https://ukraina.ru/20250530/nardep-ukrainy-maryana-bezuglaya--ona-zhe-maryana-bezumnaya-pochemu-ey-tak-mnogo-pozvoleno-1063532070.html

Нардеп Украины Марьяна Безуглая – она же Марьяна безумная! Почему ей так много позволено

Нардеп Украины Марьяна Безуглая – она же Марьяна безумная! Почему ей так много позволено - 30.05.2025 Украина.ру

Нардеп Украины Марьяна Безуглая – она же Марьяна безумная! Почему ей так много позволено

Нацистская пропаганда, которая совершенно открыто развернута на подконтрольных киевскому режиму территориях начиная с 2004 г. (ее не особо затормозил даже "пророссийский" Янукович, когда был президентом), привела к феноменальным результатам.

2025-05-30T19:57

2025-05-30T19:57

2025-05-30T19:57

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сша

россия

марьяна безуглая

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нато

минобороны

f-16

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Когда в 2025 г. стало очевидно, что ВСУ точно не могут достичь существенных успехов на поле боя, внутри Украины появились ультра-патриоты, которые согласны отправить в утиль всех, кто, по их мнению, мешает "перемоге", включая военное и политическое руководство страны. При этом сама война с их точки зрения должна обязательно продолжаться.К таким радикальным политическим группам принадлежит и Марьяна Безуглая, родившаяся в Киеве 17 мая 1988 г. Ее мать, Валентина Терещенко — доктор, профессор, заведовала кафедрой в Национальном медицинском университете им. А. Богомольца. Отец, Владимир Безуглый, занимается бизнесом. Имеет активы в киевском заводе "Гранит". Важное направление его деловой активности — производство надгробий и памятников (!).Как и многие современные радикалы, Марьяна Безуглая не создала собственной семьи, мужа и детей у нее нет. Образование получила по медицинской линии, сначала освоила специальность "лечебное дело", затем была студенткой Украинской военно-медицинской академии. Проходила стажировку по международной программе лидерства в Госдепартаменте США "Здравоохранение и маргинализированные популяции". После этого получила специализацию "Организация и управление здравоохранением".Работала в поликлинике, затем устроилась в проектный офис реформ Министерства обороны Украины, там в ее ведении были вопросы медицинского обеспечения ВСУ. Работала старшим инспектором по контролю за выполнением поручений отдела гражданских экспертов Центра обеспечения служебной деятельности Минобороны и Генштаба ВСУ. Это был один из практических инструментов внедрения преобразований, запущенных на Украине фондом Сороса*.В 2019 г. Безуглая прошла в состав Верховной Рады Украины по спискам партии Зеленского "Слуга народа" и стала заместителем главы комитета по национальной безопасности и обороне (до сентября 2024 г.). Руководила подкомитетом введения ценностей и стандартов НАТО, международного военного сотрудничества и миротворчества. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО.В 2022 г. Марьяна предлагала кровожадный законопроект, согласно которому солдат ВСУ, отказавшихся выполнять приказ, можно было бы расстреливать на законном основании.Ей же принадлежит инициатива лишать гражданства тех, кто покинул территорию Украины после начала СВО через русскую или белорусскую границу и не вернулся назад через 30 суток.Осенью 2023 г. депутат заподозрила "зраду" в действиях главкома ВСУ Залужного (тот не мог или не хотел делиться с депутатским корпусом стратегическими планами на следующий год). Нужно отметить, что Безуглая позволяла себе достаточно жесткие высказывания по отношению к главкому."Да, главнокомандующий ВС Украины не смог представить план замысла на 2024 год. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тысяч граждан в месяц. Если военное руководство не может представить никакой идеи на 2024 год, то такое руководство должно уйти", резонировала Безуглая.В декабре 2023 г. напор патриотической энергии был адресован уже в сторону женской части населения. Безуглая, мотивируя тем, что сама имеет опыт воинской службы и была мобилизована в 2015 г., предлагала призывать женщин наряду с мужчинами, но отправлять их выполнять задачи в тыл или в промышленность: "На боевые должности — только по желанию, а вот связисты, финансисты, юристы, кадровики, повара и так далее — а не только медики — в ВСУ нужны. Это реалии. Мы к этому либо придем, либо будем уничтожены. Нет двух видов людей в конституции. У женщин будет уникальная отсрочка и право на освобождение от службы — беременность".Безуглая часто открыто высказывает опасения по поводу "просадки" украинского фронта: "За Часовым Яром фортификаций нет, Константиновка не подготовлена к обороне. Курахово – также. Селидово внутри города было совершенно не готово к обороне, сейчас лихорадочно пытаются что-то сделать. За Угледаром рубежей нет, а созданный Сырским хаос в 72-й бригаде из-за снятия комбрига на пике наступления русских и неприоритетного пополнения приоритетного подразделения делает теперь потерю Угледара вопросом времени".Вообще, было заметно, что неравнодушной "депутатке" явно было позволено больше, чем многим другим представителям власти. Так, например, она критиковала вхождение ВСУ в Курскую область, указывая, что это может стать причиной потери позиций в Донбассе и на "коренных территориях" Украины: "Россияне берут под контроль наши полезные ископаемые, захватывают заброшенные фортификации, удобные преимущественно для них, убивают военных и гражданских, продвигаются на десятки километров вперед за день по нашей земле. Скоро уж, очень скоро – "крепость Покровск", который совсем не крепость. Но, похоже, военно-политические приоритеты — не защита Днепровско-Донецкого кластера природных ресурсов Украины, не спасение городов и людей, не реформирование армии. Генералам нужно показать еще одно "вперед-вперед", доказать политическому руководству, что они незаменимы и прекрасно руководят ВСУ, паразитировать на быстрой эйфории и надеждах населения, чтобы и дальше продержаться и ничего не менять, - утверждала Безуглая и продолжала обличать, - Чтобы скрыть свои преступления. То южное наступление в 2023, то Курщина в 2024. Что теперь? Иллюзии. Теперь — Покровск, Краматорск, Днепр, Запорожье, Херсон, Харьков".В общем, таакая критика в целом могла бы восприниматься положительно. Если бы не одно "но". Но никому кроме Безуглой такая критика не позволялась. За куда менее радикальные высказывания граждан Украины отправляли за решетку.Весной 2025 г. Безуглая вступила в конфликт с начальником службы связи с общественностью командования Воздушных сил ВСУ, начальником управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрием Игнатом и его начальником Николаем Олещуком, ставя и м в вину то, что F-16 на украинском театре военных действий не прошли должной апробации системы "свой — чужой" и поэтому один из бортов ВСУ сбили своим же комплексом Patriot.Одним словом, депутат Марьяна Безуглая проявляет все свойства начальника по ОТК: выносит вердикты о правильном использовании техники, следит за качеством выполнения обязанностей "младших сотрудников", смотрит, чтобы мероприятия проводились на должном уровне.Например, после ракетного удара по Сумам она обвинила местное руководство и украинский генералитет в безалаберности: "Обращение к Сырскому и отдельно к командующему ТРО: не собирайте военных на награждение, а тем более в гражданских городах, — снова россияне имели информацию о скоплении. И на полигонах до сих пор построения".Иногда даже она звучала таким себе голосом здравого смысла указывая на реальные промахи украинских военных. Но все это не уменьшает степень русофобии Безуглой и ее фанатичную готовность стоять "за неньку". Ради этого она готова ругаться даже с США: "Трамп обвинил Украину в том, что это мы начали войну, а не Россия напала на нас. США — союзник РФ сейчас, к сожалению. Теоретически ситуация является поводом для разрыва дипломатических отношений с США", - заявила не так давно Марьяна.Так в чем же секрет Безуглой? Почему ей можно то, что другим нельзя? А все просто! Бузуглая является голосом своего патрона – главы офиса Зеленского, серого кардинала Украины Ермака. И вся ее критика военных возникает тогда, когда это надо Ермаку, и в адрес того, на кого надо списать провалы, делается это с одной целью – снять ответственность с политического руководства страны и конкретно первых лиц режима – Зеленского и Ермака. Они-то получается - в шоколаде. В все провалы - вина исполнителей.И с этой ролью она в целом справлялась и справляется неплохо, часто переключая внимание общественности с критики власти - на военных, которые в действительности выполняют самоубийственные приказы Банковой.Ну и в завершение стоит рассказать еще одну историю про Безуглую. Мелодраматическую. Многие обратили внимание, что ее критика сначала экс-главкома Залужного, а потом нынешнего главнокомандующего ВСУ Сырского порой превращался в форменную истерику. Избыточная эмоциональность начинала зашкаливать, от чего весь смысл нападок как разумной критики сразу улетучивался. Но, как выяснилось, у этой мыльной оперы длиною в год была особая личная причина. В тот момент, когда по заказу Банковой Безуглая принялась набрасываться на Залужного у нее был и собственный повод для этого В это самое время они сошлись и начали жить вместе с будущим сменщиком нынешнего посла Украины в Лондоне, а тогда главком Залужного Александром Сырским. То есть убирая Залужного, она подсаживала на его место своего сожителя - Сырского. И Залужный вышел в отставку! Но не прошло и месяца как Безуглая обрушилась уже на Сырского. Почему? Да потому, что из отношения к этому моменту прекратилисьПравда ее довольно быстро успокоили, Сырский был в целом гораздо более удобен Заленскому, чем его предшественник. Но она и сейчас, нет-нет, да и покусывает его. М в принципе, если Зеленский решит списать все свои промахи на Сырского, Безуглая в этом будет для просроченного незаменима.В принципе, все, что здесь сказано - не новость для политикума Украины. А рассказываю я это для того, чтобы было понятно, почему рьяная Марьяна может себе позволить куда больше, чем простой, да впрочем и не простой человек на Украине. Просто ее личные симпатии и антипатии совпали с тайными ходами "серого кардинала Ермака. И больше тут ничего нет - ни правды, ни чести, ни совести." Вот такая вот "санта барбара" на крови.О том, как строит свою политическую карьеру мэр Киева Виталий Кличко - в статье Дмитрия Ковалевича "Реальные бордели и фиктивное метро. Одиннадцать лет Кличко на посту мэра Киева"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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украина, сша, россия, марьяна безуглая, валерий залужный, александр сырский, вооруженные силы украины, нато, минобороны, f-16