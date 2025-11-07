https://ukraina.ru/20251107/nikakikh-kotlov-net-ekspert-o-tom-pochemu-zelenskiy-ne-priznaet-katastrofu-v-pokrovske-i-kupyanske-1071186498.html
"Никаких котлов нет": эксперт о том, почему Зеленский не признает катастрофу в Покровске и Купянске
Киев не способен самостоятельно принимать решения о прекращении огня, поскольку зависит от западных кураторов. Заявления об отсутствии котлов под Покровском и Купянском являются циничной ложью, оплачиваемой тысячами жизней. Об этом в беседе с журналистами издания Украина.ру рассказал экс-депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров
Отвечая на вопрос о том, после падения какой из "фортэць" киевский режим пойдет на реальные переговоры, политик заявил: "Вопросы войны и мира будут решаться за пределами Украины, учитывая, что Украина абсолютно зависит от США и Европы".Что касается окружений в Покровске (Красноармейск) и в Купянске, то киевский режим это не признает, добавил Килинкаров. По словам Килинкарова, это все достигаться ценой жизни тысяч людей, включая тех солдат ВСУ, кто оказался в окружении, а также тех, кто пытается их деблокировать."То есть Зеленский будет пытаться продолжать этот конфликт столько, сколько от него требуют европейские страны", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Романа Гнатюка и Кирилла Курбатова "Спиридон Килинкаров: Украине грозит катастрофой не потеря Покровска и Купянска, а удары по ее энергетике" на сайте Украина.ру.О том, как умело управлять FPV-дроном и работе оператора БПЛА — в материале Александра Чаленко "Убийство детей прощать нельзя: почему срочники "Курорт" и "Дартс" добровольно отправились в зону СВО".
