Два котла для Сырского. Килинкаров о том, станет ли главком ВСУ "козлом отпущения" для Зеленского - 08.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251108/dva-kotla-dlya-syrskogo-kilinkarov-o-tom-stanet-li-glavkom-vsu-kozlom-otpuscheniya-dlya-zelenskogo-1071202323.html
Два котла для Сырского. Килинкаров о том, станет ли главком ВСУ "козлом отпущения" для Зеленского
Два котла для Сырского. Килинкаров о том, станет ли главком ВСУ "козлом отпущения" для Зеленского - 08.11.2025 Украина.ру
Два котла для Сырского. Килинкаров о том, станет ли главком ВСУ "козлом отпущения" для Зеленского
ВСУ прекрасно понимают, что приказ Зеленского деблокировать Покровск и Купянск не имеет никакой военной целесообразности. Было бы правильнее вывести оттуда войска, чтобы избежать полного окружения. Об этом в беседе с журналистами издания Украина.ру рассказал экс-депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров
2025-11-08T05:40
2025-11-08T05:40
новости
украина
купянск
владимир зеленский
александр сырский
спиридон килинкаров
вооруженные силы украины
украина.ру
война на украине
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/16/1070474928_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_ea01cbe76b90cee5660e29d8e622ed71.jpg
В экспертном сообществе есть мнение, что за все провалы на фронте Зеленскому надо будет искать козла отпущения и скорее всего, им будет "назначен" главком ВСУ Александр Сырский, которого могут сместить после потери Купянска и Красноармейска (Покровск).По словам Килинкарова, Сырского как раз и назначали на должность главкома ВСУ, чтобы он был "громоотводом для Зеленского". Например, если для удержания этих городов Сырский оголит другие участки фронта, где российские войска начнут продвигаться со скоростью пять километров в день, добавил эксперт."Украинские военные прекрасно понимают, что приказ Зеленского деблокировать Покровск и Купянск не имеет никакой целесообразности с военной точки зрения. Было бы правильнее вывести оттуда войска, чтобы избежать полного окружения", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Романа Гнатюка и Кирилла Курбатова "Спиридон Килинкаров: Украине грозит катастрофой не потеря Покровска и Купянска, а удары по ее энергетике" на сайте Украина.ру.О том, станет ли окружение и разгром ВСУ в Купянске и Красноармейске переломным моментом СВО — в материале Анны Черкасовой "Роман Шкурлатов: Над Западом навис Дамоклов меч, но Трамп продолжает бряцать ядерной дубинкой" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251106/faktor-shulenburga-stoyakin-o-myagkoy-sile-rossii-1071201859.html
украина
купянск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/16/1070474928_72:0:1893:1366_1920x0_80_0_0_bfc1831f1fb108b25ab0dede42467268.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, купянск, владимир зеленский, александр сырский, спиридон килинкаров, вооруженные силы украины, украина.ру, война на украине, сво, дзен новости сво, новости сво, эксперты, военный эксперт
Новости, Украина, Купянск, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Спиридон Килинкаров, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, война на Украине, СВО, дзен новости СВО, новости СВО, эксперты, военный эксперт

Два котла для Сырского. Килинкаров о том, станет ли главком ВСУ "козлом отпущения" для Зеленского

05:40 08.11.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУСырский
Сырский - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
ВСУ прекрасно понимают, что приказ Зеленского деблокировать Покровск и Купянск не имеет никакой военной целесообразности. Было бы правильнее вывести оттуда войска, чтобы избежать полного окружения. Об этом в беседе с журналистами издания Украина.ру рассказал экс-депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров
В экспертном сообществе есть мнение, что за все провалы на фронте Зеленскому надо будет искать козла отпущения и скорее всего, им будет "назначен" главком ВСУ Александр Сырский, которого могут сместить после потери Купянска и Красноармейска (Покровск).
По словам Килинкарова, Сырского как раз и назначали на должность главкома ВСУ, чтобы он был "громоотводом для Зеленского".
"Не знаю, станет ли достаточным основанием для его отставки эти два котла. Может быть, его придержат на случай еще более крупных поражений на поле боя", — предположил политик.
Например, если для удержания этих городов Сырский оголит другие участки фронта, где российские войска начнут продвигаться со скоростью пять километров в день, добавил эксперт.
"Украинские военные прекрасно понимают, что приказ Зеленского деблокировать Покровск и Купянск не имеет никакой целесообразности с военной точки зрения. Было бы правильнее вывести оттуда войска, чтобы избежать полного окружения", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Романа Гнатюка и Кирилла Курбатова "Спиридон Килинкаров: Украине грозит катастрофой не потеря Покровска и Купянска, а удары по ее энергетике" на сайте Украина.ру.
О том, станет ли окружение и разгром ВСУ в Купянске и Красноармейске переломным моментом СВО — в материале Анны Черкасовой "Роман Шкурлатов: Над Западом навис Дамоклов меч, но Трамп продолжает бряцать ядерной дубинкой" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 06.11.2025
6 ноября, 16:25
Фактор Шуленбурга: Стоякин о мягкой силе России
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКупянскВладимир ЗеленскийАлександр СырскийСпиридон КилинкаровВооруженные силы УкраиныУкраина.рувойна на УкраинеСВОдзен новости СВОновости СВОэкспертывоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:50Килл-зона под Волчанском: Самойлов рассказал, как ВС РФ режут на части группировку ВСУ
05:40Два котла для Сырского. Килинкаров о том, станет ли главком ВСУ "козлом отпущения" для Зеленского
05:20"Сидеть в холодной квартире без света — это приведет в чувство даже отпетого националиста" — эксперт
05:00"Война стучится в каждую украинскую дверь": Килинкаров про опасный вызов для киевского режима
04:40Александр Казаков: Встреча на Аляске стала проблемой для Трампа, а не для России
04:20Трамп назвал основную причину продолжения конфликта на Украине
04:20Логика конфликта: Ищенко о том, как Украина пыталась организовать свою безопасность за счет России
04:00Жаркая "ракетная" ночь. Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:00Сигнал для Трампа: Казаков объяснил смысл денонсации соглашения с США об утилизации плутония
03:00Орбан подтвердил проведение саммита Россия-США в Будапеште
02:41Зеленский нашёл "виновного" в провале обеспечения энергетической безопасности
02:18Санкции сняты, США участвуют: Венгрия "потеснила" Росатом в проекте АЭС "Пакш" и закупит американский СПГ
01:38Успехи на Покровском направлении, "лазеры" для ВСУ и страсти вокруг Джоли. Итоги 7 ноября "одной строкой"
01:04Воздушная тревога объявлена по всей Украине: "Кинжалы" и "Калибры" бьют по целям
00:39Сумское направление, Красноармейск и Димитров. Сводка за 7 ноября от канала "Рядовой на передовой"
00:17Угроза украинских БПЛА, работа ПВО и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
23:45Отчаяние по-украински: блогер спас отца от мобилизации, спрятав в багажнике автомобиля
23:37Стратегический удар: Украина стоит перед потерей последнего завода ракетного топлива
23:32Маргиналы с нацистской символикой стали символом современной украинской армии
23:19ВСУ сдают Покровск
Лента новостейМолния