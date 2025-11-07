После капитуляции — ликвидация: Килинкаров предрек Украине возможную потерю государственности
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Продолжение конфликта ведет к ужесточению российских условий, и в итоге единственным предложением для Киева может стать только полная капитуляция. Это ставит под удар само существование Украины как государства. Об этом в беседе с журналистами издания Украина.ру рассказал экс-депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров
По мнению политика, Зеленский неслучайно выпустил из страны 18-22-летних парней, опасаясь, что они могут стать движущей силой протестов на Украине.
"Если маленькие ручейки сольются в одну большую реку, все это сметет то, что Зеленский выстраивал все годы своего нахождения у власти. Не хватает лишь людей, которые могли бы это организовать и взять на себя ответственность", — подчеркнул Килинкаров.
Остановить социальный взрыв будет сложно, потому что растет серьезное протестное движение уже внутри ВСУ, военнослужащие прекрасно понимают, что приказ Зеленского деблокировать Покровск (Красноармейск) и Купянск лишен целесообразности.
Предложения России пока остаются в силе. Но, как это уже бывало не раз, каждое следующее предложение для Украины будет хуже предыдущего, предупредил Килинкаров.
"И при определенных обстоятельствах может случиться так, что у России не будет никакого другого предложения, кроме капитуляции. А это уже может привести к ликвидации украинского государства" — заключил собеседник издания.
