Александр Казаков: Если Трамп не выльет ушат воды на евроатлантистов, они разожгут огонь большой войны" на сайте Украина.ру.О том, почему Китай пытается "усидеть на двух стульях" и переиграть США "в долгую" — в материале "Товарищ или гегемон? Александр Каргин об иллюзиях и военном сотрудничестве в треугольнике РФ - КНР - США".
https://ukraina.ru/20251105/yuriy-svetov-rossiya-i-kitay-predupredili-trampa-chto-budet-esli-on-ne-sderzhit-svoy-yadernyy-poryv-1071112418.html
сша
россия
аляска
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058914738_0:37:800:637_1920x0_80_0_0_5ee76d3195e34bb23e08dde04327cbf7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, дональд трамп, украина.ру, ядерный, аляска, владимир путин, соглашение, переговоры, переговоры по украине 2025, политолог, главные новости, аналитики, аналитика, александр казаков
Новости, США, Россия, Дональд Трамп, Украина.ру, ядерный, Аляска, Владимир Путин, соглашение, переговоры, переговоры по Украине 2025, политолог, Главные новости, аналитики, Аналитика, Александр Казаков
Сигнал для Трампа: Казаков объяснил смысл денонсации соглашения с США об утилизации плутония
Решение России о денонсации соглашения с США об утилизации плутония является сигналом, который нужно уметь правильно читать, причем основным адресатом этого послания выступают американцы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония, не являющегося более необходимым для целей обороны.\
По словам Казакова, денонсация соглашения вовсе не означает, что прошла эпоха ядерного доверия. "Это просто сигнал. Политика – это когда все друг другу посылают сигналы. Иногда сигналы бывают многовекторные. Посылают кому-то, но слышат их все", — указал политолог.
По мнению аналитика, денонсация соглашения с США — часть сложной сигнальной системы, которую просто надо уметь читать. "Кто адресат этого сигнала? Понятно, что США", — указал Казаков.
Он напомнил, чем перед этим закончилась встреча в Анкоридже. "Встреча на Аляске формально закончилось ничем. Никаких решений не приняли, ничего не подписывали, даже на вопросы журналистов не отвечали", — указал эксперт.
По мнению Казакова, это стало проблемой для Америки, а не для России. "Мы прекрасно понимаем, что Путину надо еще пару уроков провести, чтобы [президент США Дональд] Трамп понял, с чем он столкнулся", — заключил собеседник издания.