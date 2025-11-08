https://ukraina.ru/20251108/dva-kotla-dlya-syrskogo-kilinkarov-o-tom-stanet-li-glavkom-vsu-kozlom-otpuscheniya-dlya-zelenskogo-1071202323.html

Два котла для Сырского. Килинкаров о том, станет ли главком ВСУ "козлом отпущения" для Зеленского

Два котла для Сырского. Килинкаров о том, станет ли главком ВСУ "козлом отпущения" для Зеленского - 08.11.2025 Украина.ру

Два котла для Сырского. Килинкаров о том, станет ли главком ВСУ "козлом отпущения" для Зеленского

ВСУ прекрасно понимают, что приказ Зеленского деблокировать Покровск и Купянск не имеет никакой военной целесообразности. Было бы правильнее вывести оттуда войска, чтобы избежать полного окружения. Об этом в беседе с журналистами издания Украина.ру рассказал экс-депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров

В экспертном сообществе есть мнение, что за все провалы на фронте Зеленскому надо будет искать козла отпущения и скорее всего, им будет "назначен" главком ВСУ Александр Сырский, которого могут сместить после потери Купянска и Красноармейска (Покровск).По словам Килинкарова, Сырского как раз и назначали на должность главкома ВСУ, чтобы он был "громоотводом для Зеленского". Например, если для удержания этих городов Сырский оголит другие участки фронта, где российские войска начнут продвигаться со скоростью пять километров в день, добавил эксперт."Украинские военные прекрасно понимают, что приказ Зеленского деблокировать Покровск и Купянск не имеет никакой целесообразности с военной точки зрения. Было бы правильнее вывести оттуда войска, чтобы избежать полного окружения", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Романа Гнатюка и Кирилла Курбатова "Спиридон Килинкаров: Украине грозит катастрофой не потеря Покровска и Купянска, а удары по ее энергетике" на сайте Украина.ру.О том, станет ли окружение и разгром ВСУ в Купянске и Красноармейске переломным моментом СВО — в материале Анны Черкасовой "Роман Шкурлатов: Над Западом навис Дамоклов меч, но Трамп продолжает бряцать ядерной дубинкой" на сайте Украина.ру.

