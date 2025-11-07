https://ukraina.ru/20251107/posle-kapitulyatsii--likvidatsiya-kilinkarov-predrek-ukraine-vozmozhnuyu-poteryu-gosudarstvennosti-1071199620.html

После капитуляции — ликвидация: Килинкаров предрек Украине возможную потерю государственности

Продолжение конфликта ведет к ужесточению российских условий, и в итоге единственным предложением для Киева может стать только полная капитуляция. Это ставит под удар само существование Украины как государства. Об этом в беседе с журналистами издания Украина.ру рассказал экс-депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/16/1070472995_0:0:1459:821_1920x0_80_0_0_4f51029462a81daf74a4ff69e3c63bab.jpg

По мнению политика, Зеленский неслучайно выпустил из страны 18-22-летних парней, опасаясь, что они могут стать движущей силой протестов на Украине. Остановить социальный взрыв будет сложно, потому что растет серьезное протестное движение уже внутри ВСУ, военнослужащие прекрасно понимают, что приказ Зеленского деблокировать Покровск (Красноармейск) и Купянск лишен целесообразности. Предложения России пока остаются в силе. Но, как это уже бывало не раз, каждое следующее предложение для Украины будет хуже предыдущего, предупредил Килинкаров."И при определенных обстоятельствах может случиться так, что у России не будет никакого другого предложения, кроме капитуляции. А это уже может привести к ликвидации украинского государства" — заключил собеседник издания.Полный текст материала Романа Гнатюка и Кирилла Курбатова "Спиридон Килинкаров: Украине грозит катастрофой не потеря Покровска и Купянска, а удары по ее энергетике" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Военный эксперт Алексей Самойлов: ВС РФ обходят ВСУ в Волчанске и формируют котел вокруг Красноармейска" на сайте Украина.ру.

