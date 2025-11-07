После капитуляции — ликвидация: Килинкаров предрек Украине возможную потерю государственности - 07.11.2025 Украина.ру
После капитуляции — ликвидация: Килинкаров предрек Украине возможную потерю государственности
После капитуляции — ликвидация: Килинкаров предрек Украине возможную потерю государственности
После капитуляции — ликвидация: Килинкаров предрек Украине возможную потерю государственности
Продолжение конфликта ведет к ужесточению российских условий, и в итоге единственным предложением для Киева может стать только полная капитуляция. Это ставит под удар само существование Украины как государства. Об этом в беседе с журналистами издания Украина.ру рассказал экс-депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров
2025-11-07T05:40
2025-11-07T05:40
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/16/1070472995_0:0:1459:821_1920x0_80_0_0_4f51029462a81daf74a4ff69e3c63bab.jpg
По мнению политика, Зеленский неслучайно выпустил из страны 18-22-летних парней, опасаясь, что они могут стать движущей силой протестов на Украине. Остановить социальный взрыв будет сложно, потому что растет серьезное протестное движение уже внутри ВСУ, военнослужащие прекрасно понимают, что приказ Зеленского деблокировать Покровск (Красноармейск) и Купянск лишен целесообразности. Предложения России пока остаются в силе. Но, как это уже бывало не раз, каждое следующее предложение для Украины будет хуже предыдущего, предупредил Килинкаров."И при определенных обстоятельствах может случиться так, что у России не будет никакого другого предложения, кроме капитуляции. А это уже может привести к ликвидации украинского государства" — заключил собеседник издания.Полный текст материала Романа Гнатюка и Кирилла Курбатова "Спиридон Килинкаров: Украине грозит катастрофой не потеря Покровска и Купянска, а удары по ее энергетике" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Военный эксперт Алексей Самойлов: ВС РФ обходят ВСУ в Волчанске и формируют котел вокруг Красноармейска" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251105/voennyy-ekspert-aleksey-samoylov-vs-rf-obkhodyat-vsu-v-volchanske-i-formiruyut-kotel-vokrug-1071144514.html
После капитуляции — ликвидация: Килинкаров предрек Украине возможную потерю государственности

05:40 07.11.2025
 
Продолжение конфликта ведет к ужесточению российских условий, и в итоге единственным предложением для Киева может стать только полная капитуляция. Это ставит под удар само существование Украины как государства. Об этом в беседе с журналистами издания Украина.ру рассказал экс-депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров
По мнению политика, Зеленский неслучайно выпустил из страны 18-22-летних парней, опасаясь, что они могут стать движущей силой протестов на Украине.
"Если маленькие ручейки сольются в одну большую реку, все это сметет то, что Зеленский выстраивал все годы своего нахождения у власти. Не хватает лишь людей, которые могли бы это организовать и взять на себя ответственность", — подчеркнул Килинкаров.
Остановить социальный взрыв будет сложно, потому что растет серьезное протестное движение уже внутри ВСУ, военнослужащие прекрасно понимают, что приказ Зеленского деблокировать Покровск (Красноармейск) и Купянск лишен целесообразности.
Предложения России пока остаются в силе. Но, как это уже бывало не раз, каждое следующее предложение для Украины будет хуже предыдущего, предупредил Килинкаров.
"И при определенных обстоятельствах может случиться так, что у России не будет никакого другого предложения, кроме капитуляции. А это уже может привести к ликвидации украинского государства" — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Романа Гнатюка и Кирилла Курбатова "Спиридон Килинкаров: Украине грозит катастрофой не потеря Покровска и Купянска, а удары по ее энергетике" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Военный эксперт Алексей Самойлов: ВС РФ обходят ВСУ в Волчанске и формируют котел вокруг Красноармейска" на сайте Украина.ру.
Алексей Самойлов карта - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
5 ноября, 19:24
Военный эксперт Алексей Самойлов: ВС РФ обходят ВСУ в Волчанске и формируют котел вокруг КрасноармейскаЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища РВСН, кандидат географических наук, руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
