https://ukraina.ru/20251107/bitva-za-kupyansk-alekhin-rasskazal-kak-boytsy-forsirovali-oskol-i-zakhvatili-bezymyannyy-ostrov-1071208021.html

Битва за Купянск: Алехин рассказал, как бойцы форсировали Оскол и захватили безымянный остров

Битва за Купянск: Алехин рассказал, как бойцы форсировали Оскол и захватили безымянный остров - 07.11.2025 Украина.ру

Битва за Купянск: Алехин рассказал, как бойцы форсировали Оскол и захватили безымянный остров

Подразделения группировки "Запад" ВС России успешно форсировали реку Оскол в районе Купянска, создав и закрепив за собой плацдарм на левом берегу, что подтверждается данными с линии соприкосновения. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса Геннадий Алехин

2025-11-07T04:10

2025-11-07T04:10

2025-11-07T04:10

новости

оскол

купянск

россия

геннадий алехин

вооруженные силы украины

украина.ру

минобороны

сво

дзен новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/10/1056914588_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a00492ce94cf7da7ca6bc74463ecb8a3.jpg

По поступающей информации из достоверных источников, в Купянске со стороны нового города штурмовые подразделения группировки войск "Запад" форсировали Оскол в районе улицы Дзержинского. "Захватив безымянный остров, создали приличный плацдарм на левом берегу вплоть до улицы Ломоносова", — констатирует Алехин.Эксперт подтверждает, что под контроль российских подразделений перешла ключевая территория. "Под наш контроль перешла частная застройка по улице Фрунзе/Заоскольская", — отмечает военный эксперт."Как сообщило Минобороны, была пресечена очередная попытка прорыва ВСУ к Осколу южнее Купянск-Узлового с целью выхода из кольца окружения. В результате, было уничтожено 14 военнослужащих 43-й отдельной мобильной бригады ВСУ, а также три пикапа и два квадроцикла", — уточняет Алехин.Таким образом, пытаясь прорваться, враг несет серьезные потери и в Заосколье, резюмирует автор.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия дожимает ВСУ в Волчанске и Купянске, чтобы ударить на Печенеги и Чугуев" на сайте Украина.ру.Про котел ВСУ в Красноармейске и другие аспекты СВО — в статье Павла Котова "Голодная смерть в окруженной крепости. Что происходит в Покровске" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251106/takogo-ne-bylo-za-vs-vremya-svo-onufrienko-o-masshtabe-bov-i-opasnosti-meshka-pod-pokrovskom-1071182442.html

оскол

купянск

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, оскол, купянск, россия, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру, минобороны, сво, дзен новости сво, новости сво россия, новости сво, война на украине, спецоперация, военный эксперт