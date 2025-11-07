Битва за Купянск: Алехин рассказал, как бойцы форсировали Оскол и захватили безымянный остров - 07.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251107/bitva-za-kupyansk-alekhin-rasskazal-kak-boytsy-forsirovali-oskol-i-zakhvatili-bezymyannyy-ostrov-1071208021.html
Битва за Купянск: Алехин рассказал, как бойцы форсировали Оскол и захватили безымянный остров
Битва за Купянск: Алехин рассказал, как бойцы форсировали Оскол и захватили безымянный остров - 07.11.2025 Украина.ру
Битва за Купянск: Алехин рассказал, как бойцы форсировали Оскол и захватили безымянный остров
Подразделения группировки "Запад" ВС России успешно форсировали реку Оскол в районе Купянска, создав и закрепив за собой плацдарм на левом берегу, что подтверждается данными с линии соприкосновения. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса Геннадий Алехин
2025-11-07T04:10
2025-11-07T04:10
новости
оскол
купянск
россия
геннадий алехин
вооруженные силы украины
украина.ру
минобороны
сво
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/10/1056914588_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a00492ce94cf7da7ca6bc74463ecb8a3.jpg
По поступающей информации из достоверных источников, в Купянске со стороны нового города штурмовые подразделения группировки войск "Запад" форсировали Оскол в районе улицы Дзержинского. "Захватив безымянный остров, создали приличный плацдарм на левом берегу вплоть до улицы Ломоносова", — констатирует Алехин.Эксперт подтверждает, что под контроль российских подразделений перешла ключевая территория. "Под наш контроль перешла частная застройка по улице Фрунзе/Заоскольская", — отмечает военный эксперт."Как сообщило Минобороны, была пресечена очередная попытка прорыва ВСУ к Осколу южнее Купянск-Узлового с целью выхода из кольца окружения. В результате, было уничтожено 14 военнослужащих 43-й отдельной мобильной бригады ВСУ, а также три пикапа и два квадроцикла", — уточняет Алехин.Таким образом, пытаясь прорваться, враг несет серьезные потери и в Заосколье, резюмирует автор.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия дожимает ВСУ в Волчанске и Купянске, чтобы ударить на Печенеги и Чугуев" на сайте Украина.ру.Про котел ВСУ в Красноармейске и другие аспекты СВО — в статье Павла Котова "Голодная смерть в окруженной крепости. Что происходит в Покровске" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251106/takogo-ne-bylo-za-vs-vremya-svo-onufrienko-o-masshtabe-bov-i-opasnosti-meshka-pod-pokrovskom-1071182442.html
оскол
купянск
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/10/1056914588_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6bf3fc24bb70bc2284037e52f1019799.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, оскол, купянск, россия, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру, минобороны, сво, дзен новости сво, новости сво россия, новости сво, война на украине, спецоперация, военный эксперт
Новости, Оскол, Купянск, Россия, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Минобороны, СВО, дзен новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО, война на Украине, Спецоперация, военный эксперт

Битва за Купянск: Алехин рассказал, как бойцы форсировали Оскол и захватили безымянный остров

04:10 07.11.2025
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУчения штурмовиков добровольческого подразделения "Барс-13" в ДНР
Учения штурмовиков добровольческого подразделения Барс-13 в ДНР - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Подразделения группировки "Запад" ВС России успешно форсировали реку Оскол в районе Купянска, создав и закрепив за собой плацдарм на левом берегу, что подтверждается данными с линии соприкосновения. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса Геннадий Алехин
По поступающей информации из достоверных источников, в Купянске со стороны нового города штурмовые подразделения группировки войск "Запад" форсировали Оскол в районе улицы Дзержинского. "Захватив безымянный остров, создали приличный плацдарм на левом берегу вплоть до улицы Ломоносова", — констатирует Алехин.
Эксперт подтверждает, что под контроль российских подразделений перешла ключевая территория. "Под наш контроль перешла частная застройка по улице Фрунзе/Заоскольская", — отмечает военный эксперт.
"Как сообщило Минобороны, была пресечена очередная попытка прорыва ВСУ к Осколу южнее Купянск-Узлового с целью выхода из кольца окружения. В результате, было уничтожено 14 военнослужащих 43-й отдельной мобильной бригады ВСУ, а также три пикапа и два квадроцикла", — уточняет Алехин.
Таким образом, пытаясь прорваться, враг несет серьезные потери и в Заосколье, резюмирует автор.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия дожимает ВСУ в Волчанске и Купянске, чтобы ударить на Печенеги и Чугуев" на сайте Украина.ру.
Про котел ВСУ в Красноармейске и другие аспекты СВО — в статье Павла Котова "Голодная смерть в окруженной крепости. Что происходит в Покровске" на сайте Украина.ру.
Вчера, 12:09
Такого не было за всё время СВО: Онуфриенко о масштабе боёв и опасности "мешка" под Покровском
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиОсколКупянскРоссияГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныУкраина.руМинобороныСВОдзен новости СВОновости СВО Россияновости СВОвойна на УкраинеСпецоперациявоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:25"Никаких котлов нет": эксперт о том, почему Зеленский не признает катастрофу в Покровске и Купянске
05:20Танцы вокруг "Томагавков": Самойлов объяснил, как США умышленно идут на эскалацию
05:10Харьковский фронт: Алехин рассказал, как ВС РФ сжимают кольцо окружения ВСУ в Петропавловке
05:00Мадуро может уйти с поста президента Венесуэлы во избежание войны с США — Вайнер
04:50Полковник Алехин: Освобождение Волчанска откроет ВС России путь на Печенеги и Чугуев
04:40"Купянский котел": полковник запаса раскрыл, как ВС РФ замыкают кольцо окружения ВСУ
04:30Зеленский боится молодежи, которая станет движущей силой протестов на Украине — Килинкаров
04:26Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
04:20"Никого не унижаем, просто предупреждаем": эксперт рассказал о новом мощном оружии России
04:13Подготовка к зиме продолжается. Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:10Битва за Купянск: Алехин рассказал, как бойцы форсировали Оскол и захватили безымянный остров
04:00Бегство из ЕС... откладывается? Ищенко раскрыл, почему Венгрия и Словакия не спешат покидать Евросоюз
03:44Армия Великобритании готова к военным операциям на Украине... после прекращения огня
03:18Асы из Люфтваффе помогут Бельгии "разобраться" с угрожающими ей БПЛА
02:43Сенат США не поддержал резолюцию, блокирующую военные действия против Венесуэлы
02:24Будни бандеровской оккупации: новые видеосвидетельства беспредела сотрудников ТЦК
01:54СК РФ начал предъявлять обвинения верхушке киевской хунты. Итоги 6 ноября "одной строкой"
01:33"Дневник десантника" докладывает ситуацию на участках фронта за 6 ноября
01:10СМИ публикуют видео со сдавшимися в Красноармейске солдатами ВСУ
00:39На Украине рассчитали, когда закончится газ
Лента новостейМолния