"Черный лебедь" для Зеленского: эксперт предупредил о коллапсе Украины из-за ударов по энергетике
Украину может ждать внезапный коллапс из-за разрушения ее энергосистемы, и для Зеленского эта угроза страшнее, чем любые потери на фронте, которые он легко компенсирует человеческими жизнями. Об этом в беседе с журналистами издания Украина.ру рассказал экс-депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров
Что касается окружений ВСУ в Покровске (Краснармейск) и в Купянске, то киевский режим это не признает, отметил эксперт. "Это все достигаться ценой жизни тысяч людей. И тех [солдат ВСУ], кто оказался в окружении. И тех, кто пытается их деблокировать", — указал Килинкаров.При этом европейцы подготовили для Украины очередной "мирный план", в котором предложили условия, неприемлемые для России, подчеркнул политик.При этом неизвестно, откуда европейские политики берут эти расчеты. Если исходить из ситуации, которая складывается и на фронте, и внутри Украины, то все выглядит не столь оптимистично, отметил эксперт.А если добавить к этому удары по энергетике, то в результате может прилететь такой "черный лебедь" (теория о редких и непредсказуемых событиях, которые имеют значительные последствия. — Ред.), который "сильно не понравится Зеленскому", резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Романа Гнатюка и Кирилла Курбатова "Спиридон Килинкаров: Украине грозит катастрофой не потеря Покровска и Купянска, а удары по ее энергетике" на сайте Украина.ру.О том, как умело управлять FPV-дроном и работе оператора БПЛА — в материале Александра Чаленко "Убийство детей прощать нельзя: почему срочники "Курорт" и "Дартс" добровольно отправились в зону СВО".
"Черный лебедь" для Зеленского: эксперт предупредил о коллапсе Украины из-за ударов по энергетике

05:50 07.11.2025
 
Украину может ждать внезапный коллапс из-за разрушения ее энергосистемы, и для Зеленского эта угроза страшнее, чем любые потери на фронте, которые он легко компенсирует человеческими жизнями. Об этом в беседе с журналистами издания Украина.ру рассказал экс-депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров
Что касается окружений ВСУ в Покровске (Краснармейск) и в Купянске, то киевский режим это не признает, отметил эксперт. "Это все достигаться ценой жизни тысяч людей. И тех [солдат ВСУ], кто оказался в окружении. И тех, кто пытается их деблокировать", — указал Килинкаров.
При этом европейцы подготовили для Украины очередной "мирный план", в котором предложили условия, неприемлемые для России, подчеркнул политик.
"Их задача бросить на стол этот план с одной единственной целью – самим организовать процесс переговоров без результатов, чтобы выиграть время, перевооружиться и подготовиться к новой схватке. Неслучайно они заявляли, что Украина якобы готова воевать еще два-три года", — напомнил Килинкаров.
При этом неизвестно, откуда европейские политики берут эти расчеты. Если исходить из ситуации, которая складывается и на фронте, и внутри Украины, то все выглядит не столь оптимистично, отметил эксперт.
А если добавить к этому удары по энергетике, то в результате может прилететь такой "черный лебедь" (теория о редких и непредсказуемых событиях, которые имеют значительные последствия. — Ред.), который "сильно не понравится Зеленскому", резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Романа Гнатюка и Кирилла Курбатова "Спиридон Килинкаров: Украине грозит катастрофой не потеря Покровска и Купянска, а удары по ее энергетике" на сайте Украина.ру.
О том, как умело управлять FPV-дроном и работе оператора БПЛА — в материале Александра Чаленко "Убийство детей прощать нельзя: почему срочники "Курорт" и "Дартс" добровольно отправились в зону СВО".
