"Черный лебедь" для Зеленского: эксперт предупредил о коллапсе Украины из-за ударов по энергетике

Украину может ждать внезапный коллапс из-за разрушения ее энергосистемы, и для Зеленского эта угроза страшнее, чем любые потери на фронте, которые он легко компенсирует человеческими жизнями. Об этом в беседе с журналистами издания Украина.ру рассказал экс-депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров

Что касается окружений ВСУ в Покровске (Краснармейск) и в Купянске, то киевский режим это не признает, отметил эксперт. "Это все достигаться ценой жизни тысяч людей. И тех [солдат ВСУ], кто оказался в окружении. И тех, кто пытается их деблокировать", — указал Килинкаров.При этом европейцы подготовили для Украины очередной "мирный план", в котором предложили условия, неприемлемые для России, подчеркнул политик.При этом неизвестно, откуда европейские политики берут эти расчеты. Если исходить из ситуации, которая складывается и на фронте, и внутри Украины, то все выглядит не столь оптимистично, отметил эксперт.А если добавить к этому удары по энергетике, то в результате может прилететь такой "черный лебедь" (теория о редких и непредсказуемых событиях, которые имеют значительные последствия. — Ред.), который "сильно не понравится Зеленскому", резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Романа Гнатюка и Кирилла Курбатова "Спиридон Килинкаров: Украине грозит катастрофой не потеря Покровска и Купянска, а удары по ее энергетике" на сайте Украина.ру.О том, как умело управлять FPV-дроном и работе оператора БПЛА — в материале Александра Чаленко "Убийство детей прощать нельзя: почему срочники "Курорт" и "Дартс" добровольно отправились в зону СВО".

